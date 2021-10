Audrey Roloff de Little People a été déchirée pour une recette de pizza mexicaine sur Instagram alors que les fans disent que la nourriture « ressemble à de la bouillie »

AUDREY Roloff a été critiquée pour sa recette de pizza mexicaine « peu appétissante » qui, selon les fans, « ressemble à de la bouillie ».

Les Peu de gens Grand Monde La star a également récemment fait face à un contrecoup après avoir affirmé qu’elle « bronzait bien » parce qu’elle était « en partie italienne et en partie amérindienne ».

Audrey a partagé sa recette de « pizza mexicaine »[/caption]

Les fans ont qualifié le plat de « peu appétissant »[/caption]

Audrey, 30 ans, l’a prise Histoires Instagram pour partager des photos et des vidéos de sa « pizza mexicaine » qu’elle a qualifiée de « favorite de la famille ».

La star de télé-réalité a enregistré un clip boomerang de la casserole terminée, qu’elle a légendé: « Soirée pizza mexicaine », avec un emoji baveux.

La personnalité de la télévision a ensuite montré le plat après qu’il ait été servi et garni d’une cuillerée de crème sure et de coriandre.

« Un fan de notre famille », a-t-elle écrit en parcourant la « pizza » en tranches.

Audrey a ensuite partagé une autre photo de son assiette, alors qu’elle expliquait plus en détail la recette qu’elle avait créée lors de « des voyages à la maison après l’université ».

« J’ai partagé cela avec vous les gars dans le passé Roloff Monthly et beaucoup d’entre vous l’ont fait », a-t-elle déclaré à ses abonnés.





«C’était l’un de mes repas préférés pour rentrer de l’université quand j’étais en pause, mon esprit s’en accommodait.

«Nous l’avons appelée« Pizza mexicaine », mais il s’agit essentiellement d’ingrédients pour tacos cuits dans du pain de maïs», a-t-elle expliqué.

Audrey a ensuite partagé toute la recette de son histoire, jusque dans les moindres détails, y compris les touches finales.

« Vous savez tous que je ne suis pas du genre à m’occuper des détails… alors prenez ces instructions avec un grain de sel », a-t-elle conseillé à ses abonnés.

Cependant, les fans n’étaient pas aussi impressionnés, car ils se sont précipités vers Reddit déchirer la star de TLC pour la création « embarrassante ».

« Non! Elle est tellement embarrassante ! Mes plus sincères excuses au Mexique », a fustigé l’un d’eux.

« Mexicain ici. Je voulais juste dire qu’il n’y a rien de « mexicain » dans cette nourriture. Si je présentais ça à mes abuelita, ils me maudiraient ou s’évanouiraient à cause de l’audace », a expliqué un deuxième.

Un troisième a contribué : « Quand j’ai vu cela, j’ai ri aux éclats parce que cela a l’air incroyablement peu appétissant. »

« Elle ne peut pas cuisiner comme du tout », a déclaré un autre, tandis qu’un cinquième s’est plaint: « Wtf, est-ce que c’est de la courgette là-dedans? Comment est-ce mexicain? Zut, comment est cette pizza? Je suis tellement confus et je ne veux pas faire partie de cette slop.

Un autre a accusé Audrey d’« appropriation culturelle » en écrivant : « Oh seigneur. S’approprier deux cultures à travers la nourriture et ça s’avère comme ce sac à vomi… elle n’a même pas de travail, comme son mari.

« Elle devrait avoir beaucoup de temps pour apprendre à faire de la bonne nourriture. »

BRONZAGE NATUREL ?

Ce n’était pas la première fois que la native de l’Oregon était accusée d’adopter des traits d’autres cultures, car en septembre, elle a été critiquée pour affirmant qu’elle était « en partie italienne et en partie amérindienne ».

Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, un fan a demandé : « Comment bronzez-vous en tant que rousse ?

Audrey a répondu : « Je dirais que je peux assez bien bronzer pour une rousse. Je suis en partie italien et amérindien, alors peut-être que cela a quelque chose à voir avec ça ?

« Et je n’utilise pas d’autobronzant, mais j’obtiens des sprays de bronzage pour les événements et les séances photo. »

Les fans se sont retirés sur Reddit où ils ont exprimé leur scepticisme face à la demande de la mère de deux enfants.

« Non, elle n’a pas dit qu’elle était en partie amérindienne pour le bronzage », a claqué l’un d’eux.

« Eh bien, c’est stupide. Je suis une rousse presque à moitié italienne et je ne bronze pas. Lol », a convenu un deuxième.

« Rien de tel que les ingrédients naturels comme un bronzage chimique pour ma peau » amérindienne / italienne « », a commenté un troisième utilisateur.

Instagram @audreyroloff

Les fans ont été dégoûtés par la casserole de tacos au pain de maïs[/caption]

Instagram @jeremyroloff

Audrey a fait face à un contrecoup pour avoir dit que son bronzage était dû au fait qu’elle faisait partie des «amérindiens»[/caption]

Instagram

Elle et Jeremy vont bientôt accueillir leur troisième enfant[/caption]

