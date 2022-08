Audit : La Virginie a échoué sur les conseils précédents avant l’embouteillage I-95

RICHMOND, Virginie (AP) – Le gouvernement de Virginie n’a pas réussi à tirer de nombreuses leçons d’une tempête de neige de 2018 qui a provoqué un embouteillage sur l’autoroute, comme l’a montré un événement similaire le long de l’Interstate 95 en janvier qui a laissé des centaines d’automobilistes bloqués, a conclu un bureau de surveillance de l’État.

Le rapport du Bureau de l’inspecteur général, publié vendredi, a critiqué la performance des agences de transport, de police et de gestion des urgences de l’État pendant la violente tempête de neige qui a commencé le 3 janvier, a rapporté le Richmond Times-Dispatch.

Les embouteillages le long d’un tronçon de 40 miles (65 kilomètres) de la I-95 dans les deux sens non loin de la capitale nationale ont provoqué l’indignation des automobilistes, dont certains sont restés coincés dans leur véhicule pendant la nuit et ont demandé de l’aide sur les réseaux sociaux.

En avril, un rapport commandé par l’État créé par un groupe à but non lucratif n’a pas blâmé une seule personne ou agence. Mais il a constaté que les agences d’État avaient collectivement “perdu la conscience de la situation” et n’avaient pas réussi à faire face à l’embouteillage croissant à cause d’une confluence de fortes chutes de neige, d’un trafic anormalement élevé et de pénuries de personnel liées au COVID-19. Jusqu’à 11 pouces (28 cm) de neige sont tombés dans la région.

L’audit de performance de vendredi a mentionné bon nombre des mêmes problèmes, mais le désordre de l’I-95 aurait pu être évité si les responsables de l’État avaient pris les mesures préventives recommandées par Virginia DOT après qu’une tempête de neige fin 2018 a bloqué la circulation sur l’Interstate 81, dans l’extrême sud-ouest de la Virginie. Ces recommandations comprenaient la préparation de plans pour les tempêtes plus graves que prévu et la communication efficace de ces dangers aux citoyens.

“Ils doivent se préparer lorsque les choses tournent mal et qu’ils n’obtiennent pas ce à quoi ils s’attendent”, a déclaré Ben Sutphin, responsable de l’audit pour l’enquête I-95.

La communication de l’État au public sur la gravité des dangers de la route était inefficace ou trompeuse, selon le rapport. Les conducteurs ont également sous-estimé les dangers en raison du temps doux pendant le week-end du Nouvel An avant la tempête. Le rapport citait spécifiquement un message aux automobilistes bloqués selon lequel “l’État et les habitants viennent dès que possible avec des fournitures et pour vous déplacer”.

Un manque d’alimentation électrique de secours pour les caméras routières du Département des transports de l’État a également rendu difficile la surveillance de l’état des autoroutes, selon le rapport.

L’inspecteur général n’a pas blâmé le gouverneur de l’époque. Ralph Northam pour ne pas avoir déclaré l’état d’urgence avant la tempête “parce que l’événement prévu… n’a pas atteint le niveau nécessaire pour émettre une déclaration d’urgence”. Northam, un démocrate, était dans les derniers jours de son administration, le républicain Glenn Youngkin prenant ses fonctions moins de deux semaines plus tard.

Le sénateur américain Tim Kaine, D-Va., qui était lui-même pris dans l’impasse, a déclaré vendredi qu’il espérait que les recommandations du rapport seraient suivies. “Nous devrions toujours appliquer les leçons apprises pour améliorer la sécurité des Virginiens.”

The Associated Press