LITTLE PEOPLE, Audrey Roloff de Big World « s’est habillée » pour un rendez-vous amoureux avec son mari Jeremy, malgré les théories des fans selon lesquelles ils auraient un mariage « forcé ».

Le couple a été surveillé pour avoir «essayé trop fort» dans leur relation et «forcé» des événements plutôt que de laisser les choses se produire naturellement.

Audrey, 29 ans, a partagé un Nouvelle photo avec son mari, alors que les deux se sont emmitouflés pour une soirée.

Les époux se tenaient dans leur salon en souriant, alors qu’ils se préparaient à une expérience culinaire en plein air à Portland, dans l’Oregon.

La maman de deux enfants a sous-titré son message: «Je suis un peu habillée, et par habillée, je veux dire BEAUCOUP de couches😂 pour braver le froid pour une soirée en amoureux la nuit dernière.

« Certains restaurants de Portland sont ouverts uniquement pour les repas à l’extérieur – et nous avons eu de la neige sur nos prévisions cette semaine. »

La star de télé-réalité a ensuite fait allusion à la difficulté du couple à passer du temps seul, comme elle l’a révélé: « Planifier des soirées à rendez-vous est un peu de travail supplémentaire ces jours-ci, mais vaut toujours le temps libre et sans distraction ensemble❤️.

« Andddd c’est à mon tour de planifier la Saint-Valentin cette année, donc il y a plus de bonnes choses à venir ce week-end bébé😘 @ battant50percent. «

Les fans ont exprimé que Le mariage d’Audrey et Jeremy se lit comme «forcé», comme le couple raconte de longues « anecdotes » sur leur relation.

Le LPBW star a récemment publié un danse vidéo avec son mari dans la cuisine et une seconde de leur nuit de noces.

Dans une longue légende, elle a révélé qu’elle voulait être plus «intentionnelle» sur la création de moments «ringards» avec sa bien-aimée.

Beaucoup de disciples d’Audrey n’étaient pas satisfaits de ce sentiment, car ils estimaient que son désir d’être «intentionnel» est une interprétation forcée de l’amour.

L’un d’eux a commenté: «Une histoire d’amour ne devrait-elle pas non plus être plus naturelle? Pas un tas d’événements forcés enchaînés »

D’autres ont qualifié la jeune femme de «ennuyeuse et prétentieuse» et toujours «d’essayer trop fort».

Jérémie, 30 ans, et sa femme ont également fait face à des réactions négatives à la suite de commentaires antérieurs sur les mariages entre personnes de même sexe.

Dans un article de blog qui a refait surface à partir de 2016, le couple a admis qu’ils « Je ne suis pas d’accord » avec les unions de même sexe et leur plate-forme ne répondra pas à ceux qui s’identifient comme tels.

Elle a expliqué: «Nous ne prétendons pas être une ressource pour les mariages homosexuels. Ce n’est pas quelque chose avec quoi nous sommes d’accord.

« Sachez que notre contenu n’est pas écrit pour les mariages homosexuels, donc dire que nous n’offrons pas de conseils pour ce côté est exact. »

Malgré la position, Audrey a quand même encouragé les couples de même sexe à lire leur blog et à ne pas voir «à quoi il est contre, mais plutôt à quoi il sert».

Les fans ont été sauvagement offensés par l’ancienne déclaration, qui a été révélée après que le vlogger Katie Joy ait trouvé la publication sur Instagram.

« Imaginez que vous pensez que c’est votre droit de ‘ne pas être d’accord avec’ l’orientation sexuelle de quelqu’un d’autre », a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a critiqué son inclusion: « Nous ne vous soutenons pas du tout, mais allez-y et achetez nos affaires afin que nous puissions toujours gagner de l’argent. vous wooooow. «

L’opinion du public diffère souvent de celle du couple chrétien, après que beaucoup aient été choqués plus tôt ce mois-ci lorsque Audrey a partagé une photo de son bébé à quelques pieds d’une hache dangereuse.

Les adeptes ont rôti les parents comme inattentifs, pour avoir laissé leur fils d’un an Bode près de l’arme.