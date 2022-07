Audiences du 6 janvier : réunion spéciale de la présidence Trump.

Vous souvenez-vous quand le président de l’époque, Donald Trump, a lancé une assiette sur un mur de la Maison Blanche, l’éclaboussant de ketchup ? Vous n’avez pas vu ce moment. Vous ne le saviez même pas quand c’est arrivé. Mais lorsque Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante de Mark Meadows, le chef de cabinet de Trump, a raconté cette histoire devant le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, il y a de fortes chances que vous puissiez l’imaginer.

Le mur de ketchup n’était qu’un des nombreux détails accablants du témoignage de Hutchinson, rendu le 28 juin. Elle a également déclaré que Trump semblait déterminé à permettre à des personnes lourdement armées de marcher sur le Capitole, qu’il aurait tenté de prendre le contrôle d’un véhicule d’un secret. Agent de service qui ne le conduirait pas au Capitole, et qu’il était obsédé par la taille de la foule écoutant son discours ce jour-là. (Avec Trump, certaines choses ne changent jamais.)

Ce sont toutes des révélations importantes et bouleversantes. Mais sur le moment, comme le témoignait Hutchinson, ce qui semblait susciter le plus de buzz sur les plateformes de médias sociaux était le ketchup. C’était tellement ridicule, tellement dramatique, tellement campy. Même si Hutchinson dit que cela s’est vraiment produit, il y avait néanmoins de grandes vibrations de télé-réalité, un sentiment que ce qui était réel avait été augmenté de quelques crans. Et c’est ce qui a marqué le moment.

Des sources proches de Jared et Ivanka affirment qu’en privé, le couple s’est opposé à la décision de Donald Trump de jeter du ketchup contre le mur. – Pitchbot du New York Times (@DougJBalloon) 28 juin 2022

Cher personnel de Mar-A-Lago, Cachez les assiettes et le ketchup. À présent. — Don Winslow (@donwinslow) 28 juin 2022

Nous aurions probablement dû savoir que la présidence se terminerait avec du ketchup dégoulinant sur un mur, mais alors, Heinz sight est 2020. – Justin Chang (@JustinChang) 28 juin 2022

La télé-réalité a fait Trump, à la fois littéralement (il a construit une renommée considérable au sommet L’apprenti) et au sens figuré (il semblait se façonner inconsciemment en personnage de télé-réalité pendant la campagne électorale). Et même si Trump n’est plus au pouvoir, la télé-réalité reste un moyen convaincant de le comprendre, lui et son administration. Alors que les audiences doivent reprendre cette semaine, le «récit» qui les entoure – du moins parmi les observateurs occasionnels – donne de plus en plus l’impression que les gens discutent d’une émission de téléréalité autour de la fontaine à eau.

Maintenant que sa présidence est terminée, les audiences du 6 janvier se présentent comme une sorte de réunion spéciale de dernière minute, celle où l’ancienne star s’est retirée de la procédure en refusant de témoigner. Pas moins un ancien sommité de Trump que l’ancien chef de cabinet Steve Bannon devrait témoigner cette semaine.

Puisque Trump ne témoignera pas, il rate une occasion de définir le récit et de définir ses « caractères » à l’avenir. Il a perdu le contrôle de l’histoire, pour ainsi dire. En tant que tel, nous nous retrouvons avec les histoires dont nous n’avons pas entendu parler pendant toutes ces années de la Maison Blanche de Trump. Et au milieu de ce vide, bien sûr, nous choisissons les détails les plus ridicules.

Donald Trump a toujours été notre président de télé-réalité. Ces auditions prouvent qu’il l’est toujours, même sans ses artifices habituels.

À l’été 2015, alors que Trump commençait son ascension au sommet des élections primaires présidentielles républicaines, de nombreux observateurs politiques l’ont radié comme un feu de paille. Mais sa présence à la télévision était fascinante.

Dans les premiers débats primaires républicains, il a continué à trouver des moyens de faire lui-même l’histoire et de ramener la caméra sur lui. Ses nombreuses années dans la télé-réalité L’apprenti l’avait incroyablement bien servi. Trump avait tellement intériorisé comment être à la télévision qu’aucun de ses adversaires ne semblait être aussi à l’aise. Être bon à la télévision n’est pas la principale compétence qui permet de gagner des courses présidentielles, mais cela aide considérablement. Et Trump était vraiment bon à la télé. “Le contenu du message de Trump est répugnant pour beaucoup, y compris de nombreux républicains, mais le paquet dans lequel Trump les vend est testé sur le marché et prêt à être expédié”, écrivais-je à l’époque.

