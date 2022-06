Audiences du 6 janvier : l’émeute est une « tentative de coup d’État »

WASHINGTON –

Le président du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du Capitole du 6 janvier et les efforts de Donald Trump pour annuler les élections de 2020 a déclaré lors de l’audience aux heures de grande écoute de jeudi que l’attaque était une « tentative de coup d’État » qui a mis « deux siècles et demi de démocratie constitutionnelle en danger ». . »

Le représentant Bennie Thompson, D-Miss., A déclaré que « le monde regarde » la réponse des États-Unis à l’enquête d’un an du panel sur l’émeute du Capitole et les efforts extraordinaires du président vaincu pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden. Il l’a qualifié de « tentative effrontée » d’annuler l’élection.

« La démocratie reste en danger », a déclaré Thompson. « Nous devons affronter la vérité avec franchise, résolution et détermination. »

Le comité a présenté 12 minutes de vidéo inédites de la violence meurtrière ce jour-là ainsi que des responsables de l’administration Trump dans la trame de fond effrayante alors que le président vaincu tentait de renverser la victoire électorale de Biden.

Dans un clip, le panel a joué une boutade de l’ancien procureur général Bill Barr qui a témoigné qu’il avait dit à Trump que les affirmations d’une élection truquée étaient « taureau—-« .

Dans un autre, la fille de l’ancien président, Ivanka Trump, a déclaré au comité qu’elle respectait l’opinion de Barr selon laquelle il n’y avait pas de fraude électorale. « J’ai accepté ce qu’il a dit. »

L’audience de jeudi soir visait à exposer avec des détails saisissants que la violence meurtrière du 1/6 n’était pas un accident. Au lieu de cela, le panel a déclaré que c’était le résultat des mensonges répétés de Trump sur la fraude électorale et l’appel public à ses partisans à venir à Washington et sa campagne privée aux plus hauts niveaux du gouvernement pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Biden.

« Le président Trump a convoqué une foule violente », a déclaré la représentante Liz Cheney, R-Wyo., vice-présidente du panel. « Quand un président ne prend pas les mesures nécessaires pour préserver notre union – ou pire, provoque une crise constitutionnelle – nous sommes dans un moment de danger maximum pour notre république. »

Il y a eu un halètement audible dans la salle d’audience, lorsque Cheney a lu un récit qui disait que lorsque Trump a appris que la foule du Capitole scandait pour que le vice-président Mike Pence soit pendu, Trump a répondu qu’ils avaient peut-être raison, qu’il « le méritait ».

Biden, à Los Angeles pour le Sommet des Amériques, a déclaré que de nombreux téléspectateurs « allaient voir pour la première fois une grande partie des détails qui se sont produits ».

Trump, sans vergogne, a de nouveau rejeté l’enquête – et a même déclaré sur les réseaux sociaux que le 6 janvier « représentait le plus grand mouvement de l’histoire de notre pays ».

Le résultat des prochaines semaines d’audiences publiques ne changera peut-être pas les cœurs ni les esprits dans une Amérique politiquement polarisée. Mais l’enquête du comité avec 1 000 entretiens est destinée à constituer un record public pour l’histoire. Un rapport final vise à rendre compte de l’attaque la plus violente contre le Capitole depuis que les Britanniques y ont mis le feu en 1814, et à garantir qu’une telle attaque ne se reproduise plus jamais.

L’émeute a fait plus de 100 policiers blessés, dont beaucoup battus et ensanglantés, alors que la foule d’émeutiers pro-Trump, certains armés de pipes, de chauves-souris et de gaz poivré, chargeait dans le Capitole. Au moins neuf personnes qui s’y trouvaient sont mortes pendant et après les émeutes, dont une femme qui a été abattue par la police.

Les émotions sont encore vives au Capitole et la sécurité sera renforcée pour les audiences. Les responsables de l’application des lois signalent une recrudescence des menaces violentes contre des membres du Congrès.

Dans ce contexte, le comité s’adresse à une Amérique divisée, avant les élections de mi-mandat à l’automne, lorsque les électeurs décideront quel parti contrôle le Congrès. La plupart des chaînes de télévision diffusaient l’audience en direct, mais pas Fox News Channel.

