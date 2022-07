Audience du 6 janvier : Cassidy Hutchinson vient de tout changer

D’un seul coup, l’ancienne assistante de Trump à la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a transformé l’histoire de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Hutchinson, qui était l’un des principaux adjoints du chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a révélé une série de détails étonnants sur les événements de l’émeute du Capitole lors de son témoignage devant le comité du 6 janvier. Le témoignage de Hutchinson suggère que le président savait à l’avance que la violence était une possibilité ce jour-là, et aurait très bien pu l’approuver. Il ordonna à ses partisans de se rendre au Capitole, sachant qu’ils étaient armés, et prévoyait de les rejoindre personnellement une fois arrivés. Après avoir été empêché d’y aller personnellement, il a dit à ses principaux assistants que son vice-président méritait les chants «accrochez Mike Pence» et que les émeutiers ne faisaient rien de mal.

Il y a quelques jours à peine, Donald Trump a tenté de minimiser les événements de la journée, les décrivant comme “une simple manifestation qui a échappé à tout contrôle”. Cela n’a jamais été crédible, mais le témoignage de Hutchinson l’a tout simplement démoli. Ce qui a pu être décrit autrefois de manière plausible comme une foule violente inachevée encouragée par le président ressemble maintenant beaucoup plus à une tentative de coup d’État.

Comment le témoignage de Hutchinson a changé ce que nous savions du 6 janvier

Pour comprendre comment Hutchinson a changé ce que nous savions sur l’attaque du Capitole, il est utile de se concentrer sur quatre moments clés de son témoignage.

1) Dans une conversation du 2 janvier 2021, l’allié de Trump, Rudy Giuliani, a déclaré à Hutchinson que “nous allons au Capitole, ça va être génial, le président va être là”. Lorsqu’elle a demandé à Meadows ce que Giuliani avait dit, son patron a averti que “les choses pourraient devenir vraiment très mauvaises le 6 janvier”. Dans les jours suivants, la Maison Blanche a reçu des avertissements répétés des agences de renseignement selon lesquelles le rassemblement pourrait devenir violent ; ni Trump ni Meadows n’ont rien fait.

Cela indique non seulement que la Maison Blanche avait mis en garde contre un risque très grave de violence lors du rassemblement, mais soulève la question de savoir si la violence était en fait prévu – c’est-à-dire à quoi se réfère spécifiquement “vrai, vraiment mauvais”.

2) Le matin de l’attaque, lorsque Trump a été informé que les personnes présentes dans la foule pour son discours avaient des armes, Hutchinson a entendu le président dire : « Je me fiche qu’ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire du mal.

C’est la preuve la plus solide que nous ayons eue que le président avait été averti directement et à l’avance le jour de l’attaque que sa foule était préparée à la violence, et qu’il a ensuite ordonné à ces gens de marcher sur le Capitole, indifférent au mieux que ces armes pourraient y être utilisées. “Ils ne sont pas là pour me faire du mal” pourrait être interprété de plusieurs façons : cela pourrait simplement minimiser toute menace pour la personne de Trump, mais cela pourrait également suggérer qu’il croyait qu’ils étaient là pour blesser quelqu’un d’autre.

3) Après son discours, Trump avait prévu de se rendre personnellement au Capitole avec les émeutiers. Hutchinson a été informé par un autre assistant de la Maison Blanche que des agents des services secrets avaient plutôt tenté de ramener la voiture à la Maison Blanche, invoquant la violence en cours. En réponse, Trump aurait tenté de prendre physiquement le contrôle de la roue à un agent des services secrets dans une tentative infructueuse de se rendre au Capitole.

C’est le seul détail clé dont Hutchinson elle-même n’a pas été témoin, nous ne pouvons donc pas être aussi sûrs que cela s’est passé comme décrit. Néanmoins, l’histoire – ainsi que d’autres preuves, y compris les journaux de discussion du Conseil de sécurité nationale publiés par le comité – fournit de nouvelles et solides raisons de croire que le président était déterminé à diriger la foule du Capitole, même après qu’elle soit devenue violente.

4) Lorsque le président est revenu à la Maison Blanche, il a rencontré l’avocat de Meadows et de la Maison Blanche, Pat Cipollone, et a discuté des émeutiers scandant “pendez Mike Pence” dans les couloirs du Capitole. Hutchinson a entendu Meadows dire : « Vous l’avez entendu, Pat. Il pense que Mike le mérite. Il ne pense pas qu’ils fassent quelque chose de mal.

Hutchinson n’est pas la première source du comité à décrire Trump comme approuvant l’idée de l’exécution de Pence. Mais entendre plus de confirmation, ainsi que des témoignages selon lesquels il croyait que la foule agressant des policiers et saccageant le Capitole ne faisait rien de mal, brosse un tableau encore plus clair d’un président qui non seulement a toléré la violence, mais l’a activement approuvée.

Mis ensemble, et en supposant que les détails sont vrais, nous avons maintenant de bonnes raisons de croire que la violence de la journée n’était pas accidentelle mais intentionnelle : que Trump voulait qu’une foule violente attaque le Capitole en son nom, utilise la force pour perturber la certification du Congrès des résultats des élections et lui donner ainsi une chance de conserver illégalement la présidence.

Il apparaît, en bref, comme une sorte de tentative de changement de régime : un coup d’État que nous n’aurions aucun problème à décrire comme tel dans n’importe quel autre pays que le nôtre.

Les commentateurs juridiques suggèrent déjà que les preuves présentées par Hutchinson pourraient alimenter des accusations criminelles contre Trump, telles que complot séditieux – avec un l’appelant “le pistolet fumant» nécessaire d’aller après l’ancien président. Que le procureur général Merrick Garland choisisse d’agir sur la base de ces preuves est une question ouverte ; jusqu’à présent, il s’est montré très réticent à poursuivre d’anciens responsables de Trump sur des questions liées au 6 janvier.

Je ne crois pas beaucoup que la gravité de cette accusation changera la façon dont les républicains pensent et agissent à propos de Donald Trump. Peut-être que cette fois sera différente, et cela s’avérera trop pour les républicains de base – et même pour les chercheurs de pouvoir lâches comme le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy. En ce qui concerne les infractions de Trump, “cette fois sera différente” a un bilan médiocre.

Pourtant, ceux d’entre nous dans la presse ne devraient pas juger l’importance du témoignage de Hutchinson uniquement par ses conséquences juridiques et politiques probables. L’un des rôles les plus importants de la presse est de dire la vérité : informer le public de ce qui se passe dans son pays, en le décrivant avec précision et honnêteté au mieux de nos capacités.

Et à cette fin, il est important d’être aussi clair que possible sur ce que Cassidy Hutchinson a fait. Elle nous a dit, sans équivoque, que le président en exercice tolérait à tout le moins une attaque violente dont il savait à l’avance qu’elle était probable – un comportement qui est en soi une attaque contre les fondements du gouvernement américain. Ce que nous en faisons, en tant que démocratie, dépend de nous.