Audience publique pour les changements de hauteur de bâtiment redondante: maire de Kelowna

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, dit qu’il ne voit aucune raison de soumettre à une audience publique les changements de hauteur des bâtiments sur une section de la rue Ellis.

Le conseil a voté en faveur du déménagement après avoir examiné un rapport du personnel qui propose de changer les hauteurs de 20 étages à 26 sur certaines ou toutes les propriétés en question du côté est d’Ellis, entre les avenues Bernard et Clement.

Dyas et Coun. Charlie Hodge s’est opposé à la motion.

Le maire dit qu’il voulait qu’il soit rejeté au lieu de passer par le processus d’audience publique.

« Ce processus est là, il est déjà en place, aller à une audience publique pour ces cinq lots, je ne pensais pas que c’était nécessaire. »

Dans le cadre du plan communautaire officiel (OCP) de 2023, jusqu’à 26 étages étaient autorisés le long de cette zone d’Ellis. Lors de l’élaboration de l’OCP 2024, le personnel a recommandé de réduire la hauteur des bâtiments à 20 étages.

Cela a incité une lettre d’Evergreen Lands, soumise lors d’une audience publique pour l’OCP 2024 en octobre 2021, exprimant sa préoccupation concernant les «implications négatives» sur son site de développement au 1301 Ellis. La lettre exhorte le conseil à ne pas approuver la réduction des hauteurs à 20 étages.

Dyas dit qu’il craint également que le retour à 26 étages ne crée un précédent pour d’autres développements potentiels au centre-ville.

« Que ce précédent soit utilisé pour ceux qui entourent que nous gardons sous les 20 (étages). »

Actuellement, il n’y a pas de permis de développement pour les propriétés sur Ellis. Une audience publique sur la question n’a pas encore été fixée.

