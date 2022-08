Audience d’Oscar Piastri sur la lutte contractuelle entre McLaren et Alpine Begins

L’audience de la FIA sur le différend contractuel du champion de Formule 2 Oscar Piastri entre Alpine et McLaren a débuté lundi.

Pendant la pause estivale avant le Grand Prix de Belgique, l’équipe de course Alpine a annoncé que le pilote australien prendrait le siège laissé vacant par le transfert du double champion du monde Fernando Alonso à Aston Martin alors que l’Espagnol était enrôlé pour remplacer Sebastian Vettel.

Mais, Piastri, a posté sur son pseudo sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait pas de contrat entre l’équipe et lui-même et qu’il ne courrait pas pour l’équipe de France l’année prochaine.

Le manager de Piastri et ancien pilote de F1, Mark Webber, pense que son client a un contrat en place avec l’équipe de course McLaren pour la prochaine campagne.

Il n’y a pas de calendrier précis sur l’appel final qui sera pris par le comité de reconnaissance des contrats de la FIA, mais une décision est attendue dans la dernière partie de la semaine.

McLaren a négocié un rachat avec le pilote actuel Daniel Ricciardo, qui avait encore un an sur son contrat avec l’équipe et cherchera à jumeler Piastri aux côtés du Britannique Lando Norris qui a surpassé son coéquipier australien depuis le début de la saison.

Le directeur de l’équipe de course alpine, Otmar Szafnauer, qui a informé le pilote des plans de l’équipe pendant le temps de Piastri au simulateur de l’équipe, a fustigé le manque d’intégrité de Pistri car l’Australien n’avait rien mentionné concernant son implication avec McLaren lors des discussions.

Alpine avait mis en place un programme d’entraînement massif pour Piastri qui a été associé à l’équipe pendant quatre longues saisons.

La relation entre l’équipe et le champion de F2 semble s’être détériorée depuis l’incident susmentionné et bien que l’équipe française soit partisane du potentiel et du talent de course de l’Australien, cela pourrait conduire à un scénario délicat si la décision de la FIA allait en faveur d’Alpine.

Dans le cas où Pisatri partirait pour McLaren, d’une manière ou d’une autre, pour combler le vide laissé par son compatriote Ricciardo, un rapport suggère que le coureur AlphaTauri Pierre Gasly a été cité comme remplaçant.

Gasly, qui avait des yeux pour une place avec l’équipe mère d’AlphaTauri, Red Bull, semble devoir attendre longtemps car Max Verstappen et Sergio Perez ont confié leur avenir au constructeur autrichien et pourraient donc être en route vers un équipe complètement différente.

L’avenir de Ricciardo n’est pas encore clair, mais certaines sources n’excluent pas un retour à Alpine pour l’Australien.

