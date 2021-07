Audrey Roloff de Little People fête son 30e anniversaire avec une fête – mais la belle-sœur Tori et Zach sautent la fête au milieu d’une querelle

LITTLE People, la star de Big World, Audrey Roloff, a célébré son 30e anniversaire avec une énorme fête vendredi, mais ses beaux-parents Tori et Zach ont complètement sauté.

L’absence du couple à la fête de la femme de Jeremy Roloff survient comme leur querelle continue, Tori a même snobé l’annonce de la grossesse d’Audrey plus tôt ce mois-ci.

5 L’épouse de Jeremy Roloff, Audrey, a célébré son 30e anniversaire avec une grande fête avec ses amis et sa famille

5 Sa belle-sœur Tori et son beau-frère Zach ont sauté la fête au milieu de leur querelle en cours Crédit : TLC

Avant toute l’excitation de la nuit, Audrey a montré ses serrures auburn stylisées avec un selfie de voiture, le sous-titrant « Fête ».

Elle a joué à la fête à la maison de Sam Hunt tout en montrant la mise en place de son énorme fête d’anniversaire, qui comprenait un panneau « 30 » géant illuminé dans la cour, avec des ballons de toutes tailles et couleurs placés autour.

La belle pelouse verte était parfaitement entretenue, le temps était coopératif et le ciel était clair et bleu, sa piscine était propre et des chaises longues étaient installées, et une grande piste de danse était installée sur le pont.

Elle avait installé un bar Joy Ride, qui était un camion de voyage à la fête qui préparait différents types de boissons, notamment des margaritas, des mules à whisky et des mojitos vierges.

Pour l’occasion, le LPBW La star portait une mini-robe d’été blanche à froufrous, des bottes de cow-boy marron, des bracelets aux deux poignets et une écharpe bleue attachée à un bandeau.

Une fois que tout le monde est arrivé, la piste de danse s’est rapidement remplie de personnes apprenant à danser ensemble avec un instructeur, mais Tori et Zach n’étaient nulle part en vue.

« V impressionné par ces apprenants rapides », a écrit Audrey à propos des personnes qui y ont participé. « Merci d’avoir réalisé mes rêves pour mes 30 ans en m’habillant et en dansant country toute la nuit. »

La star de télé-réalité enceinte a ombragé sa belle-sœur et a partagé une douce photo d’elle-même berçant son bébé, entassée par de nombreuses femmes présentes à l’événement, écrivant: « Tellement bénie par chacune de ces femmes dans ma vie. «

L’affaire s’est déroulée tard dans la nuit, le ciel bleu devenant noir et Audrey posant devant son panneau « 30 », qui était la seule lumière émise autour d’elle.

Tout le monde lui a chanté Joyeux anniversaire sur la piste de danse alors qu’un dessert de célébration avec des bougies allumées lui était offert.

Alors qu’Audrey soufflait les bougies, la star de LPBW a été montrée de côté, mettant sa bosse de bébé en pleine croissance dans sa mini-robe blanche.

« J’essaie de me souvenir de nos jours à l’université », a écrit Audrey à côté d’une vidéo d’elle dansant avec ses copines plus tard dans la soirée.

Elle a passé une grande partie de la nuit à danser à côté de sa belle-mère Amy Roloff, à se blottir contre son mari Jeremy et à montrer son père en train de déménager avec tout le monde.

Début juillet, Audrey a annoncé sa nouvelles de la grossesse dans une publication Instagram.

La personnalité de la télévision a écrit dans la légende : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 personnes ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! »

Dans la vidéo, son mari, Jérémy, 31 ans, a joué avec leurs deux enfants : Bode James, un an, et Ember Jean, trois ans.

Tout à coup, un morceau de papier noir et blanc entra et tomba dans les mains de Jeremy, et il tenait l’échographie d’Audrey.

La famille Roloff a posé devant une pancarte qui disait : « Tie-breaker à venir en novembre… »

Ember a ri et a crié à pleins poumons : « Maman a un autre bébé !

Pour le moment, Tori n’a pas félicité la future mère de trois enfants, même si d’autres membres de la famille l’ont déjà fait.

5 Audrey portait une mini-robe blanche et des bottes de cowboy pour la fête

5 Elle a ombragé Tori absente avec une photo avec toutes les femmes à la fête, jaillissant d’être si « bénie » de les avoir dans sa vie