Audience publique pour la phase 2 d’un projet de grande hauteur au centre-ville de Kelowna

Un développement de plusieurs immeubles de grande hauteur prévu pour le centre-ville de Kelowna fera l’objet d’une audience publique le 11 juillet.

Le Vintage at Waterscapes (1070-1130 Ellis Street) comprend quatre bâtiments dont la hauteur varie de 28 à 36 étages.

La deuxième phase du projet Waterscapes II comprendrait 1 141 unités résidentielles allant d’appartements d’une chambre à des maisons en rangée de trois chambres, dont 40 logements locatifs du marché.

Rendu conceptuel d’un projet de gratte-ciel de quatre bâtiments prévu au 1070-1130 Ellis Street. (Contribué)

Le demandeur, LM Waterscapes Homes, a versé 2,38 millions de dollars au fonds de réserve pour les possibilités de logement de la ville afin de se qualifier pour un maximum de 40 étages en vertu des règlements.

Le fonds servira à acquérir des terrains appartenant à la ville pour construire des logements abordables grâce à des partenariats avec la province ou d’autres organismes sans but lucratif.

Le développement comprend également un élément d’art public, une place et un espace de rassemblement, ainsi que des améliorations du paysage de rue.

Des séances d’information publique sur le projet ont eu lieu en mars et en avril de cette année.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalConstructionKelowna