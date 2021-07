Audrey Roloff de Little People admet qu’elle prévoit d’avoir PLUS d’enfants alors que la belle-soeur Tori a du mal à tomber enceinte

LITTLE People, la star de Big World, Audrey Roloff, a révélé qu’elle prévoyait d’avoir plus d’enfants alors que sa belle-sœur Tori a du mal à tomber enceinte.

La femme de 30 ans a parlé d’agrandir sa famille et prévoit d’ajouter un autre bébé à la couvée.

Instagram/Audrey Roloff

Little People, Big World Audrey Roloff a révélé qu’elle voulait avoir plus d’enfants alors que sa belle-sœur Tori a du mal à tomber enceinte[/caption]

Instagram

Tori a parlé de ses difficultés à tomber enceinte de son troisième enfant[/caption]

Audrey a profité de son histoire Instagram vendredi pour participer à une session de questions-réponses avec Petit peuple, grand monde les spectateurs.

L’un de ses followers a demandé : « Vous arrêtez-vous à trois enfants ?

A côté d’une photo de son mari, Jeremy Roloff. et ses enfants, Audrey a répondu: « Ce n’est actuellement PAS le plan. »

Les anciennes stars de la télévision ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elles attend son troisième enfant.

Ils sont déjà parents d’un fils Bode James, un an, et d’une fille Ember Jean, trois ans.

Parallèlement à une adorable vidéo d’annonce, Jeremy a fièrement partagé : « Notre famille s’agrandit ! Peut-être que je peux convaincre Audrey d’acheter un minibus maintenant ?.

Dans le clip, Jeremy jette doucement leur fille Ember Jean en l’air, suivie de leur fils, avant de faire de même avec une feuille de papier – qui s’avère être une échographie de leur bébé à naître.

LES LARMES DE TORI

Cela vient après que Tori l’ait révélée lutte « douloureuse » pour tomber enceinte après qu’Audrey se soit vanté de son troisième bébé.

Tori, 30 ans, a écrit aux fans à quel point cela avait été « difficile » après avoir découvert qu’elle devrait attendre « un mois de plus » après avoir échoué à concevoir.

Parallèlement à un test de grossesse négatif, la star de télé-réalité a déclaré aux fans qu’elle avait du mal à tomber enceinte d’un troisième enfant.

« Aujourd’hui est difficile, je ne suis généralement pas déprimante, mais aujourd’hui est difficile », a déclaré Tori avant le dernier épisode de l’émission de téléréalité, qui raconte ses problèmes de grossesse.

Elle a poursuivi : « J’ai découvert aujourd’hui que ce sera un autre mois d’attente. Encore un mois de prière. Un autre mois pour dire à vos amis et à votre famille, « pas encore ».

« Je pensais vraiment que je serais à nouveau enceinte maintenant. Tant de gens m’ont dit qu’après une perte, cela se produit généralement si vite. Ce n’est pas notre réalité.

‘IRRESPECT’

Il a été révélé que Tori et Audrey étaient dans une querelle de plusieurs années, et les fans ont spéculé sur ce qui aurait pu causer leurs retombées.

Maintenant, un initié a exclusivement dit au Sun le couple a cessé de parler après que leurs maris ont eu une « énorme dispute » et que les relations entre les deux couples n’ont plus été les mêmes depuis.

Tori, 30 ans, a décidé de ignorer l’annonce de la grossesse d’Audrey dans l’un des nombreux camouflets entre le couple, car elle n’a pas félicité la future mère de trois enfants, malgré les autres membres de la famille.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Tori et Audrey s’entendaient toujours bien, mais Zach et Jeremy se sont disputés un jour et tout a changé.

«Ça a duré des semaines et les filles ont évidemment pris parti, elles ont toutes cessé de se parler.

« L’argument portait sur le manque de respect. Zach sentit qu’il n’avait pas assez de soutien de Jeremy, mais il n’était pas d’accord.

« Il a explosé et il y a eu beaucoup de boue, ce qui a obligé les deux couples à garder leurs distances. »

ALERTE NOM DE BÉBÉ !

Pendant ce temps, Isabel Roloff, qui est mariée au frère de Jeremy, Jacob, ont annoncé leur première grossesse mardi après s’être marié en 2019.

Ils n’ont pas perdu de temps à choisir un prénom pour son premier enfant, car elle a dit aux fans qu’elle avait l’idée depuis sept ans.

Isabelle, 25 ans, a profité de ses histoires Instagram jeudi pour répondre à quelques questions de fans sur son bébé en pleine croissance.





«Je vais répondre à certaines questions que vous pourriez vous poser sur la grossesse», a-t-elle écrit en ouvrant la discussion.

« Avez-vous déjà choisi un nom ? » a demandé un fan à côté d’un emoji aux yeux de cœur.

« Oui! Le nom que nous avons choisi est dans nos cœurs depuis plus de sept ans, la majorité de notre relation », a-t-elle expliqué, sans pour autant révéler son choix.

Instagram

Audrey et Jeremy attendent leur troisième enfant[/caption]

Instagram @isabelroloff

Isabel Roloff et son mari Jacob ont annoncé mardi leur première grossesse[/caption]