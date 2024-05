Audra McDonald reviendra à Broadway cet automne dans GYPSY ; Écoutez-la chanter dans la nouvelle bande-annonce

Prête ou pas, voici Audra ! BroadwayWorld vient d’apprendre qu’Audra McDonald, six fois lauréate d’un Tony Award, reviendra à Broadway cet automne, assumant ce qui est largement considéré comme le plus grand rôle du théâtre musical, « Rose » dans GYPSY.

Ce prochain renouveau sera réalisé par le légendaire réalisateur George C. Wolfe, cinq fois lauréat d’un Tony Award. GYPSY présente un livre de Arthur Laurents, lauréat d’un Tony Award, une musique de Tony et Jule Styne, lauréat d’un Oscar, et des paroles de Tony, Grammy, lauréat d’un Oscar et du prix Pulitzer, Stephen Sondheim.

La chorégraphie sera réalisée par Camille A. Brown, quatre fois nominée aux Tony Awards. Les membres supplémentaires du casting et de l’équipe créative seront annoncés à une date ultérieure.

« Lorsque nous avons commencé ce voyage, nous avions le rêve spécifique de jumeler Audra McDonald, notre actrice de théâtre la plus louée, avec le légendaire réalisateur George C. Wolfe dans une comédie musicale considérée par beaucoup comme la plus grande. Parfois, les dieux du théâtre nous sourient. C’est l’un de ces moments. Nous ne pourrions être plus honorés d’amener ce GYPSY particulier sur la scène de Broadway et d’inclure également la singulière Camille A. Brown au sein de notre équipe créative », ont déclaré les producteurs Tom Kirdahy et Mara Isaacs.

Les représentations débuteront le jeudi 21 novembre 2024 au Majestic Theatre de Broadway, récemment rénové, et ouvriront le jeudi 19 décembre 2024. Le dernier spectacle présenté au Majestic Theatre était The Phantom of the Opera, qui a conclu ses 35 ans d’existence le 16 avril 2023.

Selon le New York Times, « Audra McDonald est devenue pour le théâtre américain ce que Meryl Streep est pour filmer : une star au poli et à la polyvalence sans faille. Mme McDonald donne à toute production dans laquelle elle apparaît une garantie de bon rapport qualité-prix. GYPSY réunit George C. Wolfe, que le New Yorker qualifie de « titan du théâtre américain », avec Audra McDonald, après leur collaboration sur la production nominée aux Tony 2016 de Shuffle Along, or, The Making of the Musical Sensation of 1921 et Tout ce qui a suivi. Le comité d’administration des Tony Awards a récemment annoncé qu’en juin prochain, George C. Wolfe recevrait le Special Tony Award 2024 pour l’ensemble de sa carrière théâtrale.

Les billets pour GYPSY seront mis en vente le jeudi 30 mai 2024 à 10h via telecharge.com.

GYPSY est produit par Tom Kirdahy, Mara Isaacs, Kevin Ryan, Diane Scott Carter, Peter May et Thomas M. Neff.

GYPSY a été salué par la critique et les fans de théâtre musical comme la plus grande comédie musicale de tous les temps, l’histoire ultime en coulisses d’une mère de scène ambitieuse luttant pour le succès de sa fille – tout en aspirant secrètement au sien.

Depuis la première de GYPSY à Broadway en 1959, avec Ethel Merman dans le rôle principal, bon nombre des plus grands interprètes de l’histoire de Broadway ont endossé le rôle emblématique de « Rose » : Angela Lansbury en 1974, Tyne Daly en 1989, Bernadette Peters en 2003 et Patti LuPone dans 2008. Maintenant… c’est au tour d’Audra.

