Audience du 6 janvier : ce que faisait Trump lors de l’attaque du Capitole

La première heure de la dernière audition du comité du 6 janvier a été remplie de révélations sur ce que faisait le président de l’époque, Donald Trump, et qui essayait de l’influencer, pendant les 187 minutes entre le moment où il a terminé son discours Stop the Steal lors du rassemblement. et quand il a tweeté une vidéo appelant les émeutiers du Capitole à partir.

Le comité a également entendu le témoignage en direct de deux assistants de la Maison Blanche – l’ancienne attachée de presse adjointe Sarah Matthews et l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger – qui ont tous deux démissionné le 6 janvier.

Voici deux des choses les plus importantes que nous avons apprises de l’audience jusqu’à présent.

1. Pendant le siège, Trump a regardé Fox News et « a versé de l’essence » sur ce qu’il a vu se dérouler

Pendant près de trois heures, selon le comité, Trump a regardé Fox News alors qu’il diffusait des images en direct du Capitole en train d’être violé et de la foule attaquant des agents des forces de l’ordre. Cela correspondait aux précédents articles de presse sur les activités de Trump à l’époque.

Le comité a partagé les témoignages de nombreux responsables de la Maison Blanche renforçant le fait que Trump n’a rien fait pour contacter les forces de l’ordre ou les responsables militaires pendant cette période. Ils ont également fourni la preuve que, pendant cette période, Trump a appelé Rudy Giuliani, et il a appelé les sénateurs à faire pression sur eux pour soutenir ses efforts pour annuler les élections de 2020.

Le personnel de la Maison Blanche, y compris Matthews et l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, imploraient Trump de communiquer quelque chose pour réprimer la violence alors qu’elle commençait à se dérouler près du Capitole. Trump, également conscient de la violence, a plutôt tweeté de manière désobligeante à propos du vice-président Mike Pence.

“Le tweet m’a semblé être le contraire de ce dont nous avions besoin à ce moment-là, qui était une désescalade”, a déclaré Pottinger. «Cela ressemblait à du carburant versé sur le feu. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de démissionner.

“Je vois l’impact que ses paroles ont sur ses partisans”, a déclaré Matthews, qui avait déjà travaillé sur la campagne électorale de Trump en 2020. «Ils s’accrochent à chaque tweet et mot qu’il dit. Pour qu’il tweete ce message à propos de Mike Pence, c’est lui qui a versé de l’essence sur le feu et l’a aggravé.

2. Les agents des services secrets de Pence craignent pour leur vie

Le comité a également diffusé le témoignage d’un responsable anonyme de la Maison Blanche qui a déclaré que le détail des services secrets du vice-président Mike Pence craignait pour leur vie lors de l’attaque contre le Capitole.

Nous avons demandé à un professionnel de la sécurité qui travaillait dans le complexe de la Maison Blanche le 6 janvier ce que signifiait le commentaire selon lequel les agents des services secrets “ne sonnaient pas bien en ce moment”. Le professionnel discute de ce qu’il a entendu en écoutant le trafic radio entrant : pic.twitter.com/lDn8sNMaYR — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 22 juillet 2022

Alors que la foule pénétrait au deuxième étage à l’extérieur du Sénat, les agents disaient au revoir à leurs familles et à leurs proches à la radio au cas où ils seraient tués, tandis que d’autres craignaient de ne pas pouvoir évacuer avec succès Pence du bâtiment.

“Si nous perdons plus de temps, nous risquons de perdre la capacité de partir, donc si nous devons partir, nous devons partir maintenant”, a déclaré l’un d’eux à la radio à ce moment-là, selon des images diffusées par le comité.

Pendant que cela se produisait, Trump a envoyé le tweet qui a poussé la foule contre Pence. “Mike” Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant. . Les États-Unis exigent la vérité ! a déclaré Trump sur son compte supprimé depuis.