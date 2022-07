Audience du 6 janvier: Trump a été informé que les manifestants avaient des armes, selon un assistant

WASHINGTON –

Cassidy Hutchinson, un assistant clé de la Maison Blanche de Donald Trump, a déclaré mardi au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection violente du 6 janvier 2021 que Trump avait été informé que les partisans auxquels il s’était adressé ce matin-là avaient des armes, mais il a dit aux responsables de “laisser mon peuple in » et marche vers le Capitole.

Trump a exigé de les accompagner, a-t-elle dit, et à un moment donné, il a agressivement saisi le volant de la limousine présidentielle après avoir été informé par des responsables de la sécurité que ce n’était pas sûr. Hutchinson, qui était une assistante du chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré que l’adjoint de Meadows lui avait dit cela.

Elle a dit qu’elle n’était pas sûre de ce qu’il aurait fait au Capitole alors qu’une foule violente de ses partisans faisait irruption. Il y avait des conversations à propos de lui « entrant dans la chambre de la Chambre à un moment donné », a déclaré Hutchinson.

Hutchinson a cité Trump comme ordonnant à son personnel, en termes profanes, de retirer les magnétomètres à détection de métaux qui, selon lui, ralentiraient les partisans qui s’étaient rassemblés à Washington. Dans un témoignage enregistré devant le comité, elle s’est souvenue que l’ancien président avait dit des mots à l’effet de : “” Je m’en fous qu’ils aient des armes. “

« Ils ne sont pas là pour me faire du mal. Enlevez les f-in’ mags. Laissez mes gens entrer. Ils peuvent marcher vers le Capitole à partir d’ici », a déclaré Hutchinson.

Alors que Trump s’adressait à des milliers de partisans sur l’Ellipse derrière la Maison Blanche – et à d’autres rassemblés sur le terrain du Washington Monument, a déclaré Hutchinson, elle a reçu un appel en colère du chef de la minorité Kevin McCarthy, qui venait d’entendre le président dire qu’il venait à la Capitole. « Ne monte pas ici », lui a dit McCarthy avant de raccrocher.

Dans les jours qui ont précédé l’attaque, Hutchinson a déclaré qu’elle était “effrayée et nerveuse de ce qui pourrait arriver” avant l’émeute après des conversations avec l’avocat de Trump Rudy Giuliani, Meadows et d’autres.

Meadows a dit à Hutchinson que “les choses pourraient devenir vraiment très mauvaises”, a-t-elle déclaré. Giuliani lui a dit que ça allait être “une belle journée” et “nous allons au Capitole”. Elle a décrit Meadows comme indifférent car les responsables de la sécurité lui ont dit que les personnes présentes au rassemblement de Trump avaient des armes – y compris des personnes portant des armures et des armes automatiques.

Un mois plus tôt, a déclaré Hutchinson, elle a entendu du bruit à l’intérieur de la Maison Blanche à peu près au moment où un article de l’Associated Press a été publié dans lequel le procureur général de l’époque, William Barr, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale qui aurait pu affecter le résultat des élections.

Elle a dit qu’elle était entrée dans une pièce et avait remarqué que du ketchup coulait sur un mur et de la porcelaine brisée. Le président, il s’est avéré, avait jeté son déjeuner à travers le mur de dégoût pour l’article et elle a été invitée à l’éviter.

Le jeune homme de 25 ans, qui était un assistant spécial et un assistant de l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a déjà fourni une mine d’informations aux enquêteurs du Congrès et a siégé pour quatre entretiens à huis clos. Mais le comité a convoqué l’audience cette semaine pour entendre son témoignage public.

Le représentant du Mississippi, Bennie Thompson, président du comité, a déclaré que ces derniers jours, le panel avait reçu des informations sur ce que Trump et ses collaborateurs disaient pendant les heures critiques du 6 janvier et qu’il était essentiel que le peuple américain entende ces informations immédiatement. .

La vice-présidente du comité, la représentante du Wyoming, Liz Cheney, a déclaré que l’audience mettrait en lumière la conduite de Trump à l’époque, les “actions et déclarations” des conseillers principaux et également ce qu’ils savaient de la perspective de violence dans les jours précédant l’attaque violente. . Elle a déclaré au panel lors d’entretiens précédents que Meadows avait été averti d’éventuels troubles.

Son apparition était entourée d’un secret extraordinaire. Le comité a annoncé l’audience surprise avec un préavis de seulement 24 heures, et la comparution de Hutchison n’a été confirmée à l’Associated Press que par une personne familière avec l’affaire.

