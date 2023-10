Audience en cours pour le juge envisageant le silence sur Trump dans l’affaire d’ingérence électorale de 2020 – La politique américaine en direct

Les évènements clés

L’équipe de l’ancien président s’inquiète du choix des jurés à Washington DC, qui sont majoritairement démocrates, et souhaite utiliser les sondages pour connaître leur opinion sur Trump et l’insurrection du 6 janvier. Conseiller spécial Jack Smith L’équipe de Chutkan avait demandé à Chutkan d’exiger que les avocats de Trump soumettent les sondages avant de les envoyer – arguant qu’ils pourraient entacher le jury – mais le juge a refusé de le faire.

Demain est un grand jour pour la démocratie. Un procureur fuyant, tordu et dérangé, Jack Smith, qui a un terrible bilan d’échec, demande à une juge très partisane nommée par Obama, Tanya Chutkan, qui devrait se récuser sur la base des choses horribles qu’elle a dites, de me faire taire, par le biais du utilisation d’un puissant ORDRE BÂILLON, ce qui m’empêche de critiquer ceux qui font taire, à savoir le tordu Joe Biden, et son DOJ et son FBI corrompus et armés.

il y a 42 mois 10h04 HAE

En attendant le début de l’audience où la juge Tanya Chutkan examinera l’imposition d’un silence à Donald Trump dans l’affaire de subversion des élections fédérales, voici un aperçu des autres affaires juridiques auxquelles l’ancien président est confronté, tant pénales que civiles. De Joan E Greve et Andrew Witherspoon du Guardian :

Après quatre arrestations en autant de mois, Donald Trump a désormais été inculpé de 91 chefs d’accusation dans des affaires pénales à New York, en Floride, à Washington et en Géorgie. L’ancien président et actuel favori de la primaire présidentielle républicaine de 2024 risque une peine de prison s’il est reconnu coupable.

Alors que Trump tente de retarder ses procès pénaux, les poursuites civiles mettent en danger les perspectives financières et commerciales de l’ancien président. Un jury new-yorkais a déjà déclaré Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation contre E. Jean Carroll, lui accordant 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Une enquête civile distincte, menée par la procureure générale de New York, Letitia James, recherche 250 millions de dollars que la Trump Organization aurait obtenus grâce à la fraude.

