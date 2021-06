Audience de tutelle de Britney Spears : ce que nous savons

Britney Spears devrait s’adresser à la cour mercredi dans la bataille en cours sur sa tutelle pour la première fois connue en plus de deux ans. Tous les yeux sont rivés sur la pop star, attendant ce qu’elle va dire.

La femme de 39 ans est sous tutelle – ce qui signifie qu’elle n’a pas le contrôle total de ses finances et d’autres décisions importantes de sa vie – depuis 13 ans.

La tutelle du chanteur a fait l’objet d’un nouvel examen ces derniers mois suite à la sortie du documentaire du New York Times « Framing Britney Spears » et par le mouvement #FreeBritney.

Voici tout ce que vous devez savoir avant l’audience de tutelle :

Pourquoi Britney Spears s’adresse-t-elle au tribunal dans son affaire de tutelle ?

En avril, l’avocat nommé par le tribunal de Britney Spears, Samuel Ingham III, a déclaré lors d’une audience du tribunal des successions de Los Angeles que la pop star avait demandé à parler au tribunal bientôt, et était d’accord avec la juge Brenda Penny le 23 juin, selon The Associated Press.

Mercredi marque la première fois depuis le 10 mai 2019 que le chanteur s’exprime devant le tribunal. La dernière fois, la salle d’audience a été scellée et rien de ce qu’elle a dit n’est devenu public.

Il n’est pas acquis que le juge rendra une décision lors de l’audience de mercredi concernant le désir de Britney Spears de retirer son père de son rôle de conservateur.

La décision du juge peut dépendre de la contribution des professionnels de la santé et de la santé mentale chargés d’évaluer le chanteur. De telles évaluations ne sont pas rendues publiques, il n’est donc pas clair si ou quand ces évaluations ont été faites. En vertu de la loi californienne, la personne sous tutelle doit être régulièrement évaluée par un médecin.

Pourquoi Britney Spears a-t-elle toujours un restaurateur ?

La chanteuse a subi une dépression nerveuse en 2007, jouée de manière alarmante devant les paparazzis qui l’ont capturée en train de se comporter de manière erratique, à un moment donné en attaquant une voiture avec un parapluie et à un autre en lui rasant la tête.

Lorsqu’une personne est considérée comme ayant une capacité mentale gravement diminuée, un tribunal peut intervenir et accorder à une personne le pouvoir de prendre des décisions financières et des choix de vie importants pour elle.

La loi californienne stipule qu’une tutelle, appelée tutelle dans certains États, est justifiée pour une « personne qui est incapable de subvenir correctement à ses besoins personnels en matière de santé physique, de nourriture, de vêtements ou d’abri », ou pour quelqu’un qui est « substantiellement incapable de gérer ses propres ressources financières ou de résister à la fraude ou à une influence indue.

Le conservateur, comme est appelé le responsable désigné, peut être un membre de la famille, un ami proche ou un professionnel nommé par le tribunal.

L’affaire Spears montre qu’il n’est pas si facile de sortir d’une tutelle en Californie. Les critiques de la loi sur la tutelle de l’État, dirigées par l’American Civil Liberties Union, considèrent le processus juridique de la tutelle comme extrême, opaque, paternaliste et souvent inutile. Ils soutiennent que la loi actuelle sur la tutelle viole les droits civils des personnes handicapées ciblées pour la tutelle.

Britney Spears est un exemple inhabituel d’une telle personne en raison de sa jeunesse relative et de sa renommée, mais son cas est utile à ceux qui souhaitent depuis longtemps réécrire le droit de la tutelle.

Son père, James « Jamie » Spears, 68 ans, a été nommé son co-conservateur en 2008 avec un avocat, Andrew Wallet, qui a démissionné en mars 2019. Jamie Spears a continué comme son seul conservateur de sa personne et de sa succession jusqu’à ce qu’il démissionne en tant que conservateur de personne en septembre 2019. Il gardait toujours le contrôle de ses finances.

Jamie Spears a été remplacé par la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery, qui a été nommée par un juge pour s’occuper de la sécurité, des visiteurs et des soins médicaux de Britney Spears. On suppose que Jamie Spears a démissionné en raison de problèmes de santé après avoir « été hospitalisé et failli mourir » d’une rupture du côlon fin 2018.

Lors des audiences du tribunal de novembre, l’avocate de Britney Spears, Ingham, a déclaré au juge que la chanteuse ne voulait pas que son père reste son tuteur, qu’elle le craignait et qu’elle refuserait de se produire à nouveau s’il continuait à garder le contrôle. (Spears a annoncé une « interruption de travail indéfinie » en janvier 2019.)

Un juge a donné à la société de fiducie privée Bessemer Trust Co. les mêmes pouvoirs que son père pour gérer ses finances ce mois-là, mais le juge a rejeté les efforts de Britney Spears pour retirer complètement son père de sa tutelle. Jamie Spears s’est opposé à l’arrangement de gestion proposé avec Bessemer, arguant qu’il réduisait le pouvoir qu’il détenait depuis des années dans l’affaire, mais le juge a rejeté ses objections en février.

« Ce n’est un secret pour personne que mon client ne veut pas que son père soit co-conservateur, mais nous reconnaissons que le renvoi est une question distincte », a déclaré Ingham devant le tribunal.

