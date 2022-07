Audit critique de l’utilisation par l’Oklahoma des fonds de secours pour l’éducation

OKLAHOMA CITY (AP) – Un rapport d’audit fédéral critique vivement les responsables de l’Oklahoma pour un manque de transparence, de surveillance et de responsabilité dans l’utilisation des fonds de secours contre les coronavirus destinés à l’éducation.

L’État, qui a reçu près de 40 millions de dollars d’aide en cas de pandémie pour le Fonds d’aide d’urgence à l’éducation du gouverneur, ou GEER, a déjà restitué plus de 919 000 dollars non dépensés du programme.

Le rapport du bureau de l’inspecteur général du département américain de l’éducation daté de lundi recommande à l’État de rembourser près de 653 000 dollars de plus qui ont été dépensés pour des articles non liés à l’éducation tels que les téléviseurs et les systèmes de jeux Xbox par les familles qui ont reçu des subventions. Le document appelle également l’État à auditer 5,4 millions de dollars supplémentaires pour un éventuel remboursement des fonds mal dépensés et à développer une meilleure gestion et des contrôles internes des dépenses.

“L’Oklahoma ne pouvait pas soutenir ses processus déclarés d’attribution de fonds aux entités éligibles qui étaient soit les plus touchées par le coronavirus, comme déterminé par l’État, soit jugées essentielles pour la mise en œuvre de services éducatifs d’urgence, la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, la fourniture de services sociaux et un soutien émotionnel ou la protection des emplois liés à l’éducation », selon le rapport.

“En conséquence, l’Oklahoma n’a pas l’assurance que ses attributions à trois entités dans le cadre de ces initiatives … sont conformes à l’objectif du fonds de subvention GEER”, indique le rapport.

Un porte-parole du gouverneur républicain Kevin Stitt, Kate Vesper, a déclaré que le rapport était en cours d’examen.

“Le gouverneur s’est engagé à assurer la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement de l’État”, a déclaré Vesper. “L’État a été proactif dans la surveillance et la garantie d’une utilisation appropriée de l’argent des contribuables de l’Oklahoma, et un audit interne a été lancé il y a plusieurs mois, qui est en cours pour les fonds GEER de l’Oklahoma.”

L’État a blâmé ClassWallet, l’entrepreneur engagé pour administrer les programmes, mais cela a été rejeté par l’OIG.

“(L’État) n’a pas profité d’une option de contrôle interne ClassWallet disponible, ni n’a procédé à un examen des dépenses de l’initiative”, selon le rapport. “En tant que bénéficiaire des fonds de subvention GEER, l’Oklahoma était responsable de s’assurer que ses fonds de subvention étaient utilisés correctement.”

L’option de contrôle interne aurait pu être utilisée pour limiter les dépenses aux seuls éléments liés à l’éducation, selon le rapport.

L’OIG a signalé que 8 millions de dollars de fonds GEER alloués au département de l’éducation de l’État de l’Oklahoma “s’alignaient sur l’objectif de la loi CARES pour soutenir” les programmes éducatifs.

L’OIG a déclaré que l’Oklahoma avait pris certaines mesures correctives, mais n’avait pas répondu aux recommandations de fournir une documentation ou une explication écrite détaillée du processus utilisé pour attribuer les subventions.

Ken Miller, l’Associated Press