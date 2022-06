Audiences du 6 janvier : comment regarder et à quoi s’attendre

Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 est prêt à revisiter une journée qui s’est déjà estompée de l’esprit de nombreux Américains, en utilisant une série d’audiences éclaboussantes cet été – la première est jeudi aux heures de grande écoute – pour produire un plein , compte rendu public des événements qui ont abouti à l’attentat.

Les impacts juridiques et politiques des audiences publiques sont incertains. Même avec toute l’attention qu’ils sont sûrs d’obtenir, peu de gens s’attendent à ce que les résultats secouent massivement l’opinion publique ou changent les vents politiques pour les démocrates, qui font actuellement face à un nombre de sondages lamentable pour les élections de mi-mandat. Il n’y a aucun scénario dans lequel le travail du comité restreint conduit à l’expulsion de Donald Trump de Mar-a-Lago, ou même avec des républicains de haut niveau le dénonçant publiquement de la même manière qu’ils l’ont fait immédiatement après l’attaque.

Au lieu de cela, le test pour beaucoup sur la Colline est de savoir si les audiences peuvent, à tout le moins, produire un élan suffisant pour assurer l’adoption de réformes qui, espèrent-ils, empêcheraient des efforts comme celui entrepris après les élections de 2020 de se reproduire.

Comment regarder les audiences du 6 janvier et ce que vous verrez

L’audience de jeudi aux heures de grande écoute sera la première d’une série d’audiences tout au long de ce mois et peut-être jusqu’à l’été. Il débutera à 20 h HE et sera diffusé en direct par les principaux réseaux de diffusion, la plupart des réseaux câblés et en ligne (mais pas sur Fox News).

La prochaine audience est prévue pour lundi prochain, à partir de 10 h HE. Les dates d’audience ultérieures n’ont pas encore été annoncées publiquement par le comité.

Le comité se donne beaucoup de mal pour rendre la présentation aux heures de grande écoute convaincante, notamment en faisant appel à l’ancien président d’ABC News, James Goldston, en tant que consultant.

Ils se réuniront jeudi dans la salle Cannon Caucus, un espace richement décoré qui est rarement utilisé pour les audiences. Utilisant des témoins en direct ainsi que des vidéos, des images et d’autres documents, il représentera un argument d’ouverture du Comité du 6 janvier, car il partage les fruits de plus de 1 000 dépositions et entretiens qu’il a menés et 140 000 documents qu’il a rassemblés depuis sa création. par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi l’été dernier.

L’objectif du comité au cours de l’été est d’exposer en détail les efforts pour annuler les élections de 2020, pas seulement son point culminant dans l’attaque contre le Capitole, mais l’effort étape par étape de Trump pour inverser sa perte, y compris les efforts pour faire pression sur les responsables locaux et comploter avec des personnalités comme l’avocat John Eastman et le responsable du ministère de la Justice Jeffrey Clark pour fournir une sorte de justification légale de ses actions.

La démocrate Elaine Luria de Virginie, membre du comité, a déclaré à Vox que les audiences offriront une « opportunité aux gens d’avoir un compte rendu complet, chronologique et approfondi » des événements qui ont précédé le 6 janvier.

Les audiences devraient présenter des témoignages en direct d’un certain nombre de témoins qui peuvent apporter un nouvel éclairage sur les tentatives d’inverser le résultat des élections de 2020. L’audience de jeudi mettra en vedette deux témoins, Caroline Edwards, une policière du Capitole blessée dans l’exercice de ses fonctions le 6 janvier et Nick Quested, un réalisateur de documentaires qui faisait partie du groupe d’extrême droite les Proud Boys ce jour-là.

Les futures audiences mettront en vedette des témoins des efforts de Trump pour annuler l’élection. Ceux-ci incluent potentiellement Greg Jacob, l’ancien avocat du vice-président de l’époque Mike Pence et Cassidy Hutchinson, une assistante personnelle de Meadows. Tous deux ont déjà fait des dépositions au comité et pourraient faire la lumière sur les actions de l’ancien président le 6 janvier et dans les jours et les semaines qui ont précédé.

Il est également possible que le comité diffuse des extraits de ses dépositions enregistrées dans le cadre des audiences. Cela pourrait inclure à la fois des personnages obscurs et des noms bien connus comme Ivanka Trump et Jared Kushner.

De nombreuses informations choquantes découvertes par le comité ont déjà été divulguées et partagées avec le public. La semaine dernière, CNN a publié plus de 2 300 messages texte que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, avait précédemment remis au comité.

Luria a déclaré que bien qu’il y ait eu des fuites au coup par coup ces derniers mois et qu’il y ait eu de nombreux reportages sur des éléments entourant la tentative d’annuler les élections, le comité offrira cet été un moyen «digeste» «pour que la personne moyenne comprenne la totalité et la gravité » de l’effort.

Qui sont les membres du comité qui dirigent les audiences?