Britney Spears a officiellement demandé la démission de son père en tant que conservateur personnel un mois plus tard, selon des documents déposés le 23 mars devant le tribunal des successions de Los Angeles. Elle a cherché à le remplacer définitivement par Montgomery.

La famille de Britney Spears s’exprime sur sa tutelle

Lors d’une apparition en juillet 2020 sur le podcast « As Not Seen on TV », le frère aîné de Britney Spears, Bryan Spears, a déclaré que sa sœur avait « toujours voulu sortir » de la tutelle, bien qu' »il y en ait eu besoin dans le début. »

« C’est très frustrant de l’avoir », a déclaré le frère du chanteur lors de la rare interview. « Que quelqu’un vienne en paix pour aider ou avec une attitude, avoir quelqu’un qui vous dit constamment de faire quelque chose doit être frustrant. »

La mère de Britney Spears, Lynne Spears, qui a été autorisée à participer à sa tutelleen tant que partie intéressée, a déclaré par l’intermédiaire de son avocat en novembre que sa fille ne devrait pas être forcée d’obéir aux demandes de son père, qualifiant leur relation de « toxique ».

Le petit ami du chanteur, Sam Asghari, s’est prononcé contre Jamie Spears dans son histoire Instagram à la suite du documentaire « Framing Britney Spears » de février.

« Maintenant, il est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation et qui nous jette constamment des obstacles », a-t-il écrit. « À mon avis, Jamie est un total (juron). Je n’entrerai pas dans les détails car j’ai toujours respecté notre vie privée mais en même temps, je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir exprimer mon d’opinion et de liberté. »

En avril, Lynne Spears a demandé à la Cour supérieure du comté de Los Angeles dans un dossier judiciaire d’exiger que le cabinet d’avocats de son ex-mari, Holland and Knight, rembourse la succession de leur fille pour plusieurs frais « inutiles ». Lynne Spears et ses avocats soutiennent que les honoraires aident à promouvoir une « tournée médiatique nationale » pour le cabinet représentant Jamie Spears et sont utilisés pour « combattre la couverture médiatique qui présente M. Spears sous un jour négatif », plutôt que de travailler sur des questions de tutelle pour aider Britney Spears.

En réponse, les avocats de Jamie Spears ont demandé au tribunal de rejeter l’objection, arguant que Lynne Spears est celle qui « n’agit pas dans le meilleur intérêt » de sa fille aînée.

Le rôle du documentaire « Framing Britney Spears » et du mouvement #FreeBritney ont joué

Depuis le documentaire « Framing Britney Spears » de février, tous les regards se sont tournés vers la chanteuse pop avec un intérêt renouvelé pour – et des spéculations sur – son bien-être.

Le documentaire a exploré les problèmes de santé mentale de la chanteuse, le traitement inapproprié par des médias implacables et la discorde au sujet de sa tutelle, qui a déclenché la résurgence du mouvement des médias sociaux #FreeBritney.

Les avocats affirment que Britney Spears utilise les médias sociaux pour envoyer des appels à l’aide codés. Ils soutiennent que son père utilise la loi pour piéger et manipuler la pop star. Les partisans comprennent des célébrités telles que Rose McGowan et Miley Cyrus.

En mai, Britney Spears a rejeté les allégations sur Instagram en écrivant : « C’est mon Instagram. » La star a également critiqué les documentaires « hypocrites » qui « critiquaient les médias et faisaient ensuite la même chose ».

« Pourquoi souligner les moments les plus négatifs et traumatisants de ma vie d’il y a toujours ???? » a-t-elle demandé, notant que son regard est tourné vers l’avenir », bien qu’elle soit « profondément flattée » par l’inquiétude de tout le monde.

En septembre, l’avocat de Britney Spears a déposé des documents judiciaires qui semblaient approuver des éléments du mouvement #FreeBritney.

« Loin d’être une théorie du complot ou une » blague « comme James l’aurait dit aux médias, cet examen est en grande partie un résultat raisonnable et même prévisible de l’utilisation agressive de la procédure de scellement par James au fil des ans pour minimiser la quantité d’informations significatives mis à la disposition du public », indique-t-il.

En décembre 2019, la tutelle de Britney Spears a remporté un procès en diffamation contre le blogueur Anthony Elia, dont le site Web « Absolute Britney » était une voix prédominante dans le mouvement #FreeBritney. L’affaire concernait un article accusant la tutelle d’avoir manipulé les comptes de médias sociaux du chanteur.

Des experts juridiques se prononcent sur la tutelle de Britney Spears

Zoe Brennan-Krohn, avocate à San Francisco au sein du Disability Rights Project de l’ACLU, déclare que le cas de Britney Spears ne semble pas répondre à la norme de l’État en matière de tutelle, à savoir que la personne ne peut pas subvenir à ses propres besoins alimentaires. , vêtements et abri.

« En général, nous nous inquiétons des tutelles et avons constaté qu’il est très facile d’entrer et d’en sortir extrêmement difficile, et le problème est qu’elles privent une personne de tous ses droits et libertés civils », a déclaré Brennan-Krohn. « Cela peut sembler être une sorte de processus bénin si le conservateur est bien intentionné. Mais même si cela semble bénin, la personne n’a pas ses droits sur les choses fondamentales. »

Contributions : Hannah Yasharoff, Erin Jensen, Elise Brisco ; Presse Associée