Audiences du 6 janvier : ce que nous savons des actions de Trump ce jour-là

WASHINGTON –

Les membres du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les événements du 6 janvier tiendront leur première audience aux heures de grande écoute jeudi pour partager ce qu’ils ont découvert sur les efforts de l’ancien président américain Donald Trump pour annuler les résultats des élections de 2020, qui ont abouti à l’assaut meurtrier de le Capitole des États-Unis. Une partie de leur mission : Déterminer les actions de l’ancien président ce jour-là.

On sait déjà où se trouvait Trump, ce qu’il a dit et comment il a réagi. Mais de grandes lacunes subsistent. Ce que nous savons:

« NOUS COMBATTONS COMME L’ENFER »

La journée a commencé, comme ils le faisaient souvent, par des appels et des tweets de colère. Alors que le vice-président Mike Pence se préparait à présider une session conjointe du Congrès pour compter les votes électoraux qui officialiseraient la victoire du démocrate Joe Biden, Trump a continué à exercer une pression publique. Il a exigé que Pence rejette les résultats en invoquant des pouvoirs que Pence avait clairement indiqués au président qu’il ne possédait pas.

« Les États veulent corriger leurs votes, dont ils savent maintenant qu’ils étaient basés sur des irrégularités et des fraudes, et un processus corrompu n’a jamais reçu l’approbation législative », a faussement affirmé Trump à 8h17. « Tout ce que Mike Pence a à faire, c’est de les renvoyer aux États-Unis. , ET NOUS GAGNERONS », a-t-il ajouté. « Faites-le Mike, c’est le moment de faire preuve d’un courage extrême! »

Trump a continué de répéter ses allégations infondées de fraude électorale généralisée alors que des milliers de ses partisans se rassemblaient pour un rassemblement «Save America March» sur l’Ellipse devant la Maison Blanche organisé pour faire pression sur les républicains du Congrès pour qu’ils rejettent le vote démocratique – une décision qui aurait jeté le pays dans une crise constitutionnelle sans précédent.

« Les États veulent refaire leurs votes. Ils ont découvert qu’ils avaient voté sur une FRAUDE. Les législatures n’ont jamais approuvé. Laissez-les faire. ÊTRE FORT! » il a exhorté.

À ce moment-là, le rassemblement était déjà en cours.

Le représentant Mo Brooks, R-Ala., a proclamé : « Aujourd’hui, c’est le jour où les patriotes américains commencent à prendre des noms et à botter des culs. »

« Faisons procès par combat », a déclaré Rudy Giuliani, qui dirigeait l’effort juridique perdant de Trump.

Avant de quitter la Maison Blanche, Trump a appelé Pence depuis le bureau ovale et a de nouveau réprimandé son soldat autrefois fidèle. « Vous n’avez pas le courage de prendre une décision difficile », a déclaré un Trump bouillonnant, selon un récit décrit dans une lettre du comité.

Trump s’est ensuite rendu au rassemblement, arrivant vers 11 h 42 alors que la bande originale de sa campagne retentissait dans l’air glacial. Juste avant midi, il est monté sur scène pour son habituel « God Bless the USA » et a lancé un discours enflammé dans lequel il se plaignait d’une élection « truquée » et insistait sur le fait qu’il « ne céderait jamais ».

« Si Mike Pence fait ce qu’il faut, nous gagnons les élections », a-t-il faussement déclaré derrière un mur de verre protecteur, disant à ses partisans : « Nous nous battons comme un diable, et si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’irez pas n’avoir plus de pays. » Il leur a dit qu’il prévoyait de les rejoindre lors de leur marche prévue vers le Capitole, ajoutant que « vous ne reprendrez jamais notre pays avec faiblesse ».

À ce moment-là, des rames de ses partisans – dont beaucoup portaient de grands drapeaux «Trump» – affluaient déjà à travers le centre commercial jusqu’au Capitole, où les débats du Congrès commençaient.

Pendant que Trump parlait, Pence a publié une lettre publique exposant officiellement sa position au mépris du président. « C’est mon jugement réfléchi que mon serment de soutenir et de défendre la Constitution m’empêche de revendiquer l’autorité unilatérale pour déterminer quels votes électoraux devraient être comptés et lesquels ne devraient pas », a-t-il écrit.

À 13 h 12, Trump avait terminé son discours et dansait sur scène au « YMCA », pompant son premier et frappant dans ses mains alors que les manifestants se heurtaient à la police à seulement 1,5 mille sur les marches du Capitole. Alors que l’entourage présidentiel s’entassait dans le cortège en attente, des questions ont fusé pour savoir s’il se rendrait au Capitole, comme il l’avait dit à la foule. Au lieu de cela, après un délai, la limousine du président s’est dirigée vers la Maison Blanche. Trump a ensuite déclaré au Washington Post dans une interview que les services secrets lui avaient interdit de faire le voyage.