Bien qu’il ne soit pas clair quelles nouvelles preuves elle pourrait fournir mardi, le témoignage de Hutchinson est susceptible de raconter une histoire de première main de la campagne de pression de Trump et de la façon dont l’ancien président a réagi après le début de la violence, plus vivement que tout autre témoin que le comité a appelé. jusqu’ici.

Dans de brefs extraits de témoignages révélés dans des documents judiciaires, Hutchinson a déclaré au comité qu’elle se trouvait dans la salle des réunions de la Maison Blanche où les contestations de l’élection ont été débattues et discutées, notamment avec plusieurs législateurs républicains. Dans un cas, Hutchinson a décrit avoir vu Meadows incinérer des documents après une réunion dans son bureau avec le représentant Scott Perry, R-Pa., a rapporté Politico en mai.

Elle a également révélé que le bureau de l’avocat de la Maison Blanche avait mis en garde contre les plans visant à enrôler de faux électeurs dans les États swing, y compris lors de réunions impliquant Meadows et l’avocat de Trump Rudy Giuliani. Les avocats du président ont indiqué que le plan n’était pas “juridiquement solide”, a déclaré Cassidy.

Au cours de ses trois dépositions distinctes, Hutchinson a également témoigné du voyage surprise de son patron en Géorgie quelques semaines après les élections pour superviser l’audit des signatures d’enveloppes de vote par correspondance et poser des questions sur le processus.

Elle a également détaillé comment Jeffrey Clark – un haut responsable du ministère de la Justice qui a défendu les fausses allégations de fraude électorale de Trump et que le président envisageait de nommer procureur général – était une «présence fréquente» à la Maison Blanche.

Le complot visant à destituer le procureur général alors en fonction, Jeffrey Rosen, s’est déroulé lors d’une réunion du 3 janvier 2021 dans le bureau ovale lorsque d’autres hauts responsables du ministère de la Justice ont averti Trump qu’ils démissionneraient s’il suivait son plan pour remplacer Rosen. avec Clark.

Le panel de la Chambre n’a pas expliqué pourquoi il a brusquement programmé l’audience de 13 heures alors que les législateurs sont absents de Washington pour une pause de deux semaines. Le comité avait déclaré la semaine dernière qu’il n’y aurait plus d’audiences avant juillet.

Le sujet précis de l’audience de mardi n’est pas clair, mais l’annonce du panel lundi a déclaré qu’il s’agirait de “présenter des preuves récemment obtenues et de recevoir des témoignages”. Un porte-parole du panel a refusé de donner plus de détails et l’avocat de Hutchinson n’a pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires.

La personne familière avec les plans du comité d’appeler Hutchinson n’a pas pu discuter de la question publiquement et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

L’enquête du comité de neuf membres s’est poursuivie pendant les audiences, qui ont commencé il y a trois semaines après l’attaque des partisans de Trump. Parmi les preuves, le comité a récemment obtenu des images de Trump et de son entourage prises avant et après le 6 janvier par le cinéaste britannique Alex Holder.

Holder a déclaré la semaine dernière qu’il s’était conformé à une assignation à comparaître du Congrès pour remettre toutes les images qu’il avait tournées au cours des dernières semaines de la campagne de réélection de Trump en 2020, y compris des entretiens exclusifs avec Trump, ses enfants et le vice-président de l’époque, Mike Pence.

Le représentant Bennie Thompson du Mississippi, président démocrate du panel, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le comité était en possession des images et avait besoin de plus de temps pour parcourir les heures de vidéo.

Le panel a tenu cinq audiences jusqu’à présent, exposant principalement la campagne de pression de Trump sur diverses institutions du pouvoir dans les semaines précédant la session conjointe du Congrès du 6 janvier, lorsque des centaines de partisans du républicain ont violemment poussé la police, sont entrés par effraction dans le bâtiment et interrompu la certification de la victoire présidentielle du démocrate Joe Biden.

Le comité a utilisé les audiences pour détailler la pression de Trump et de ses alliés sur Pence, sur les États qui certifiaient la victoire de Biden et sur le ministère de la Justice. Le panel a utilisé des interviews en direct, des témoignages vidéo de ses interviews de témoins privés et des images de l’attaque pour détailler ce qu’il a appris.

Les législateurs ont déclaré la semaine dernière que les deux audiences de juillet se concentreraient sur les extrémistes nationaux qui ont violé le Capitole ce jour-là et sur ce que Trump faisait alors que la violence se déroulait.



Les rédacteurs d’Associated Press Nomaan Merchant et Kevin Freking ont contribué à ce rapport.