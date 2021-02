LITTLE People, Audrey Roloff de Big World a été déchirée pour avoir donné aux fans des conseils médicaux sur les infections de l’allaitement, mais sans mentionner de consulter un médecin.

La star de télé-réalité a été un peu critiquée ces derniers temps, principalement pour ses décisions parentales.

Le chaos a débuté après que la jeune femme de 29 ans a consulté ses histoires Instagram pour répondre à un fan qui a posé des questions sur les remèdes contre la mammite.

La mammite est une inflammation du tissu mammaire qui peut parfois entraîner une infection – elle survient généralement au cours des premiers stades de l’allaitement.

Le Petits gens, grand monde star a partagé une longue liste de remèdes, y compris l’utilisation de tout, de l’origan à la lavande et au thé d’arbre, en passant par la lécithine de tournesol.

Audrey mentionne également le massage, la glace et «se nourrir dans différentes positions».

Cependant, les gens n’étaient pas du tout heureux car ils Reddit claquer Audrey, principalement pour ne pas avoir suggéré aux personnes souffrant de mammite de consulter un médecin.

Une personne a écrit: «Ce n’est vraiment pas sûr pour elle de le conseiller! Cela pourrait signifier qu’une infection n’est pas traitée trop longtemps!

«La plupart des influenceurs disent au moins« toujours consulter un médecin ».

Un autre a ajouté: « C’est un conseil incroyablement irresponsable. Certaines jeunes mères peuvent en fait essayer cela et finir par tomber inutilement et gravement malade.

« Quelqu’un d’autre l’a peut-être déjà mentionné, mais vous pouvez le signaler pour des informations inappropriées / fausses sur IG en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de l’écran. »

Alors qu’un troisième a répondu: « Elle publie de la désinformation. Si les gens veulent des conseils sur la mammite, ils doivent parler à un professionnel de la santé, pas à une mère au hasard de la télévision.

« Je rapporte ça sur IG. »

Audrey et son mari, Jeremy Roloff, partagent deux jeunes enfants: sa fille Ember, trois ans et son fils Bode, un.

Cependant, la star de TLC a également été critiquée ces derniers temps alors que les fans l’ont appelée pour diverses raisons, y compris pour certaines de ses décisions parentales.

Récemment, la mère de deux enfants a été déchirée pour skier avec Ember dans une grosse tempête de neige malgré les fermetures de montagnes, et mettant le petit dans une situation potentiellement dangereuse.

Une personne a écrit: « Pauvre Ember. J’ai le sentiment qu’Audrey va la pousser à faire beaucoup de choses qu’elle n’aime pas nécessairement juste pour qu’Audrey puisse revivre son enfance. »

Plus tard, lorsqu’un fan a demandé si les trolls ne l’avaient pas affectée, elle a déclaré: « Honnêtement, je suis assez douée pour les balayer. Réalisant qu’ils n’ont pas de contexte et que je n’ai pas à défendre toutes les accusations portées contre moi aide et libère.

«On me rappelle également que« blesser les gens, blesser les gens ». Mais je ne peux pas dire que je ne suis jamais [affected]. Je suis humain comme toi et les gens disent de jolies choses. «

Auparavant, Audrey et Jérémie, 30 ans, ont été appelés pour gardant une HACHE «dangereuse» près de leur fils Bode – qui est venu après leur le plus jeune fils a été autorisé à manger des paillettes.

Audrey, qui a également eu une querelle avec sa belle-sœur Tori Roloff, a également été critiqué pour forner l’image d’un mariage parfait à Jeremy.