BIOGRAPHIES

Audra McDonald est sans précédent dans l’étendue et la polyvalence de son talent artistique en tant que chanteuse et actrice. Lauréate d’un nombre record de six Tony Awards, de deux Grammy Awards et d’un Emmy, elle a été nommée en 2015 l’une des 100 personnes les plus influentes du magazine Time et a reçu la Médaille nationale des arts – la plus haute distinction américaine pour ses réalisations dans ce domaine – des mains du président. Barack Obama. En plus de ses performances primées aux Tony dans Carrousel, Master Class, Ragtime, A Raisin in the Sun, Porgy and Bess des Gershwin et Lady Day au Emerson’s Bar & Grill—le rôle qui lui a également servi de véhicule pour ses débuts nominés aux Olivier Awards en 2017 dans le West End de Londres—elle est apparue à Broadway dans Le jardin secret; Marie-Christine (Nomination de Tony); Henri IV ; 110 à l’ombre (Nomination de Tony); Shuffle Along, ou, La création de la sensation musicale de 1921 et tout ce qui a suivi ; Frankie et Johnny au Clair de Lune (Nomination de Tony); et Meurtres dans l’État de l’Ohio (Nomination de Tony). À la télévision, elle a été vue par des millions de personnes dans le rôle de la Mère Abbesse dans « The Sound of Music Live ! » de NBC, a remporté un Emmy Award pour son rôle d’animatrice de « Live From Lincoln Center » de PBS et a reçu des nominations aux Emmy pour « Wit ». «Un raisin au soleil» et «Lady Day at Emerson’s Bar & Grill». Après avoir joué le Dr Naomi Bennett dans « Private Practice » (ABC) de Shonda Rhimes et Liz Reddick (anciennement Lawrence) dans « The Good Wife » (CBS) et « The Good Fight » (Paramount+), elle peut désormais être considérée comme Dorothy. Scott à propos de « The Gilded Age » (HBO) de Julian Fellowes. Au cinéma, elle est apparue dans Sept serviteurs, L’objet de mon affection, Cradle Will Rock, Ça marche dans la famille, La meilleure voleuse du monde, Elle a des problèmes, Rampart, Ricki et Flashle live-action de Disney La belle et la Bêtele film-musical Bonjour à nouveaule documentaire de Cinergistik Whitney Houston en brefles productions Higher Ground des Obama Rustin et le biopic d’Aretha Franklin de MGM, Respect. McDonald est une soprano formée à Juilliard, dont les crédits d’opéra incluent La voix humaine et Envoyer au Houston Grand Opera, et Ascension et chute de la ville de Mahagonny à l’Opéra de Los Angeles, où l’enregistrement qui en résulte lui a valu deux Grammy Awards. Elle a sorti cinq albums solo sur le label Nonesuch ainsi que « Sing Happy » avec le New York Philharmonic sur Decca Gold. Elle mène également une importante carrière de concertiste, se produisant régulièrement sur les grandes scènes du monde et avec les plus grands orchestres internationaux. Elle est membre fondatrice du Black Theatre United, membre du conseil d’administration de Covenant House International et éminente défenseure des droits LGBTQIA+, dont les rôles préférés sont ceux joués hors scène, en tant qu’activiste, épouse de l’acteur Will Swenson et mère.

