Audience du 6 janvier : ce que faisait Trump lors de l’attaque du Capitole

Le comité du 6 janvier a conclu sa première série d’audiences publiques jeudi soir avec un regard révélateur sur ce que faisait le président de l’époque, Donald Trump, et qui essayait de l’influencer, pendant les 187 minutes entre le moment où il a terminé son discours Stop the Steal au rassemblement le 6 janvier 2021, et lorsqu’il a tweeté une vidéo appelant les émeutiers du Capitole à partir.

Le comité a également entendu les témoignages en direct de deux assistants de la Maison Blanche – l’ancienne attachée de presse adjointe Sarah Matthews et l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger – qui ont tous deux démissionné le 6 janvier. Et il a diffusé de nouvelles images d’un Trump toujours défiant du lendemain. l’attaque.

Nous avons également appris que, malgré la facturation de cela comme une sorte de finale, il y aura une nouvelle série d’audiences télévisées en septembre. Le comité nous a cependant laissé plusieurs révélations, notamment:

1) Pendant le siège, Trump a regardé Fox News et « a versé de l’essence » sur ce qu’il a vu se dérouler

Pendant près de trois heures, selon le comité, Trump a regardé Fox News alors qu’il diffusait des images en direct du Capitole en train d’être violé et de la foule attaquant des agents des forces de l’ordre. Cela correspondait aux précédents articles de presse sur les activités de Trump à l’époque.

Le comité a partagé les témoignages de nombreux responsables de la Maison Blanche renforçant le fait que Trump n’a rien fait pour contacter les forces de l’ordre ou les responsables militaires pendant cette période. Ils ont également fourni la preuve que, pendant cette période, Trump a appelé Rudy Giuliani, et il a appelé les sénateurs à faire pression sur eux pour soutenir ses efforts pour annuler les élections de 2020.

Le personnel de la Maison Blanche, y compris Matthews et l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone, imploraient Trump de communiquer quelque chose pour réprimer la violence alors qu’elle commençait à se dérouler près du Capitole. Trump, également conscient de la violence, a plutôt tweeté de manière désobligeante à propos du vice-président Mike Pence.

“Le tweet m’a semblé être le contraire de ce dont nous avions besoin à ce moment-là, qui était une désescalade”, a déclaré Pottinger. «Cela ressemblait à du carburant versé sur le feu. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de démissionner.

“Je vois l’impact que ses paroles ont sur ses partisans”, a déclaré Matthews, qui avait déjà travaillé sur la campagne électorale de Trump en 2020. «Ils s’accrochent à chaque tweet et mot qu’il dit. Pour qu’il tweete ce message à propos de Mike Pence, c’est lui qui a versé de l’essence sur le feu et l’a aggravé.

2) Les agents des services secrets de Pence craignent pour leur vie

Le comité a également diffusé le témoignage d’un responsable anonyme de la Maison Blanche qui a déclaré que le détail des services secrets du vice-président Mike Pence craignait pour leur vie lors de l’attaque contre le Capitole.

Nous avons demandé à un professionnel de la sécurité qui travaillait dans le complexe de la Maison Blanche le 6 janvier ce que signifiait le commentaire selon lequel les agents des services secrets “ne sonnaient pas bien en ce moment”. Le professionnel discute de ce qu’il a entendu en écoutant le trafic radio entrant : pic.twitter.com/lDn8sNMaYR — Comité du 6 janvier (@January6thCmte) 22 juillet 2022

Alors que la foule pénétrait au deuxième étage à l’extérieur du Sénat, les agents disaient au revoir à leurs familles et à leurs proches à la radio au cas où ils seraient tués, tandis que d’autres craignaient de ne pas pouvoir évacuer avec succès Pence du bâtiment.

“Si nous perdons plus de temps, nous risquons de perdre la capacité de partir, donc si nous devons partir, nous devons partir maintenant”, a déclaré l’un d’eux à la radio à ce moment-là, selon des images diffusées par le comité.

