Audience lundi pour 2 ex-flics dans le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un juge a prévu une audience lundi sur «l’état des négociations de plaidoyer» pour les deux officiers restants en attente de procès pour des accusations d’État dans le meurtre de George Floyd, l’audience venant après l’apparition de la fenêtre du juge pour accepter tout accord avoir fermé.

Le juge du comté de Hennepin, Peter Cahill, a déclaré dans des ordonnances précédentes qu’il n’accepterait pas les accords de plaidoyer à moins qu’ils ne surviennent dans un délai de 15 jours après que les anciens officiers Tou Thao et J. Alexander Kueng ont été condamnés par un tribunal fédéral pour des accusations distinctes en matière de droits civils. Ces peines ont été prononcées le 27 juillet. Ses ordonnances ne précisaient pas les jours ouvrables ou les jours calendaires.

Le porte-parole du tribunal, Matt Lehman, a seulement déclaré que l’audience prévue lundi à 9 heures du matin était “pour discuter de l’état des négociations de plaidoyer”.

Le bureau du procureur général du Minnesota n’a fait aucun commentaire sur la nature de l’audience. L’avocat de Thao, Bob Paule, et l’avocat de Kueng, Thomas Plunkett, n’ont pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques.

L’avocat de la défense locale Mike Brandt, qui a suivi l’affaire, a déclaré que les délais comme celui fixé par Cahill sont plus l’exception que la règle, mais ils ne sont pas inhabituels non plus. Certains juges ne veulent pas faire l’effort et les dépenses nécessaires pour se préparer à un grand procès, y compris convoquer des jurés potentiels, si une affaire doit être réglée de toute façon, a-t-il déclaré.

Le procès doit commencer le 24 octobre, avec des déclarations liminaires le 7 novembre.

Thao et Lane sont accusés d’avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd. L’ancien officier Thomas Lane a plaidé coupable en mai d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré dans un accord qui prévoit une peine de trois ans. Sa condamnation est le 21 septembre.

Thao, Kueng et Lane travaillaient avec l’officier de l’époque Derek Chauvin lorsqu’il a épinglé le cou de Floyd avec son genou pendant plus de neuf minutes alors que l’homme noir de 46 ans a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer et s’est finalement immobilisé. Le meurtre, capturé dans une vidéo de spectateur, a déclenché des protestations dans le monde entier et une prise en compte de l’injustice raciale. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré l’année dernière et condamné à 22 ans et demi sur l’accusation de l’État.

Les quatre ont déjà été condamnés pour des accusations fédérales distinctes en matière de droits civils, allant de 21 ans pour Chauvin à 3 ans et demi pour Thao, 3 ans pour Kueng et 2 ans et demi pour Lane. Chauvin reste dans la prison à sécurité maximale de l’État à Oak Park Heights en attendant son transfert à la prison fédérale. Les trois autres restent en liberté sous caution.

