Audience surprise mardi alors que le comité du 6 janvier promet d’avoir récemment obtenu des preuves

Le panel de la Chambre du 6 janvier convoque une audience surprise cette semaine pour présenter des preuves qu’il dit avoir récemment obtenues, suscitant l’attente de nouvelles bombes dans l’enquête approfondie sur l’insurrection du Capitole américain.

L’audience prévue mardi à 13 h HE intervient après que le Congrès américain a quitté Washington pour une pause de deux semaines. Les législateurs du panel enquêtant sur l’insurrection de 2021 ont déclaré la semaine dernière qu’il n’y aurait plus d’audiences avant juillet.

Le sujet des audiences n’est pas encore clair. Un porte-parole du panel a refusé de commenter son contenu.

L’enquête du comité s’est poursuivie pendant les audiences qui ont commencé il y a trois semaines, et le panel de neuf membres a continué à rassembler des preuves. Entre autres preuves d’enquête, le comité a récemment obtenu de nouvelles images du président américain de l’époque, Donald Trump, et de son entourage prises avant et après le 6 janvier 2021 par le cinéaste britannique Alex Holder.

Holder a déclaré la semaine dernière qu’il s’était conformé à une assignation à comparaître du Congrès pour remettre toutes les images qu’il avait tournées au cours des dernières semaines de la campagne de réélection de Trump en 2020.

Le président Bennie Thompson, au centre, s’exprime en tant que comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier jeudi dernier. Il est flanqué du représentant Adam Kinzinger et de la vice-présidente Liz Cheney. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Le cinéaste a déclaré que les images comprenaient des entretiens exclusifs avec Trump, ses enfants et le vice-président de l’époque Mike Pence pendant la campagne électorale ainsi qu’avant et après l’insurrection au Capitole américain.

Il n’est pas certain que les images de Holder fassent l’objet de l’audience de mardi, ou si Holder lui-même y sera. Un avocat de Holder a refusé de commenter.

Le panel a tenu cinq audiences jusqu’à présent, et au moins deux autres audiences étaient prévues pour juillet. Les législateurs ont déclaré que les futures audiences se concentreraient sur les extrémistes nationaux qui ont violé le Capitole ce jour-là et sur ce que Trump faisait alors que la violence se déroulait.