Parmi les spectateurs figurent plusieurs policiers actuels et anciens qui ont combattu la foule dans une bataille désespérée pour protéger le Capitole et les législateurs qui ont été piégés ensemble dans la galerie de la Chambre pendant le siège sont restés proches.

« Nous voulons rappeler aux gens, nous étions là, nous avons vu ce qui s’est passé », a déclaré le représentant Dean Phillips, D-Minn. « Nous savons à quel point nous sommes passés près de la première transition non pacifique du pouvoir dans ce pays. »

Le président du comité, le leader des droits civiques Thompson a ouvert l’audience avec un balayage de l’histoire américaine. disant qu’il a entendu chez ceux qui nient la dure réalité du 6 janvier sa propre expérience de grandir à une époque et dans un lieu « où les gens justifiaient l’action de l’esclavage, le Ku Klux Klan et le lynchage ».

Lui et la vice-présidente, la représentante Liz Cheney, R-Wyo., La fille de l’ancien vice-président Dick Cheney, ont décrit ce que le comité a appris sur les événements qui ont précédé ce jour de janvier où Trump a envoyé ses partisans au Congrès pour « se battre comme l’enfer » pour sa présidence alors que les législateurs entreprenaient le travail typiquement routinier de certifier les résultats du mois de novembre précédent.

Un témoin prévu jeudi était le réalisateur de documentaires Nick Quested, qui a filmé les Proud Boys prenant d’assaut le Capitole – ainsi qu’une réunion charnière entre Henry « Enrique » Tarrio, alors président du groupe, et un autre groupe extrémiste, les Oath Keepers, la nuit précédente à proximité. Parking Garage.

Des documents judiciaires montrent que des membres des Proud Boys et des Oath Keepers discutaient dès novembre de la nécessité de se battre pour maintenir Trump au pouvoir. Les dirigeants des deux groupes et certains membres ont depuis été inculpés de rares accusations de sédition pour l’attaque de type militaire.

Les informations de la fille de Trump, Ivanka Trump, qui a exhorté son père à annuler les émeutiers, étaient susceptibles d’être partagées lors de sa comparution privée devant le comité.

Dans les semaines à venir, le panel devrait détailler la campagne publique de Trump pour « Stop the Steal » et la pression privée qu’il a exercée sur le ministère de la Justice pour annuler sa défaite électorale – malgré des dizaines d’affaires judiciaires infructueuses et son propre procureur général attestant là n’y avait pas de fraude à une échelle qui aurait pu faire pencher les résultats en sa faveur.

Le panel a dû faire face à des obstacles dès ses débuts. Les républicains ont bloqué la formation d’un organisme indépendant qui aurait pu enquêter sur l’attaque du 6 janvier de la même manière que la Commission du 11 septembre a sondé l’attaque terroriste de 2001.

Au lieu de cela, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a inauguré la création du panel 1/6 par le biais du Congrès malgré les objections du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell. Elle a rejeté les législateurs nommés par les républicains qui avaient voté le 6 janvier contre la certification des résultats des élections, nommant finalement sept démocrates et deux républicains.

Le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a été pris dans l’enquête et a défié l’assignation à comparaître du comité pour une interview, a fait écho à Trump jeudi. Il a qualifié le panel d' »arnaque » et a qualifié l’enquête de « écran de fumée » politique pour les priorités des démocrates.

Les audiences devraient présenter aux Américains un casting de personnages, certains bien connus, d’autres insaisissables, et ce qu’ils ont dit et fait alors que Trump et ses alliés tentaient d’inverser le résultat des élections.

Le public apprendra les actions de Mark Meadows, le chef de cabinet du président, dont plus de 2 000 SMS ont fourni au comité un aperçu de la ruée en temps réel pour maintenir Trump au pouvoir. De John Eastman, le professeur de droit conservateur qui a été l’architecte du stratagème infructueux visant à persuader le vice-président Mike Pence de suspendre la certification le 6 janvier. Des responsables du ministère de la Justice qui ont menacé de démissionner plutôt que d’accepter les propositions de Trump.

Le ministère de la Justice a arrêté et inculpé plus de 800 personnes pour les violences de ce jour-là, le plus gros filet de son histoire.

