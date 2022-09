INDIANAPOLIS (AP) – Un juge de l’Indiana n’entendra pas les arguments avant la semaine prochaine sur un procès visant à bloquer l’interdiction de l’avortement par l’État, laissant cette nouvelle loi entrer en vigueur jeudi.

Le juge spécial chargé de l’affaire a rendu une ordonnance lundi fixant une audience au tribunal pour le 19 septembre, soit quatre jours après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction.

La législature dominée par les républicains de l’Indiana a approuvé les restrictions plus strictes en matière d’avortement lors d’une session législative spéciale de deux semaines qui s’est terminée le 5 août, ce qui en fait le premier État à le faire depuis que la Cour suprême des États-Unis a supprimé les protections fédérales contre l’avortement en annulant Roe v. Wade en juin.

Les exploitants de cliniques d’avortement de l’Indiana ont intenté une action en justice le 31 août, affirmant que l’interdiction, qui comprend des exceptions limitées, “enlève les droits fondamentaux des personnes qui demandent des soins d’avortement” en violation de la Constitution de l’Indiana.

Aucune action en justice n’a encore eu lieu sur la demande de l’American Civil Liberties Union of Indiana, qui représente les cliniques, d’une injonction préliminaire pour empêcher l’application de la loi.

Les représentants de l’ACLU et des cliniques de l’Indiana impliquées dans le procès n’ont pas répondu aux demandes de commentaires lundi.

Le procès a été intenté dans le comté de Monroe, dans le sud de l’Indiana, qui comprend la ville à tendance libérale de Bloomington et le campus principal de l’Université de l’Indiana, mais deux juges démocrates élus de ce comté ont refusé de traiter l’affaire sans donner de raisons.

Le juge Kelsey Hanlon, un républicain du comté voisin d’Owen, a accepté la nomination de juge spécial la semaine dernière. Hanlon, qui a été élu pour la première fois juge en 2014, faisait partie des trois finalistes que la Commission de nomination judiciaire de l’État a sélectionnés en juillet pour que le gouverneur du GOP, Eric Holcomb, envisage une nomination à la cour d’appel de l’État.

Aucune action en justice n’avait encore eu lieu lundi dans le cadre d’une action en justice distincte déposée jeudi dans le comté de Marion, faisant valoir que l’interdiction est contraire à la loi sur la liberté religieuse de l’État, que les républicains ont promulguée il y a sept ans.

L’interdiction de l’Indiana comprend des exceptions autorisant les avortements en cas de viol et d’inceste, avant 10 semaines après la fécondation; protéger la vie et la santé physique de la mère; et si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale.

La nouvelle loi interdit également aux cliniques d’avortement de fournir des soins d’avortement, laissant ces services uniquement aux hôpitaux ou aux centres chirurgicaux ambulatoires appartenant aux hôpitaux.

Planned Parenthood, qui exploite quatre des sept cliniques d’avortement agréées de l’Indiana, a déclaré qu’il prévoyait de garder ces sites ouverts pour d’autres services médicaux, tandis que ceux exploités par d’autres prestataires risquaient d’être fermés.

Le procès fait valoir que l’interdiction violerait la constitution de l’État en enfreignant «le droit des Hoosiers à la vie privée, violerait la garantie de l’Indiana sur l’égalité des privilèges et des immunités et comprendrait un langage inconstitutionnellement vague».

La question de savoir si la Constitution de l’Indiana protège le droit à l’avortement est indécise.

Une décision de la cour d’appel de l’État en 2004 a déclaré que la vie privée était une valeur fondamentale en vertu de la constitution de l’État qui s’étendait à tous les résidents, y compris les femmes cherchant à avorter. Mais la Cour suprême de l’Indiana a confirmé plus tard une loi imposant une période d’attente de 18 heures avant qu’une femme puisse subir un avortement sans décider si la constitution de l’État incluait un droit à la vie privée ou à l’avortement.

Le bureau du procureur général de l’État n’a pas encore déposé de réponse au procès, mais le procureur général républicain Todd Rokita a déclaré dans un communiqué que “le texte, l’histoire et la structure de notre Constitution excluent tout argument sérieux selon lequel l’avortement est un droit fondamental”. dans notre état.

Tom Davies, l’Associated Press