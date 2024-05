Allison Michael Orenstein

Audra McDonald, six fois lauréate d’un Tony Award, reviendra à Broadway cet automne dans l’un des plus grands rôles du théâtre musical : « Mama » Rose of gitan.

La reprise sera dirigée par George C. Wolfe, avec une chorégraphie de Camille A. Brown. Les avant-premières commencent le jeudi 21 novembre au Majestic Theatre de Broadway, récemment rénové, avec une soirée d’ouverture prévue le jeudi 19 décembre.

Les membres supplémentaires du casting et de l’équipe créative seront annoncés à une date ultérieure.

Basée sur les mémoires de 1957 de l’artiste de strip-tease Gypsy Rose Lee, la comédie musicale se concentre en grande partie sur sa mère Rose, la mère-monstre classique de la scène. D’autres rôles importants incluent les filles de Rose, Louise, qui deviendra Gypsy Rose Lee, et June, basé sur l’actrice June Havoc.

Avec un livre d’Arthur Laurents, une musique de Jule Styne et des paroles de Stephen Sondheim, gitan présente l’une des partitions les plus appréciées du théâtre musical américain, avec des numéros tels que « Everything’s Coming Up Roses », « Small World », « Together (Wherever We Go) », « You Gotta Get a Gimmick », « Let Me Entertain You » et la quintessence du spectacle « Rose’s Turn ».

Les producteurs Tom Kirdahy et Mara Isaacs ont déclaré dans un communiqué : « Lorsque nous avons commencé ce voyage, nous avions le rêve spécifique de jumeler Audra McDonald, notre actrice de théâtre la plus louée, avec le légendaire réalisateur George C. Wolfe dans une comédie musicale considérée par beaucoup comme la plus grande. . Parfois, les dieux du théâtre nous sourient. C’est l’un de ces moments. Nous ne pourrions être plus honorés d’apporter ce produit particulier gitan sur la scène de Broadway et incluons également la singulière Camille A. Brown au sein de notre équipe créative.

gitan créé à Broadway en 1959 avec Ethel Merman dans sa performance déterminante dans le rôle de Rose. Depuis lors, ce rôle difficile a été relevé par certaines des plus grandes stars du théâtre musical, notamment Angela Lansbury (1974), Tyne Daly (1989), Bernadette Peters (2003) et, plus récemment, Patti LuPone (2008).

La reprise est produite par Kirdahy, Isaacs, Kevin Ryan, Diane Scott Carter, Peter May et Thomas M. Neff.

McDonald a remporté un nombre record de six Tonys (Carrousel, Master Class, Ragtime, A Raisin in the Sun, Porgy and Bess des Gershwin et Lady Day au Emerson’s Bar & Grill), et a récemment joué à Broadway en 2022 dans la pièce d’Adrienne Kennedy Meurtres dans l’État de l’Ohio. Les autres crédits incluent Le Jardin Secret, Frankie et Johnny au Clair de Lune, et, à la télé, les émissions de NBC Le son de la musique en direct !, Pratique privée, The Good Wifeet actuellement HBO L’âge d’or.