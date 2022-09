DeKALB – Les résidents de la région du comté de DeKalb sont invités à peser cette semaine sur leurs opinions alors que le gouvernement du comté cherche à mettre à jour les réglementations pour l’utilisation future de l’énergie solaire.

Les audiences publiques seront centrées sur la proposition de modification du texte visant à mettre à jour les systèmes d’énergie solaire et à établir une réglementation sur les systèmes de stockage d’énergie par batterie. Les audiences sont fixées à 14 h et 18 h jeudi dans le Gathertorium du centre législatif du comté de DeKalb.

Les audiences publiques doivent avoir lieu pour permettre au conseil du comté de voter sur l’approbation des modifications de l’ordonnance de zonage – qui contient les réglementations sur les systèmes d’énergie solaire – plus tard ce mois-ci.

“Ce sera la seule opportunité pour le public de participer à cette demande, toutes les personnes intéressées sont encouragées à assister à la réunion et à être entendues”, a déclaré un avis public du Département du développement communautaire du comté de DeKalb.

L’amendement de texte proposé à l’ordonnance solaire comprendra un retrait minimum de 100 pieds des limites de propriété et des emprises, et stipule que les composants d’un panneau solaire – à l’exception des points d’interconnexion – doivent être à 300 pieds “du plus proche mur extérieur d’une structure occupée », selon les documents départementaux. Ces exigences de retrait pourraient toutefois être levées si le développeur d’énergie solaire concluait un accord écrit et notarié avec le propriétaire du terrain adjacent.

En plus de la réglementation sur les reculs, l’amendement proposé au texte établirait également une réglementation sur les systèmes de stockage d’énergie par batterie, ce qui était absent de l’ordonnance précédemment ratifiée.

Le président du conseil du comté, John Frieders, a déclaré lors d’une réunion du comité spécial de planification et de zonage le 18 août qu’il s’opposait à tout libellé de l’amendement traitant de la réglementation des systèmes de stockage d’énergie par batterie, car il souhaitait d’abord voir plus de recherches sur la question.

Les personnes intéressées peuvent soumettre des témoignages, des commentaires et des questions par e-mail, communitydevelopment@dekalbcounty.org. Ces soumissions électroniques seront incluses dans le dossier public tant qu’elles seront reçues avant midi jeudi.