« CECI EST FAUX ET PAS QUI NOUS SOMMES »

Alors que Trump retournait à la Maison Blanche, la situation au Capitole se détériorait. Les émeutiers de la foule pro-Trump ont fait irruption à travers les barricades de la police, agressé des officiers, brisé des fenêtres et enfoncé des portes. À 13 h 49, la police de DC a officiellement déclaré une émeute. Et à 14 h 15, Pence et les membres du Congrès ont été précipités dans la clandestinité alors que les émeutiers pénétraient dans le bâtiment.

« C’est faux et ce n’est pas qui nous sommes », a tweeté le fils aîné du président, Donald Trump Jr., qui avait pris la parole lors du rassemblement, à 14h17. « Soyez pacifiques et utilisez vos droits du 1er amendement, mais ne commencez pas à agir comme de l’autre côté. Nous avons un pays à sauver et cela n’aide personne.

Son père, cependant, a pris un ton différent.

« Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non ceux frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant, » Trump a tweeté à 14 h 24 « Les États-Unis exigent la vérité !

Le tweet est arrivé à peu près au moment où Trump a accidentellement appelé le sénateur Mike Lee, R-Utah, alors qu’il tentait de joindre le sénateur Tommy Tuberville, R-Ala. Lee aurait passé le téléphone à Tuberville, qui a déclaré à Politico qu’il avait informé Trump que Pence venait d’être évacué de la salle du Sénat.

Enfin, vers 14 h 40, alors que des images de manifestants défilant dans les couloirs dorés du bâtiment inondaient les écrans de télévision de toute l’aile ouest, Trump a envoyé un tweet exhortant les émeutiers à rester pacifiques.

«S’il vous plaît, soutenez notre police du Capitole et nos forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez tranquille ! À 14 h 43, Ashli ​​Babbitt, une manifestante pro-Trump, a été abattue alors qu’elle tentait de pénétrer de force dans la chambre de la Chambre.

« CONDAMNER CECI MAINTENANT »

On ne sait pas exactement quand cela s’est produit, mais à un moment donné après son retour du rassemblement, Trump s’est séquestré dans la salle à manger du bureau ovale pour regarder la violence se dérouler à la télévision.

« Tout ce que je sais de ce jour-là, c’est qu’il était dans la salle à manger, regardant joyeusement sur sa télévision comme il le faisait souvent – » Regardez tous les gens qui se battent pour moi « , rembobinez, regardez à nouveau – c’est ce que je sais, », a déclaré à CNN son ancienne attachée de presse Stephanie Grisham, qui a également été chef de cabinet de la première dame Melania Trump.

Les partisans ont frénétiquement tenté de rejoindre la Maison Blanche pour exhorter Trump à faire une apparition et demander aux émeutiers de partir. Ils comprenaient son fils aîné, plusieurs animateurs de Fox News, plusieurs membres du Congrès et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui avait travaillé avec Trump sur les préparatifs du débat.

Incapables de le joindre directement, les alliés se sont précipités pour attirer son attention par tous les moyens possibles. Certains ont eu recours au tweet. D’autres sont apparus à la télévision, essayant de passer.

« Annulez, monsieur le président », a déclaré le représentant Mike Gallagher, R-Wis., Sur CNN.

« Condamnez cela maintenant, @realDonaldTrump – vous êtes le seul qu’ils écouteront. Pour notre pays ! a tweeté son ancienne directrice des communications, Alyssa Farah Griffin, à 14h54

« Le tweet du président ne suffit pas. Il peut arrêter cela maintenant et doit faire exactement cela. Dites à ces gens de rentrer chez eux », a écrit son ancien chef de cabinet, Mick Mulvaney, à 15 h 01.

L’ancienne conseillère Kellyanne Conway, qui avait alors quitté la Maison Blanche, a déclaré qu’elle avait appelé un assistant dont elle savait qu’il serait à côté de Trump avec un message urgent.

«Exhortez le président à dire aux gens du Capitole de s’arrêter. Arrête. Sortez de là », a-t-elle écrit dans ses récents mémoires. « Peut-être qu’il y a des haut-parleurs. Quelqu’un pourrait le diffuser en direct. Ils ont besoin d’entendre sa voix. » Elle a également fait son plaidoyer à la télévision et sur Twitter où elle a écrit : « STOP. Just STOP. Peace. Law and Order. Safety for All » à 15h21.

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré à une station de radio californienne que lui aussi avait parlé au président.