L’idée de comprendre Trump comme un candidat intrigant à une émission de téléréalité, prêt à faire tout ce qu’il fallait pour gagner, n’a fait que grandir lorsqu’il a remporté l’investiture républicaine et la présidence. Il a très volontiers endossé le rôle de “méchant de télé-réalité”, ce qui n’était pas vraiment négatif. Dans la télé-réalité, le «méchant» est simplement la personne qui fait avancer l’histoire à travers ses intrigues, à qui les caméras sont toujours épinglées, qui fait et dit les choses les plus scandaleuses pour attirer l’attention. L’exemple archétypal est probablement Richard Hatch de la première saison de Survivant, qui a gagné toute la partie en étant le moins scrupuleux possible. Il est impossible de savoir si Trump se considérait ainsi, mais il comprenait bien évidemment ce qui faisait une bonne télévision.

“Donald Trump joue dans une émission de télévision où il est le protagoniste” s’est avéré être un moyen incroyablement utile de comprendre la montée en puissance de Trump. (James Poniewozik du New York Times a écrit un livre entier à ce sujet.) Cela n’a pas aidé à atténuer les effets parfois catastrophiques de sa politique, mais cela a expliqué pourquoi il semblait si à l’aise avec le chaos complet et absolu. En effet, il semblait le plus à l’aise au milieu de cela.

Trump semblait à l’aise de jouer un méchant de téléréalité, le gars dont le comportement était si incroyable qu’il fallait continuer à se connecter pour voir ce qu’il faisait ensuite. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé et perturbé tous les aspects de la vie américaine, le désir de Trump d’être au centre de sa propre émission de télévision s’est échoué – mais ce n’était pas non plus comme s’il avait perdu les élections de 2020 dans une éruption. Pour beaucoup de gens, l’émission Trump était celle qu’ils voulaient continuer à regarder.

Le Trump qui a tenté de renverser l’élection du 6 janvier – en particulier le Trump décrit dans le témoignage lors des audiences du comité restreint – est essentiellement un homme qui se croyait un protagoniste de la télévision qui était si déterminé à rester le protagoniste (ou, d’accord, le président) qu’il a presque détruit la démocratie américaine en affirmant ce fait. Ses efforts ont finalement échoué, mais le rappel de la façon dont Trump pouvait être auto-agrandissant et destructeur peut être la raison pour laquelle le témoignage de Hutchinson a semblé frapper un tel nerf.

Les audiences du 6 janvier exposent enfin le personnage du méchant de la télé-réalité de Trump pour l’imposture qu’il a toujours été

Il existe peu de formats plus mal adaptés à la télévision captivante que les audiences du Congrès. Le comité du 6 janvier dispose de nombreuses preuves visuelles convaincantes, y compris des vidéos vraiment déchirantes, mais le cœur des audiences sont des témoignages individuels. Et le simple fait de regarder quelqu’un parler rend la télévision vraiment ennuyeuse.

En tant que tel, presque chaque fois qu’il y a des audiences au Congrès pour quoi que ce soit, ceux qui sont enclins à croire que ces audiences devraient déplacer l’opinion publique s’inquiètent sans cesse de savoir s’ils ont « percé ». Si les audiences sont si ennuyeuses à la télévision, pourquoi quelqu’un regarderait-il ces audiences s’il n’était pas déjà enclin à accepter l’idée que les actions de Trump nécessitent une enquête ? Et si personne ne les regarde, auront-ils de l’importance ?

Une dynamique similaire a même frappé les audiences du Watergate, probablement les audiences télévisées les plus célèbres du Congrès de tous les temps. Quand on regarde les reportages de la période, il n’est pas difficile de trouver des gens qui se demandent si quelqu’un se soucie vraiment que Nixon ait fait quelque chose de mal. Finalement, suffisamment de gens l’ont fait, à la fois à Washington et à l’extérieur, pour que Nixon démissionne. Mais cela a pris plus de temps que prévu. L’écart entre le début de ces audiences et la démission de Richard Nixon était bien supérieur à un an, et même en termes de cote de popularité, il a fallu plusieurs mois pour atteindre un véritable nadir.

