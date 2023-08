Audience prévue pour le coaccusé de Trump en détention dans l’affaire électorale en Géorgie

Un juge d’Atlanta a fixé vendredi matin une audience pour Harrison Floyd, coaccusé dans l’affaire d’ingérence électorale de l’ancien président Donald Trump en Géorgie, qui est détenu depuis jeudi après-midi.

L’audience de Floyd est fixée à 11 h HE devant le juge Scott McAfee de la Cour supérieure du comté de Fulton, selon les archives judiciaires.

Floyd, comme la plupart des 19 coaccusés dans l’affaire RICO du procureur du district d’Atlanta, Fani Willis, s’est rendu à la prison du comté de Fulton cette semaine avant la date limite de vendredi.

Mais les autres accusés – y compris Trump lui-même – ont été inculpés et rapidement libérés parce que leurs avocats avaient auparavant négocié des accords de caution avec le bureau du procureur.

Floyd ne l’a pas fait et « est donc détenu à la prison du comté de Fulton », a déclaré jeudi le bureau du shérif du comté de Fulton dans un communiqué.

Floyd est décrit dans l’acte d’accusation de Willis comme un individu associé au groupe pro-Trump « Black Voices for Trump ». Il est accusé de racket, de complot en vue de solliciter de fausses déclarations et de faux écrits et d’influencer des témoins.

Ses accusations portent sur une tentative visant à amener Ruby Freeman, une agente électorale lors des élections en Géorgie, à contribuer au projet présumé visant à annuler la défaite de Trump face au président Joe Biden.

Le bureau du shérif n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC sur le statut de Floyd plus tôt vendredi matin.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.