BLOOMINGTON, Ind.: Chase Audige a marqué tous ses 17 points en seconde période pour mener quatre joueurs du Nord-Ouest à deux chiffres et les Wildcats ont battu l’Indiana 74-67 mercredi soir.

Miller Kopp et Ryan Young ont récolté 13 points chacun et Boo Buie en a ajouté 11 pour Northwestern (5-1, 2-0 Big Ten). Les Wildcats, qui ont remporté trois matchs de conférence la saison dernière, ont remporté leurs deux premiers matchs du Big Ten pour la première fois depuis la saison 2005-06.

Les Wildcats venaient de remporter une victoire de 79-64 contre alors-No. 4 Michigan State dimanche, première victoire de Northwestern contre une équipe des cinq premières depuis qu’il a battu Magic Johnson et le Michigan State, quatrième, le 27 janvier 1979.

Le pointeur à 3 points d’Armaan Franklin environ neuf minutes après le début de la seconde mi-temps a donné à Indiana sa première avance depuis 7-6 et Race Thompson a fait des lancers francs pour donner aux Hoosiers une avance de 56-52 avec 8:56 à jouer. Audige a répondu avec des paniers consécutifs avant que Kopp et Buie ne prennent trois points autour d’un sauteur court d’Audige dans une course de 12-0 qui en a fait 62-54 avec 5:32 à gauche et a donné à Northwestern la tête pour de bon.

Trayce Jackson-Davis a marqué 22 points sur 9 tirs sur 12 et récolté neuf rebonds pour Indiana (5-3, 0-1). Franklin a ajouté 16 points et Thomson en a marqué 11.

Cinq joueurs du Nord-Ouest ont marqué lors d’un bris d’égalité 17-3, plafonné lorsque Pete Nance a effectué des layups consécutifs pour porter le score à 29-15 avec 7:23 à jouer en première mi-temps. Les Hoosiers ont utilisé une manche de 18-4 dont neuf points par Jackson-Davis qui ont duré la mi-temps et ont réduit ce qui avait été jusqu’à 15 points de déficit à un seul, à 37-36.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25