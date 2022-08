Audiences sur les turbines russes : les ministres défendent l’octroi du permis

OTTAWA –

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a été interpellée jeudi sur son affirmation selon laquelle le gouvernement fédéral aurait pris la décision d’accorder une exemption de deux ans aux sanctions fédérales, permettant à une entreprise canadienne de restituer des turbines réparées d’un gazoduc russo-allemand, pour “appeler Poutine au bluff”. .”

« La Russie a militarisé l’énergie en coupant les flux de gaz vers l’Europe. Nous espérions tirer parti du rôle du Canada dans la maintenance des turbines Nord Stream 1 pour y parvenir », a déclaré Joly jeudi lors de son témoignage dans le cadre d’audiences parlementaires sur la décision du Canada de revenir. Pièces de pipeline appartenant à la Russie.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’avant que le Canada ne prenne la décision, elle et le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, avaient discuté de la question avec l’Allemagne et l’Ukraine, encouragé les discussions entre les deux pays et cherché à trouver des alternatives, y compris une route finalement jugée non viable pour le gaz. traverser l’Ukraine.

“Sachant que des turbines étaient en cours de réparation au Canada, la chancelière allemande nous a directement contactés pour que nous appelions le bluff de Poutine”, a déclaré Joly, poursuivant son effort pour vanter les efforts du Canada pour soutenir l’Ukraine à ce jour, en soulignant la gamme des sanctions imposées sur les différentes tranches d’aide militaire, financière et humanitaire.

Cependant, les députés de l’opposition n’ont pas tardé à remettre en question cette justification, écrasant le ministre avec des questions sur la raison pour laquelle cette idée d’appeler « le bluff de Poutine » n’a été diffusée que récemment, et pourquoi le Canada ne considérait pas qu’il serait prévisible que la Russie continuerait à utiliser l’énergie. comme une arme, peu importe ce qui s’est passé avec les turbines.

“Toute cette décision était basée sur l’idée qu’il existe une quelconque confiance, une quelconque croyance que Poutine continuerait en fait à fournir du gaz à l’Allemagne… Il ment. Nous savons que Poutine ment… Pourquoi appeler le bluff comme vous le dites, alors que de manière réaliste, il est déjà nous a dit, il a déjà dit au monde ce qu’il a l’intention ?” a demandé Heather McPherson, députée néo-démocrate et porte-parole en matière d’affaires étrangères. “Nous savions déjà que le bluff était là. Alors maintenant, ce que nous avons fait, c’est que nous avons affaibli notre régime de sanctions, nous avons affaibli la position du Canada vis-à-vis de l’Ukraine, et pourtant nous n’avons pas réellement aidé à acheminer du gaz vers l’Allemagne.”

Wilkinson a témoigné aux côtés de Joly lors de la réunion de jeudi de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, parlant des événements qui se sont déroulés avant la décision, y compris la considération que le régime de sanctions du Canada était censé punir directement la Russie, et non indirectement mettre en péril les économies européennes.

“Le piège que Poutine essayait de tendre en militarisant le gazoduc Nord Stream était évident. Ne rendez pas les turbines de telle sorte que le Canada et l’Occident soient susceptibles d’être blâmés pour avoir réduit le flux de gaz vers l’Europe et risquer de diviser l’alliance, ou de revenir la turbine et risquer un affaiblissement perçu de la résolution des alliances concernant les sanctions », a déclaré Wilkinson.

Au cours d’un échange houleux au cours duquel le député conservateur et porte-parole en matière d’éthique James Bezan a suggéré que Poutine « jouait aux échecs » tandis que le gouvernement du Canada « jouait aux dames » et était « surclassé », Wilkinson a nié que le Canada permettait effectivement à Gazprom d’investir plus d’argent dans la « Russie ». machine de guerre.”

“Je pense que M. Bezan vous avez en fait mal compris beaucoup de choses qui se passaient”, a déclaré Wilkinson, demandant ce que les conservateurs auraient fait différemment. “C’est très facile de faire ce genre de commentaires.”

Avant que deux de ses homologues ministériels ne prennent la sellette, la ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré jeudi que le gouvernement fédéral soutenait l’Ukraine “point final” malgré cette décision controversée.

“J’ai été en contact avec [Ukraine Defence Minister Oleksii Reznikov] ce matin et nous continuons d’être solidaires avec l’Ukraine et avec nos homologues du gouvernement ukrainien », a déclaré Anand. « Ils reconnaissent que nous sommes aux côtés de l’Ukraine, au coude à coude, point final.

Après avoir annoncé que le personnel des Forces armées canadiennes sera déployé la semaine prochaine pour participer à une mission d’entraînement de soldats ukrainiens au Royaume-Uni, le ministre canadien de la Défense a été interrogé sur le fait que le Canada avait tenu compte des demandes d’aide militaire de l’Ukraine tout en continuant de rendre ces pièces, ce que les Ukrainiens ont suggéré permettra indirectement à la Russie de continuer à financer sa guerre.

“Nous continuerons d’imposer des coûts importants au régime russe en réponse à la guerre illégale et non provoquée de Poutine contre l’Ukraine. Dans le même temps, il est important pour nous de soutenir nos amis et alliés européens alors qu’ils s’efforcent de mettre fin à leur dépendance au gaz russe. importations le plus rapidement possible », a déclaré Anand.