La tentation, alors, est de dire que l’audience où Hutchinson a témoigné n’était que la sixième audience de ce comité particulier, et par conséquent, il y a beaucoup de temps pour que les audiences atteignent un public plus large. Mais ces dynamiques d’audience typiques du Congrès sont toutes brouillées face à Trump. Il joue le rôle du méchant de la télé-réalité depuis si longtemps que si vous êtes quelqu’un qui voulait juste qu’il soit rejeté de l’émission alors qu’il était un connard de variété de jardin dans les débats primaires républicains et non, vous savez, peut-être en train de commettre une trahison, alors le dernières années ont construit un sentiment d’urgence toujours plus frustré. Quelque chose – le rapport Mueller, la première destitution, la deuxième destitution – doit faire tomber Trump. Et pourtant rien n’a. Si vous êtes cette personne, alors la capacité de Trump à ne jamais faire face à la responsabilité semble de plus en plus exaspérante. Ah. Bien. Néanmoins.

Pourtant, perversement, je pense que c’est pourquoi “Trump a jeté une assiette contre un mur” a percé d’une manière que certaines des autres révélations du comité du 6 janvier n’ont pas fait. L’histoire de Hutchinson, aussi sèche soit-elle, a joué dans un type différent de méchant de la télé-réalité – pas le cerveau calculateur prêt à tout pour gagner, mais la personne déséquilibrée qui fait de la vie de tout le monde un enfer. (Imaginez le moment de retournement de table à partir de Les vraies femmes au foyer du New Jersey et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire.)

Ce méchant de la télé-réalité moins contrôlé peut être très amusant à regarder à la télévision, mais vous les voudriez rarement dans votre coin. Ce sont plutôt des récits édifiants sur ce qui se passe lorsque « je ne suis pas ici pour me faire des amis » se transforme en quelque chose de si antisocial qu’il brûle en rentrant dans l’atmosphère. Vous ne voudriez certainement pas traîner avec cette personne.

Parfois, ce genre de méchant se retire tout simplement du récit. L’exemple peut-être le plus célèbre de cet événement dans la télé-réalité s’est produit lorsque Lisa Vanderpump s’est brusquement éloignée de Bravo. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, l’émission qui a fait d’elle une star de la télévision, à mi-chemin du tournage de sa neuvième saison. (Ses retombées centrées sur les employés, Règles de Vanderpump, continue de courir.) Ses raisons étaient variées, mais à la base, elles se résumaient à (et je paraphrase) “tout le monde me persécute”. Ses camarades de casting n’étaient pas assez gentils avec elle. Les éditeurs ne la faisaient pas bien paraître. Etc.

Si cela ressemble à l’obsession de l’ancien président pour la façon dont il est perçu, eh bien, l’ancien président était également une star de la télé-réalité. Et la télé-réalité est une bête particulièrement trompeuse, car si vous y êtes, le processus d’obtention d’un “bon montage” donne parfois l’impression que vous contrôlez littéralement la réalité, surtout si vous avez beaucoup de pouvoir. sur la direction créative du spectacle, comme Trump l’a fait sur L’apprenti. (Il y a un autre point de comparaison à établir ici : comme Trump, Vanderpump n’a pas particulièrement bien réussi sur le De vraies femmes au foyer réunion qu’elle a sautée.)

En regardant le témoignage de Hutchinson devant le comité du 6 janvier, je n’ai pas pu m’empêcher de fantasmer sur la façon dont les choses qu’elle disait auraient pu être entrecoupées des images de ces choses qui se passaient s’il s’agissait d’une véritable réunion de télé-réalité spéciale, le direct public oohing et aahing à tous les grands moments de la saison précédente. Je lis la présidence Trump à travers une lentille de télé-réalité depuis si longtemps que je ne peux pas m’arrêter, même lorsque les événements décrits sont horribles et donnent à réfléchir.

Je ne dis rien de tout cela pour minimiser la gravité des accusations portées par Hutchinson contre Trump, mais plutôt pour suggérer pourquoi les audiences du 6 janvier pourraient enfin percer l’archétype télévisuel qui a fait de Trump une force politique si formidable. Je ne me fais aucune illusion sur le fait que quelque chose arrivera pour faire subir à Trump les conséquences réelles de ce qu’il a fait, mais je pense que les audiences l’ont finalement exposé pour qui il est, juste un peu. Ce n’est pas un intrigant Survivant. C’est un snippy, médisant Vrai président de DC.