Le comité est présidé par le démocrate Bennie Thompson du Mississippi, mais la vice-présidente républicaine Liz Cheney du Wyoming jouera également un rôle de premier plan.

Cheney a été une force motrice au sein du comité et une présence constante dans les dépositions, et elle cimente ses références bipartites. Cheney a été une critique vocale de Trump qui est maintenant considérée comme une hérétique par beaucoup au sein de son propre parti. Mais elle est toujours l’ancienne présidente de la House Republican Conference et la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney.

Cheney est l’un des deux républicains siégeant au comité, avec Adam Kinzinger (IL). Cheney et Kinzinger ont tous deux été nommés par Pelosi, et tous deux sont désormais confrontés à un avenir politique incertain. Kinzinger se retire du Congrès à la fin de ce mandat, et Cheney fait face à un défi principal d’un candidat soutenu par Trump.

Les démocrates du comité comprennent Adam Schiff (CA), qui a fait face à des projecteurs nationaux similaires lorsqu’il était le directeur principal de la première destitution de Trump. Jamie Raskin (MD) était le directeur principal de la deuxième destitution de Trump. Il y a sept démocrates au sein du comité, tous nommés par Pelosi.

Quel impact auront les audiences du 6 janvier ?

Les républicains déploient déjà un effort à grande échelle pour atténuer les effets des audiences sur l’opinion publique. Dans une note de service rapportée pour la première fois par Vox, le Comité national républicain a présenté des points de discussion pour repousser les audiences comme «partisanes» tout en décrivant les démocrates comme les «vrais négationnistes des élections».

Des substituts républicains de différentes ailes du parti ont multiplié les efforts pour repousser de manière préventive le comité restreint, allant des alliés de Trump sur Capitol Hill comme Elise Stefanik de New York et Jim Jordan de l’Ohio aux conseillers extérieurs de l’ancien président comme Matt Schlapp, le président de l’Union des conservateurs américains. Dans un article pour le Federalist, Jordan est allé jusqu’à affirmer que le but ultime des audiences n’avait rien à voir avec l’attaque contre le Capitole ou les efforts pour annuler l’élection. Au lieu de cela, il s’agissait d’un effort explicite pour « délégitimer les opinions conservatrices afin qu’elles n’aient pas besoin d’être débattues ou même abordées dans une société polie ».

En revanche, les démocrates ont hésité à parler beaucoup du comité avant le début des audiences. La Maison Blanche Biden surveillera les audiences mais n’a pas l’intention de s’engager publiquement sur les audiences; d’autres essaient de retenir leur feu et de laisser les audiences parler d’elles-mêmes sans risquer d’endommager sa patine non partisane.

Un stratège démocrate, qui a demandé à ne pas être identifié afin de parler franchement à Vox, a estimé que revenir sur les événements du 6 janvier n’était pas susceptible d’avoir un impact politique significatif en soi. Cependant, le stratège a pensé que cela aiderait s’il restait dans l’actualité à l’approche des mi-mandat simplement comme un autre rappel aux électeurs de la raison pour laquelle ils ont soutenu les démocrates en 2018 et 2020 et ont rejeté le « Parti républicain MAGA ». Cependant, les démocrates sont conscients qu’ils sont à moins d’un an de l’ancien gouverneur Terry McAuliffe perdant une candidature pour un second mandat en Virginie qui se concentrait fortement sur Trump et l’émeute du Capitole.

Le vrai test est simplement quelles révélations viennent des audiences. Les 18 derniers mois ont vu un flot incessant de nouvelles sur les événements qui ont précédé l’attaque du Capitole. Cela ne s’est pas seulement produit dans les documents judiciaires déposés par le comité ou dans les fuites concernant ses délibérations. Il y a eu des livres à succès sur le sujet qui ont innové.

La question est de savoir si ce qui émerge de l’audience, soit comme une nouvelle découverte, soit comme un moment viral quelconque, peut percer. Et, bien sûr, même si c’est le cas, on ne sait pas quel impact cela aura sur l’opinion publique.

On ne s’attend pas à ce que quoi que ce soit que fasse le comité amène les républicains à rompre irréfutablement avec Trump ; après tout, le GOP ne l’a pas fait immédiatement après l’attaque. Cependant, il y a l’espoir qu’il puisse donner un élan pour réformer le processus électoral afin de réduire le nombre de points d’étranglement auxquels un perdant aigri et endolori comme Trump peut semer le chaos politique.

En outre, cela pourrait sensibiliser le public à la proximité du succès de Trump dans ses efforts pour inverser sa défaite électorale. Luria a déclaré que le produit du travail culminant du comité ne sera pas les audiences, mais les recommandations finales et le rapport attendus à l’automne. Cette plus grande sensibilisation serait suffisante pour le comité restreint aux yeux de certains sur Capitol Hill.

Là encore, certains ont de plus grands espoirs pour les audiences. Comme Kinzinger l’a dit aux journalistes devant la chambre de la Chambre mardi soir, « Cela changera l’histoire ».