« Gypsy », créé pour la première fois à Broadway en 1959, s’inspire des mémoires de Gypsy Rose Lee, une strip-teaseuse qui réfléchit sur sa relation avec sa mère. Rose, dans la comédie musicale, a soif de gloire pour ses filles, ou peut-être pour elle-même. Le rôle a été créé par Ethel Merman et a depuis été joué à Broadway par Angela Lansbury, Tyne Daly, Linda Lavin, Bernadette Peters et Patti LuPone, au cinéma par Rosalind Russell et à la télévision par Bette Midler.

McDonald a déclaré qu’elle considérait « Gypsy », qui présente la musique de Jule Styne, les paroles de Stephen Sondheim et un livre d’Arthur Laurents, comme « une comédie musicale parfaite » et a qualifié Rose de « personnage profondément imparfait et brillamment vivant ». Elle a rappelé que dans une critique parue en 1989 dans le New York Times, Frank Rich écrivait : « « Gypsy » n’est rien d’autre que la réponse improbable et improbable de Broadway au « Roi Lear ».

McDonald est apparu dans 13 spectacles à Broadway. Plus récemment, elle a joué dans une production en 2022 de la pièce d’Adrienne Kennedy « Ohio State Murders ». Elle a été nominée 10 fois aux Tony Awards ; ses six victoires concernaient des rôles dans « Carousel », « Master Class », « Ragtime », « A Raisin in the Sun », « Porgy and Bess » et « Lady Day at Emerson’s Bar & Grill ». Elle est la seule personne à avoir remporté des Tonys dans quatre catégories d’acteur différentes (menant et figurant dans des comédies musicales et des pièces de théâtre).

Wolfe a déjà dirigé McDonald dans la production de Broadway en 2016 de « Shuffle Along, or the Making of the Musical Sensation of 1921 and All That Followed », ainsi que dans le film Netflix de l’année dernière « Rustin ». Wolfe a remporté les Tony Awards pour la réalisation de « Angels in America : Millennium Approaches » et « Bring in da Noise, Bring in da Funk » et reçoit cette année un Tony Award spécial pour l’ensemble de sa carrière.

Wolfe a déclaré dans une interview que McDonald lui avait demandé de diriger la production et a ajouté qu’il avait un lien personnel avec l’un des auteurs : Laurents était l’un de ses professeurs à NYU au début des années 1980 et est devenu l’un des premiers partisans de sa carrière. Il a qualifié « Gypsy » de « très grande pièce de littérature théâtrale » et Rose « l’un des rôles les mieux écrits dans le canon du théâtre musical ».