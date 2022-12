Audrey Leybourne, star de Britain’s Got Talent, est décédée à 95 ans

Audrey Leybourne, star de BRITAIN’S Got Talent et artiste vétéran, est décédée à l’âge de 95 ans.

La chanteuse et actrice, qui est également apparue dans des émissions telles que Stella et Doctors, serait décédée jeudi.

Rex

Audrey Leybourne, star de Britain’s Got Talent, est décédée à l’âge de 95 ans[/caption]

Rex

L’interprète vétéran a joué dans la série 12 de BGT[/caption]

Sa cause de décès n’est actuellement pas claire.

Audrey a séduit le public lorsqu’elle a auditionné lors de la série 12 de Britain’s Got Talent d’ITV à l’âge de 90 ans.

Les juges ont été impressionnés par l’interprétation par le retraité de la chanson classique I Wanna Be Loved By You.

Mais c’est sa personnalité effrontée qui a vu les téléspectateurs à la maison tomber amoureux d’elle.

Interrogée par la juge de l’émission Amanda Holden si elle était mariée, Audrey a répondu: “Non, j’ai été amoureuse de très nombreuses fois … 22 gentleman.”

Les commentaires de la chanteuse l’ont qualifiée de “minx”.

Au cours de sa carrière, Audrey a joué le rôle de membre de la troupe de danse vétéran The Roly Polys, qui est apparue comme des habitués de l’émission de la BBC de Les Dawson dans les années 1980.

La chanteuse et actrice a également joué dans plusieurs rôles.

Son dernier rôle était un passage de deux épisodes de Carters Get Rich en 2017, avant de jouer dans une York Pantomime.

Elle a fait ses débuts dans la pantomime – à l’âge de 90 ans – en tant que Potty T Potts dans La Belle et la Bête.

Rex

La retraitée, originaire du Pays de Galles, a impressionné les juges avec son interprétation de la chanson classique I Wanna Be Loved By You[/caption]

Rex

Audrey a été qualifiée de “minx” pendant son passage dans l’émission en raison de ses commentaires sur l’amour[/caption]