Les crédits de mise en scène théâtrale de George C. Wolfe incluent L’homme des glaces arrive ; Shuffle Along, ou la création de la sensation musicale de 1921 et tout ce qui a suivi (New York Drama Critics Circle Award et Drama Desk Award pour la meilleure comédie musicale) ; Un mec chanceux; Gary ; Une suite de Titus Andronicus, The Normal Heart (Bureau de théâtre); La dernière confiture de Jelly (Prix Drama Desk et Outer Critics Circle); Les anges en Amérique : les approches du millénaire (Tony Award et Drama Desk) et Perestroïka (Bureau de théâtre); Apportez du bruit, apportez du funk (Prix Tony et Drama League); Meilleur chien/Un outsider (Prix Obie); Crépuscule : Los Angeles, 1992 (Bureau de théâtre); Elaine Stritch à Liberté (Tony pour un événement théâtral spécial) ; La tempête; La fête sauvage ; Caroline ou le changement (Prix Olivier de la meilleure comédie musicale); et Un homme de couleur libre. De 1993 à 2005, Wolfe a été le producteur du Public Theatre/New York Shakespeare Festival. Il est l’auteur du roman primé Le musée coloré, traînez-vousréalisé/adapté Cran (Obie), et a créé Chanson de Harlem pour le Théâtre Apollo. Wolfe a réalisé et co-écrit le film HBO « La vie immortelle d’Henrietta Lacks » ainsi que Lackawanna Blues, pour lequel il a remporté le prix de la Guilde des réalisateurs, un prix du National Board of Review, un prix Christopher et le prix Humanitas. Pour Netflix, il a réalisé « Ma Rainey’s Black Bottom », nominé pour 5 Oscars, et plus récemment « Rustin » (Gotham Award). Il est directeur de la création du Centre pour les droits civils et humains et, de 2009 à 2017, a siégé au comité présidentiel pour les arts et les sciences humaines. Les prix supplémentaires incluent le PEN Mike Nichols Writing Performance Award, le Actors Equity Paul Robeson Award, les Society of Director and Choreographers Mr. Abbott and Callaway Awards, le Dramatists Guild Hull-Warriner Award, le New Dramatists Outstanding Career Achievement Award, le NAACP Lifetime Achievement Award. , le Lambda Liberty Award, le Spirit of the City Award, le Brendan Gil Prize, le Distinguished Alumni Award de NYU, un Princess Grace Award, le Monte Cristo Award et a été intronisé au Theatre Hall of Fame. Wolfe a été nommé Bibliothèque Lion par la Bibliothèque publique de New York et monument vivant par le New York Landmarks Conservancy. Le comité d’administration des Tony Awards a récemment annoncé qu’en juin prochain, George C. Wolfe recevrait le Special Tony Award 2024 pour l’ensemble de sa carrière théâtrale.

Camille A. Brown. Quatre fois nominée aux Tony Awards, dont une actuellement en nomination pour sa chorégraphie dans La cuisine de l’enfer à Broadway, est une prolifique chorégraphe noire qui, en 2022, a fait ses débuts en tant que réalisatrice à Broadway pour la reprise à Broadway de pour les filles de couleur qui ont envisagé le suicide/quand le l’arc-en-ciel est suffisant, faisant d’elle la première femme noire à mettre en scène et chorégraphier une pièce de Broadway depuis Katherine Dunham en 1955. La production a reçu sept nominations aux Tony Awards, dont celle de la meilleure mise en scène d’une pièce et de la meilleure chorégraphie pour Brown. Le New York Times a qualifié la production de « triomphante ». La même saison, au Metropolitan Opera, Camille devient la première artiste noire à diriger une production principale, co-réalisant aux côtés de James Robinson le film de Terence Blanchard. Le feu enfermé dans mes os (2021), qu’elle a également chorégraphié. Le feu a de nouveau été ramené triomphalement au MET ce printemps 2024. Camille a également chorégraphié Porgy & Bess en 2020 et celui de Terence Blanchard Champion, dont la première a eu lieu en avril 2023, tous deux au MET Opera. Camille a fait ses débuts chorégraphiques à Broadway avec la reprise acclamée par la critique de Once on This Island, suivie de Choir Boy pour MTC. Elle continue d’être directrice artistique et chorégraphe de sa propre compagnie, Camille A Brown and Dancers et créera cet été une nouvelle pièce, la très attendue «JE SUIS» chez Jacobs Pillow. Plus récemment, Brown a remporté le Chita Rivera Award pour sa chorégraphie exceptionnelle et a été nominée au Drama Desk ainsi que sa quatrième nomination aux Tony Awards pour sa chorégraphie du hit de Broadway, La cuisine de l’enfer, la nouvelle comédie musicale d’Alicia Keys qui a remporté 13 nominations aux Tony Awards.