Pendant que cela se produisait, Trump a envoyé le tweet qui a poussé la foule contre Pence. “Mike” Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant. . Les États-Unis exigent la vérité ! a déclaré Trump sur son compte supprimé depuis.

3) Le 7 janvier, Trump a refusé de dire que les élections étaient terminées

Dans une série de extraits de remarques enregistrées qu’il a prononcées le lendemain de l’attaque du Capitole, Trump n’a pas pu supporter d’admettre sa défaite. “Je ne veux pas dire que l’élection est terminée, je veux juste dire que le Congrès a certifié les résultats”, a-t-il déclaré dans des images obtenues par le comité.

“Je ne veux pas dire que les élections sont terminées”, déclare Trump dans des extraits de son discours du 7 janvier. “Je veux juste dire que le Congrès a certifié les résultats.” Ivanka Trump, qu’on ne voit pas mais qu’on entend en arrière-plan, l’aide à faire des révisions en temps réel. pic.twitter.com/cCfnyWKgLo – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 22 juillet 2022

C’était un refus remarquable de reconnaître sa défaite, même après la mort de personnes lors de l’émeute du 6 janvier.

Trump a également été photographié trébuchant sur des mots et faisant des plaintes mineures à propos de son scénario, notamment en ergotant en décrivant ceux qui sont allés au Capitole comme des contrevenants à la loi.

4) L’humiliation de Josh Hawley

Les membres du comité restreint n’ont pas été opposés à appeler leurs collègues du Congrès qui ont soutenu les efforts de Trump lors des audiences précédentes, comme cela a été le cas avec les efforts du représentant Scott Perry (R-PA) pour aider à installer Jeffrey Clark en tant que procureur général par intérim au début janvier 2020. Jeudi, ils ont rappelé aux téléspectateurs comment critique le chef de la minorité Kevin McCarthy était de Trump immédiatement après l’attaque, avant de reprendre rapidement son statut de loyaliste de Trump.

Mais il s’est mis en quatre pour dunk sur le sénateur Josh Hawley, le républicain du Missouri qui a été le premier membre de la chambre haute à dire publiquement qu’il s’opposerait aux résultats des élections le 6 janvier. Il a montré la photo désormais tristement célèbre de Hawley marchant au Sénat ce jour-là, le poing levé devant une foule de partisans de Trump devant le Capitole.

Le sénateur Josh Hawley a levé le poing sur les manifestants devant le Capitole le 6 janvier. Un officier de police du Capitole qui était présent a déclaré que le geste “avait agacé la foule”. Hawley a fui le Capitole plus tard dans la journée après la rupture des barricades, montre une vidéo. https://t.co/ESArRv4BJP pic.twitter.com/PnDlYCVSb9 – Nouvelles NBC (@NBCNews) 22 juillet 2022

Alors que la photo était montrée, la représentante Elaine Luria (D-VA) a raconté comment une policière du Capitole était bouleversée que Hawley agace la foule en toute sécurité derrière les lignes de police alors qu’elle devait faire face aux conséquences.

Peu de temps après, des images ont été montrées de Hawley courant dans les couloirs du Capitole. La salle d’audience ricané — avec Twitter – pendant que les images étaient lues et répétées.

5) Plus vient du comité

Au début de l’audience, le président Bennie Thompson (D-MS) a déclaré dans des remarques enregistrées sur vidéo de sa quarantaine Covid-19 que ce n’allait pas être la dernière audience. Il y en aura plus en septembre, après les vacances d’août.

Alors que la commission n’avait jamais exclu de nouvelles auditions, la feuille de route présentée lors de la première audition en juin avait été suivie à l’exception de l’audition convoquée à la hâte pour le témoignage explosif de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson. Mais jeudi, la sénatrice Liz Cheney (R-WY) a fait allusion à une variété de nouveaux développements alors que l’enquête du comité progressait au cours de l’été, y compris les récents sur les messages texte des services secrets qui ont été effacés.

“Les portes se sont ouvertes, de nouvelles citations à comparaître ont été émises et le barrage a commencé à se rompre”, a déclaré Cheney.