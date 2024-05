Audra McDonald

Allison Michael Orenstein

Audra McDonald rouvrira le Majestic Theatre de Broadway avec une nouvelle production de gitan.

McDonald jouera Rose, l’un des rôles principaux du théâtre musical, interprété par Ethel Merman, Angela Lansbury, Tyne Daly, Bernadette Peters et Patti LuPone. George C. Wolfe, réalisateur cinq fois lauréat d’un Tony Award, dirigera la renaissance. Camille A.Brown (La cuisine de l’enfer) a été engagé comme chorégraphe.

Les représentations débuteront le 21 novembre et la soirée d’ouverture aura lieu le 19 décembre. Cette production sera la première à être présentée au Majestic Theatre, qui a longtemps abrité Le fantôme de l’Opéra. Le théâtre a fermé pour rénovation après la fin de la production, qui a duré 35 ans, en avril 2023.

McDonald est une actrice six fois lauréate d’un Tony Award, avec des victoires pour ses rôles dans Carrousel, Master Class, Ragtime, A Raisin in the Sun, Porgy and Bess des Gershwin et Lady Day au Emerson’s Bar & Grill. Elle est apparue pour la dernière fois à Broadway en 2022 dans Meurtres dans l’État de l’Ohioet a déjà travaillé avec Wolfe sur la production 2016 sur Shuffle Along, ou, La création de la sensation musicale de 1921 et tout ce qui a suivi. McDonald est également connue pour son travail à la télévision, qui comprend des rôles principaux dans Pratique privée et Le bon combat.

Tom Kirdahy et Mara Isaacs, qui ont tous deux produit Hadestownsont les principaux producteurs de la production.

« Lorsque nous avons commencé ce voyage, nous avions le rêve spécifique de jumeler Audra McDonald, notre actrice de théâtre la plus louée, avec le légendaire réalisateur George C. Wolfe dans une comédie musicale considérée par beaucoup comme la plus grande. Parfois, les dieux du théâtre nous sourient. C’est l’un de ces moments. Nous ne pourrions être plus honorés d’apporter cette particularitér Gitan sur la scène de Broadway et incluent également la singulière Camille A. Brown en tant que membre de notre équipe créative », ont déclaré Kirdahy et Isaacs.

Wolfe, dont les crédits incluent également Les anges en Amérique : les approches du millénaire et Apportez du bruit, apportez du funk, Jelly’s Last Jam et Caroline, ou le Changement, est honoré par un Tony Award pour l’ensemble de sa carrière en juin.

gitan, qui présente un livre d’Arthur Laurents, une musique de Jule Styne et des paroles de Stephen Sondheim, créé pour la première fois à Broadway en 1959. La comédie musicale suit Rose, la mère de scène ultime alors qu’elle tente de propulser ses filles vers la célébrité. Il y a eu quatre reprises ultérieures à Broadway, la dernière en date, mettant en vedette LuPone, entre mars 2008 et janvier 2009.

Casting supplémentaire pour gitan sera annoncé à une date ultérieure.