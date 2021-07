Audrey Roloff de Little People a été qualifiée de « déconnectée » pour s’être vantée qu’elle et Jeremy avaient pris un mois de congé pour « se concentrer sur le mariage »

Audrey Roloff de Little People, Big World a été critiquée comme « hors de contact » pour s’être vantée d’avoir pris un mois de congé avec Jeremy pour « se concentrer sur le mariage ».

Audrey, 29 ans, a révélé comment elle et son mari Jérémy, 31 ans, ont passé leur pause du travail et des réseaux sociaux dans une multitude d’histoires Instagram.

dix Audrey a évité le travail et le mois social pendant environ un mois Crédit : Instagram/Audrey Roloff

dix Audrey et Jeremy photographiés ensemble Crédit : Instagram

Au cours de leur mois de congé, la star de Little People, Big World a admis qu’ils « n’écrivaient pas de livres » ou ne répondaient pas à leurs « correspondants par courrier électronique ».

Se sentant « extrêmement rafraîchie », la star de TLC a poursuivi: « Nous avons toujours dit que nous voulions faire cela au cours de notre septième année de mariage. Prenez un temps sabbatique de repos en famille et c’était tellement bien. »

Les fans de Little People ont sauté sur la section des commentaires pour critiquer les commentaires « privilégiés » d’Audrey comme « hors de contact ».

dix Les fans n’étaient pas satisfaits des déclarations d’Audrey Crédit : Reddit

dix Les fans pensaient qu’Audrey empestait « de privilège » Crédit : Reddit

Un fan a déclaré: « Je suis sûr que prendre de vraies vacances était merveilleux pour leur famille. J’attends avec impatience le soutien sans réserve de Roloff aux droits des travailleurs et à l’amélioration des avantages. »

Un autre fan a écrit: « Sa vie n’est pas du tout racontable et elle est super sourde. Leur dernier livre n’a pas semblé bien marcher, donc je serai intéressé de voir où elle va essayer de prendre ce concert « d’influenceur » ensuite . »

Une troisième personne a ajouté: « Toute l’histoire pue le privilège. Elle dit qu’ils avaient prévu de le faire au cours de leur 7e année de mariage comme s’ils savaient que la 7e année allait être dure ??

dix Un fan a dit « sa vie n’est pas racontable » Crédit : Reddit

dix Les fans ne pouvaient pas croire qu’Audrey « a pris un mois de travail » Crédit : Reddit

De plus, j’aimerais que mon partenaire et moi puissions prendre un mois de travail pour passer du temps ensemble à faire de la randonnée et ce qu’ils ont fait. »

Un commentateur a déclaré: « La plupart des gens ne peuvent pas s’absenter du travail pendant un mois pour être plus ‘intentionnels’ avec leur famille lol. »

Un Redditor a sonné: « Je n’ai pas regardé ça, donc ce commentaire pourrait être hors de propos mais imaginez avoir besoin de prendre un mois de vie pour vous concentrer sur votre mariage? Qu’est-ce que cela dit sur l’état de votre mariage? »

dix Un fan a dit « sa vie n’est pas racontable » Crédit : Reddit

dix Audrey a annoncé qu’elle était enceinte Crédit : Instagram

Au cours du week-end du 4 juillet, Audrey et Jeremy ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant en novembre.

La star de télé-réalité a écrit dans la légende : « Nous sommes sur le point d’être une famille de 5 personnes ! Notre petit bris d’égalité arrive en novembre ! »

Dans la vidéo Instagram, Jérémy a joué avec ses deux enfants : Bode James, un an, et Ember Jean, trois.

dix Jeremy et Audrey ont posé ensemble côte à côte Crédit : Instagram

Tout à coup, un morceau de papier noir et blanc est arrivé.

Jeremy tenait dans ses mains l’échographie d’Audrey, qui montrait qu’elle était enceinte.

La famille Roloff a posé devant une pancarte.

Le panneau disait : « Bris d’égalité à venir en novembre… »

Ember a ri et a crié à tue-tête : « Maman a un autre bébé !