Audience publique pour la dernière phase du développement de Kettle Valley à Kelowna

Alors que la plupart des membres du conseil ont voté en faveur de l’envoi de la phase finale du développement de Kettle Valley à une audience publique, le conseil. Ron Cannan ne l’a pas fait.

Le projet a été refusé deux fois par les conseils précédents, et la dernière demande de Kettle Valley Holdings est un développement de 99 unités unifamiliales, duplex et maisons en rangée.

« Au lieu des 99 autres logements du marché, le personnel a-t-il déjà recommandé au promoteur d’envisager de travailler avec certains de nos organismes à but non lucratif… pour fournir des logements abordables non marchands, a demandé Cannan.

Le personnel a dit au conseil que la pratique normale consiste à ne pas répondre à une demande en recommandant d’examiner d’autres options.

Cannan a répondu que le terrain était trop précieux pour être pavé et construire des logements du marché.

«Je pense que nous devons retourner auprès du propriétaire foncier et du conseil fournir une orientation claire et travailler avec les propriétaires fonciers afin que nous puissions développer un héritage dont nous pouvons tous être fiers.»

D’autres conseillers du besoin de toutes sortes de logements dans la ville.

« Nous entendons beaucoup parler de logements abordables, mais c’est un autre levier de logement que nous allons fournir », a déclaré Coun. Mohini Singh. « C’est absolument nécessaire pour notre ville.

Com. Luke Stack a souligné qu’il avait vu les deux applications de développement précédentes.

«Les deux choses que j’ai clairement entendues, c’est qu’ils (les résidents) voulaient un terrain de soccer grandeur nature… et ils voulaient que le sentier et l’espace vert soient reliés à travers la propriété. D’après ce que je peux voir, l’équipe de développement a rencontré la communauté et a travaillé sur toutes ces choses.

Le maire Tom Dyas s’est retiré de la discussion et du vote en raison d’un conflit potentiel car le promoteur est un client d’une entreprise appartenant à son fils.

L’audience publique sera fixée à une date ultérieure.

