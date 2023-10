Audio VAR, détails de l’erreur de hors-jeu de Diaz publiés par PGMOL

PGMOL a admis que « les normes n’étaient pas à la hauteur des attentes » après diffusion de l’audio de la discussion VAR cela a conduit à un but de Luis Díaz pour Liverpool exclu à tort pour hors-jeu.

L’audio a été publié dans son intégralité sur le site Web de la Premier League, accompagné d’un compte rendu complet de ce qui n’a pas fonctionné et d’une longue déclaration de PGMOL après un examen approfondi.

Díaz pensait avoir donné l’avantage à Liverpool à la 34e minute de la défaite 2-1 de Liverpool contre Tottenham Hotspur samedi, mais le drapeau s’est levé pour hors-jeu.

Le VAR Darren England a pensé à tort que la décision sur le terrain était un « but » et, bien qu’il ait rapidement identifié que Díaz était en jeu, il a dit à l’arbitre « vérification terminée » – ce qui a indiqué par erreur à l’équipe sur le terrain que le drapeau de hors-jeu était correct.

PGMOL et la Football Association ont également déclaré qu’ils envisageraient d’autoriser les arbitres à prendre en charge les matchs des ligues étrangères en milieu de semaine, après que l’Angleterre ait fait partie d’une équipe d’officiels anglais qui ont pris en charge un match aux Émirats arabes unis à peine 28 heures avant le match. au stade Tottenham Hotspur.

Un communiqué publié par l’organisme arbitral disait : « PGMOL peut confirmer que nous avons procédé à un examen des circonstances qui ont conduit au refus incorrect du but de Luis Diaz pour hors-jeu lors du match de Premier League entre le Tottenham Hotspur FC et le Liverpool FC.

« Nous reconnaissons que les normes n’ont pas répondu aux attentes et avons reconnu l’erreur de Liverpool immédiatement après la fin du match.

« Un rapport détaillé, comprenant les principaux enseignements et les actions immédiates prises, ainsi que l’audio entre les officiels sur le terrain et l’équipe VAR, a été soumis à la Premier League, qui l’a partagé avec le Liverpool FC et par la suite avec tous les autres clubs de Premier League.

« L’examen des processus décisionnels sur le terrain et du VAR et l’application des principes décisionnels ont permis d’identifier les enseignements clés suivants pour atténuer le risque d’une erreur future :

– Les conseils destinés aux officiels de match vidéo ont toujours mis l’accent sur la nécessité d’être efficace, mais jamais au détriment de la précision. Ce principe sera clairement rappelé

– Un nouveau protocole de communication VAR sera développé pour améliorer la clarté de la communication entre l’arbitre et l’équipe VAR en ce qui concerne les décisions sur le terrain.

– Comme étape supplémentaire du processus, le VAR confirmera le résultat du processus de contrôle du VAR avec l’AVAR avant de confirmer la décision finale aux officiels sur le terrain.

« PGMOL s’engage à améliorer les performances des VAR grâce à un nouveau programme de formation qui a débuté cette saison et se concentre sur les processus et les meilleures pratiques pour tous les VAR, AVAR et opérateurs de replay dans leurs rôles spécifiques. Bien que nous ayons un certain nombre de VAR reconnus par la FIFA, le travail est en cours. en cours pour créer un pool dédié de spécialistes VAR.

« Le VAR et l’AVAR en question ont été exclus de leurs matches restants lors du 7e tour de Premier League et n’ont pas été inclus dans les nominations pour le 8e tour ce week-end.

« PGMOL et la FA ont également convenu de revoir la politique permettant aux officiels de match d’officier des matches en dehors des nominations de la FIFA ou de l’UEFA. »

PGMOL a également fourni une explication complète de ce qui s’est passé :

« Comme nous l’avons déclaré peu après le coup de sifflet de samedi soir, nous avons reconnu dans un communiqué qu’une erreur humaine importante s’était produite lors du match susmentionné, qui, nous le reconnaissons, aurait dû aboutir à l’octroi d’un but grâce à l’intervention du VAR.

« Comme pour toutes les situations de but, l’équipe du VAR a vérifié tous les aspects du but. Après que les officiels sur le terrain aient refusé le but pour hors-jeu, la phase et le processus de contrôle ont commencé et ont été effectués correctement par le VAR. La sélection du coup de pied était précis et l’utilisation d’une seule ligne 2D sur le pied du deuxième défenseur le plus en arrière était également correctement positionnée.

« L’image créée montrait que Luis Díaz était clairement en jeu, sans qu’il soit nécessaire d’insérer une deuxième ligne. À cause d’un manque de concentration et d’une perte de concentration à ce moment-là, le VAR a perdu de vue la décision sur le terrain et il a mal communiqué » check complete », confirmant ainsi par inadvertance la décision sur le terrain. Il l’a fait sans aucun dialogue avec l’AVAR [Assistant VAR].

« Le match a ensuite repris immédiatement. Après quelques secondes, l’opérateur de relecture puis l’AVAR ont interrogé le résultat du contrôle complet auprès du VAR et lui ont demandé de revoir l’image qui avait été créée, soulignant que la décision initiale sur le terrain avait été prise. été hors-jeu, mais cela n’a été communiqué à l’équipe sur le terrain à aucun moment du match.

« L’équipe du VAR a ensuite réfléchi à la question de savoir si le jeu pouvait être arrêté à ce stade, mais le VAR et l’AVAR ont conclu que le protocole du VAR dans les Lois du Jeu ne permettrait pas que cela se produise, et ils ont décidé qu’une intervention n’était pas possible car le jeu avait repris.

« L’audio entre l’équipe des officiels de match sur le terrain et l’équipe VAR est ci-dessous.

« PGMOL a procédé à un examen des circonstances qui ont conduit à ce résultat incorrect et les enseignements ultérieurs seront mis en œuvre pour atténuer le risque d’erreurs qui se produiront à l’avenir. »