« J’ai été la première personne à l’appeler », a déclaré McCarthy. « Je lui ai dit d’aller à la télévision nationale, de dire à ces gens d’arrêter ça. Il a dit qu’il ne savait pas ce qui se passait. »

Le représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash., A déclaré que McCarthy lui avait transmis cette conversation. D’après son récit, lorsque McCarthy a dit à Trump que c’étaient ses propres partisans qui étaient entrés par effraction dans le bâtiment, Trump a répondu: « Eh bien, Kevin, je suppose que ces gens sont plus contrariés par les élections que vous. »

D’autres ont envoyé un texto au chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, suppliant Trump de dire quelque chose et essayant de faire comprendre la gravité de la situation.

« Nous sommes assiégés », a écrit un journaliste. « Nous sommes tous impuissants. »

« Il doit condamner cette merde dès que possible », a envoyé Trump Jr. à Meadows.

« Je pousse fort. Je suis d’accord », a répondu Meadows.

Trump Jr. a envoyé des SMS encore et encore, exhortant son père à agir.

« Nous avons besoin d’une adresse ovale. Il doit diriger maintenant. Il est allé trop loin et est devenu incontrôlable.

Les hôtes de Fox News ont accepté.

«Mark, le président doit dire aux gens du Capitole de rentrer chez eux. Cela nous fait du mal à tous. Il détruit son héritage », a texté Ingraham.

« Peut-il faire une déclaration ? Demandez aux gens de quitter le Capitole », a envoyé un texto à Sean Hannity.

À 15 h 13, Trump a finalement publié un tweet demandant à ses partisans de rester pacifiques, mais ne leur demandant pas de partir.

«Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence! N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci ! », a-t-il écrit.

« C’EST COMPLETEMENT FOU »

Les témoignages du Congrès publiés jusqu’à présent brossent le tableau d’une scène chaotique à l’intérieur de la Maison Blanche, avec un personnel tout aussi désespéré que ceux à l’extérieur du bâtiment pour que Trump agisse. Keith Kellogg, le conseiller à la sécurité nationale de Pence, qui était dans le bureau ovale lors de l’appel téléphonique matinal de Trump au vice-président, a déclaré que le personnel voulait que Trump prenne des mesures immédiates pour lutter contre la violence, mais que Trump avait refusé.

Le comité a identifié un écart de près de huit heures dans le dossier officiel de la Maison Blanche des appels téléphoniques de Trump, d’un peu après 11 heures à environ 19 heures – une heure où Trump est connu pour avoir parlé avec plusieurs membres du GOP de la Chambre et du Sénat. , y compris le représentant Jim Jordan de l’Ohio, Tuberville et McCarthy.

Le personnel de la Maison Blanche a demandé à plusieurs reprises l’aide d’Ivanka Trump à sa fille, a déclaré le comité.

« Est-ce que quelqu’un arrive à Potus ? Il doit dire aux manifestants de se dissiper. Quelqu’un va se faire tuer », a envoyé Griffin par SMS à Ben Williamson, un assistant du chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows.

« J’ai essayé pendant les 30 dernières minutes. Littéralement pris d’assaut dans l’ovale extérieur pour lui faire sortir le premier. C’est complètement fou », a répondu Williamson.

La Maison Blanche était déjà une ville fantôme au milieu des départs de personnel. Le personnel non essentiel avait été informé qu’il pouvait travailler à domicile en raison de la menace potentielle pour la sécurité.

Enfin, à 16h17, 187 minutes après le début de l’insurrection, Trump a publié une vidéo, enregistrée dans le Rose Garden, dans laquelle il louait les émeutiers comme « très spéciaux », mais leur demandait de se disperser.

« Je connais ta douleur. Je sais que tu es blessé. Nous avons eu une élection qui nous a été volée », a-t-il dit. « Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons avoir la paix.

« Alors rentre chez toi. Nous t’aimons. Tu es très spécial », a-t-il poursuivi. « Je sais ce que tu ressens. Mais rentre chez toi et rentre chez toi en paix. »

Plusieurs prises avaient été filmées, mais, selon le comité, Trump avait apparemment, dans les versions précédentes, omis de demander aux émeutiers de partir.

Le Capitole a finalement été sécurisé à 17h34 et Trump a rapidement recommencé à tweeter.

«Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée écrasante est si sans cérémonie et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix », a-t-il écrit à 18h01. « Souvenez-vous de ce jour pour toujours! »

Peu de temps après, Twitter a annoncé qu’il avait verrouillé le compte du président et lui a demandé de supprimer les tweets faisant l’éloge des assaillants du Capitole. Facebook a rapidement suivi.

Le Congrès a repris le décompte des votes électoraux à 20 heures et à 3 h 40, les législateurs ont certifié Biden comme le vainqueur légitime. Quelques minutes plus tard, le directeur des médias sociaux de Trump, Dan Scavino, a publié une déclaration de Trump, qui avait été exclu de ses propres comptes, concédant officiellement après le vote.

« Même si je suis totalement en désaccord avec le résultat des élections et que les faits me confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier », peut-on lire.