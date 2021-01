Audrey Roloff de LITTLE People Big World a été critiquée comme une « mauvaise maman » pour avoir photographié son fils Bode, 1 an, qui se tenait sur une table et mangeait des paillettes.

Elle a déjà été critiquée pour forçant l’image d’un mariage parfait à Jeremy Roloff et être insouciant avec leurs enfants.

Pendant le weekend, Audrey a partagé une photo de Bode assis sur la table à manger avec sa bouche et ses mains couvertes de paillettes.

Elle a également partagé une autre photo de lui révélant qu’elle devait nettoyer quelques «caca de paillettes».

Cependant, les fans ne voyaient pas vraiment cela comme une chose à balayer, car beaucoup l’ont claquée, car ils affirmaient qu’il avait été assez seul pour grimper de sa chaise haute et sur la table pour manger des paillettes.

Un Redditor a dit: « Merde, ce serait l’un de ces moments où vous sprintez vers l’enfant, regardez-les, et Dieu merci, ils n’ont pas été blessés. »

Un autre a écrit: « TBH, j’ai l’impression qu’elle veut être appelée à ce stade. L’engagement est un engagement. »

Et un troisième a partagé: « Donc, il n’était même pas attaché! »

En décembre, Audrey a été critiquée après avoir assis sa fille de trois ans à côté d’un poêle chaud.

Elle a posté une vidéo de sa fille assise sur le comptoir de la cuisine, lisant un livre, tandis que la mère de deux enfants utilisait le poêle à quelques centimètres.

Elle a légendé l’histoire d’Instagram: « Coco, livres, incendies, énigmes »

La jeune femme de 29 ans a déclaré qu’elle entrait dans la saison d’hiver et des vacances avec du chocolat chaud, et elle a ajouté qu’elle allait mettre de l’alcool dans sa propre tasse.

Après avoir vu le tout-petit si haut et si près de la flamme, LPBW les fans ont critiqué la maman.

« Un jour, elle va tomber de ce compteur même si c’est par accident et que ça ne va pas trop bien », a écrit un utilisateur.

Un autre a dit sarcastiquement: «Allumons le brûleur à gaz, chauffons une casserole de nourriture, puis mettons le petit enfant à côté!

«Oh, et n’oublions pas de tourner la poignée de la marmite vers l’enfant. Seigneur. »

Un troisième Redditer a déclaré: « Un de ces jours, ses choix de sécurité toujours médiocres vont provoquer un accident. »

La note est venue car ce n’est pas la première fois qu’Audrey – qui récemment soutenu beau-frère Jacob après il a prétendu avoir été agressé par un producteur de spectacles dans son enfance, malgré leur querelle en cours – a été critiqué pour avoir apparemment mis ses enfants en danger.