Les membres du comité ont voté en juillet pour lancer une étude estivale spéciale sur la décision du gouvernement fédéral de contourner les sanctions canadiennes, exprimant le désir d’être informés par les personnes impliquées dans la décision sur la façon dont elle a été prise, ainsi que sur ses implications et ses ramifications.

La décision du Canada d’autoriser le retour de ces turbines a suscité des critiques mitigées. Bien qu’il ait été soutenu par des alliés, tels que les États-Unis et l’UE, il a été fermement condamné par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, ainsi que par les partis d’opposition fédéraux qui ont réclamé ces audiences.

DES DIPLOMATES CLÉS TÉMOIGNENT

Le témoignage s’est poursuivi jeudi après-midi, la présidente du Congrès ukrainien canadien Alexandra Chyczij exprimant son opposition de longue date à la décision du Canada, suggérant que l’octroi du permis a donné à la Russie un levier qu’elle continuera d’essayer d’exploiter en ce qui concerne le secteur de l’énergie.

“Je pense qu’il a toujours été question de sanctions, pas du pipeline ou de la turbine. Et nous nous sommes permis, le Canada s’est permis, de participer au chantage qui a abouti à une renonciation à ces sanctions”, a-t-elle déclaré au comité.

Son organisation, travaillant aux côtés du Congrès mondial ukrainien, a cherché à contester la décision devant la Cour fédérale, arguant que l’octroi du permis “n’était pas raisonnable, transparent ou correctement autorisé”.

Ensuite, les députés entendront les témoignages de l’ambassadrice de l’Ukraine au Canada Yuliia Kovaliv, de l’ambassadrice de l’Allemagne au Canada Sabine Sparwasser et de l’ambassadrice de l’Union européenne au Canada Melita Gabric.

Il est probable, compte tenu des positions de l’Allemagne et de l’UE sur le sujet, que Sparwasser et Gabric donneront un aperçu de la justification de leur soutien à la décision du Canada, qu’ils ont précédemment exprimée comme une nécessité à court terme alors que l’Allemagne et d’autres pays européens travaillent réduire leur dépendance au pétrole et au gaz russes.

En revanche, Kovaliv prévoit de réaffirmer la position de l’Ukraine selon laquelle le Canada crée un dangereux précédent et de renouveler les appels de Kyiv pour renverser la décision, selon La Presse canadienne.

PERMIS DE TURBINE EN DÉLIVRANCE

Le problème a éclaté le mois dernier après que Wilkinson a annoncé que le Canada accorderait à Siemens Canada un “permis limité dans le temps et révocable”, permettant à l’entreprise de restituer des turbines – faisant partie du pipeline Nord Stream 1 de Gazprom – qui avaient été envoyées à Montréal pour réparation.

Après que le gouvernement fédéral a imposé des sanctions à l’entreprise énergétique d’État russe Gazprom dans le cadre d’un programme de sanctions économiques en expansion en représailles à l’invasion de l’Ukraine, Siemens Canada s’est vu interdire de renvoyer l’équipement.

En conséquence, le Canada a dû faire face à des pressions de la part de la Russie et de l’Allemagne pour renvoyer l’une des turbines en Allemagne avant l’entretien prévu qui a depuis eu lieu. Wilkinson a déclaré jeudi qu’en juin, Siemens Canada avait demandé à Affaires mondiales Canada une demande urgente de poursuivre l’entretien prévu des turbines de son installation, affirmant qu’il s’agissait de la seule installation au monde capable de fournir le service nécessaire.

Gazprom a affirmé avoir besoin des turbines pour continuer à approvisionner l’Allemagne, après avoir déjà considérablement réduit le débit de gaz dans le gazoduc. Cela a incité les Allemands à exprimer leur inquiétude quant au fait que la Russie pourrait utiliser le fait de ne pas avoir les turbines comme raison de couper davantage son approvisionnement en gaz naturel, laissant l’Allemagne sans réserve suffisante.

Cependant, depuis que la turbine a été restituée, la Russie a encore réduit ses approvisionnements en gaz et n’a pas installé l’élément clé de l’infrastructure de gazoduc dont elle avait besoin. Selon l’Associated Press, le chancelier allemand Olaf Scholz a inspecté la turbine mercredi en Allemagne et a déclaré qu’il n’y avait aucun problème interdisant le retour de la pièce en Russie, à part des informations manquantes de Gazprom.

“Avec la question de la maintenance des turbines retirée de la table, Poutine n’a plus rien derrière quoi se cacher. Lorsque le flux de gaz ralentit, le monde sait maintenant avec certitude que c’était la décision de Poutine et la sienne seule”, a déclaré Joly jeudi.

Bien que cela n’ait pas été précisé par le gouvernement libéral au moment de l’annonce de l’accord, le permis permet le déplacement de six éoliennes pour un entretien régulier au cours des deux prochaines années, le permis pouvant être révoquée à tout moment. Rien n’indique à ce jour que le Canada soit prêt à le faire.

Le Canada a ardemment défendu cette décision, affirmant que même s’il s’agissait d’une décision difficile, il était nécessaire de repousser les tentatives de la Russie de militariser l’énergie et de semer la division entre les alliés occidentaux, ainsi que de s’assurer que l’Allemagne et d’autres alliés européens sont capables de « rester fermes et généreux dans leur soutien à l’Ukraine », ce qui deviendrait plus difficile à faire si leurs économies subissaient l’impact de la réduction des ressources énergétiques.