Audit ArriveCan : la maison demande une enquête de performance

Les députés de l’opposition ont uni leurs forces mercredi pour adopter une motion appelant à un audit de l’application frontalière ArriveCan du gouvernement fédéral.

La motion, qui a été adoptée à 174 voix contre 149, avec l’appui des députés conservateurs, du Bloc québécois et du NPD, demande au vérificateur général du Canada de « procéder à un audit de performance, y compris les paiements, les contrats et les sous-contrats pour tous les aspects de la l’application ArriveCan, et de donner la priorité à cette enquête.”

La proposition a été présentée par le chef conservateur Pierre Poilievre en tant que dernière motion de l’opposition de son parti, dont les députés ont passé la majeure partie de mardi à débattre. Il s’agit de la deuxième motion à adopter demandant au vérificateur général d’examiner ArriveCan, après que le député néo-démocrate Gord Johns a présenté avec succès une motion au Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires demandant que le vérificateur général procède à un audit des coûts de développement de l’application, et conformité aux lignes directrices du Conseil du Trésor concernant le meilleur rapport qualité-prix.

Ces pressions pour une enquête sur l’application fédérale controversée font suite à une série d’histoires sur le coût estimé de 54 millions de dollars de l’application et les contrats attribués pour la construire et la maintenir.

“Lorsque 54 millions de dollars sont dépensés et que les représentants du gouvernement ne peuvent pas comprendre où ils sont allés, le moins que nous puissions faire est d’avoir un audit”, a déclaré Poilievre mardi en parlant de la motion, qui commence par un préambule appelant à le gouvernement à “éliminer les dépenses inutiles” compte tenu de la crise actuelle du coût de la vie.

Au cours du débat de mardi, les députés du Bloc québécois et du NPD ont parlé des plaintes de leurs électeurs concernant l’utilisation de l’application et ont demandé pourquoi le gouvernement fédéral n’était pas en mesure de créer l’application à l’interne et de manière plus rentable.

Les députés libéraux et verts ont voté contre la motion après que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ait défendu le processus d’approvisionnement de l’application lors du débat de mardi, affirmant qu’ils avaient fait ce qu’ils pouvaient pour obtenir “l’optimisation de l’argent des contribuables”. Mendicino a déclaré que les coûts d’ArriveCan incluent le développement ainsi que la maintenance, et a déclaré à la Chambre qu’un examen des contrats était en cours.

Bien que la motion ne soit pas contraignante, le bureau de la vérificatrice générale Karen Hogan a déclaré à CTVNews.ca que lorsque les parlementaires adoptent une motion demandant qu’un audit soit effectué, cela “a beaucoup de poids car nous identifions le travail que nous ferons”.

« La décision ultime sur ce qu’il faut vérifier appartient au vérificateur général. Les décisions finales sur ce qu’il faut vérifier sont prises à la lumière du mandat du BVG, de l’importance de la question, du calendrier de vérification existant et des ressources disponibles », a déclaré le porte-parole du Bureau du vérificateur général, Vincent Frigon.

Introduit pendant la pandémie de COVID-19, ArriveCan est devenu obligatoire comme moyen de filtrer les voyageurs entrant au Canada pour leurs informations de voyage et de santé, y compris le statut vaccinal.

Après avoir défendu pendant des mois l’application parfois problématique et insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un “outil essentiel” malgré la pression de l’industrie du voyage et des députés de l’opposition pour l’abandonner, le gouvernement fédéral a rendu l’utilisation d’ArriveCan facultative le 1er octobre.

L’application peut toujours être utilisée par les voyageurs pour remplir les déclarations de douane et d’immigration avant l’arrivée, le gouvernement fédéral déclarant que cette option permettra aux Canadiens de gagner du temps à l’aéroport.

Selon le bureau de Hogan, le temps qu’il faut pour mener des audits de performance peut varier en fonction de leur taille et de leur portée, et les audits qui doivent être présentés au Parlement au printemps 2023 sont déjà “bien en cours”.

“Il est difficile de prédire la rapidité avec laquelle un audit de l’application ArriveCAN prendrait sans informations supplémentaires”, a déclaré Frigon.

Pendant ce temps, le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires a accepté de mener une étude distincte, voyant les députés demander au gouvernement de remettre des documents non expurgés liés à la planification, à la sous-traitance et à la sous-traitance du développement et du lancement de l’application.



Avec des fichiers de Michael Lee de CTVNews.ca