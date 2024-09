Audience de Manchester City : le procès des 115 accusés en Premier League va commencer

En juin de cette année, un pirate informatique portugais bénéficiant d’une protection de témoin, appelé Rui Pinto, aurait déclaré lors d’une conférence qu’il était en possession de « millions de documents » qui pourraient être pertinents pour l’affaire de la City.

Pinto était bien connu des autorités du football. Le joueur de 34 ans était l’homme derrière le site Football Leaks qui a révélé des informations confidentielles sur les transferts et les contrats de football.

Bien qu’il ait toujours affirmé qu’il était un lanceur d’alerte, il a reçu l’année dernière une quatre ans de prison avec sursis Le tribunal de Lisbonne l’a reconnu coupable de tentative d’extorsion, d’accès illégal à des données et de violation de correspondance. Mais sa menace de divulguer davantage d’informations – confirmée par son avocat – est venue rappeler à point nommé le rôle continu de l’un des personnages clés de cette histoire remarquable.

En 2018, la publication allemande Der Spiegel affirmait que City avait manipulé des contrats pour contourner les règles de l’UEFA, et affirmait que sa source était un lanceur d’alerte qu’ils appelaient « John » – le pseudonyme sous lequel Pinto a créé Football Leaks.

Der Spiegel avait publié des documents divulgués, notamment des courriels prétendument envoyés entre les hauts dirigeants de City (dont certains sont toujours au City Football Group), sur plusieurs saisons après le rachat du club par Abu Dhabi en 2008.

Ils ont affirmé que ces éléments montraient que le club avait gonflé les revenus de sponsoring de la compagnie aérienne publique Etihad et de la société de télécommunications contrôlée par l’État Etisalat en déguisant les investissements directs de sa société holding (Mansour’s Abu Dhabi United Group, ou ADUG) en revenus de sponsoring en canalisant les fonds via les comptes des sociétés.

Il s’agirait, selon les allégations, d’un moyen de respecter les règles du « fair-play financier » (FFP) introduites par l’UEFA en 2011 et les règles de profit et de durabilité (PSR) introduites par la Premier League en 2012, limitant les pertes autorisées des clubs.

D’autres allégations ont ensuite été portées concernant des informations financières erronées, centrées sur des documents qui prétendaient montrer des paiements secrets « hors livres » au manager de l’époque, Roberto Mancini, via des honoraires de conseil d’un club d’Abou Dhabi, et donnant aux joueurs plus d’argent que ce qui passait officiellement par les comptes, de sorte que les dépenses enregistrées étaient inférieures à ce qu’elles étaient en réalité.

Le club de Manchester City, qui a toujours affirmé qu’ADUG était un fonds privé et non une branche de l’État, a refusé de commenter les révélations de Der Spiegel, affirmant que les e-mails divulgués avaient été obtenus illégalement et qu’ils constituaient une « tentative de nuire à la réputation du club ».

City et les entreprises impliquées ont fermement nié toute violation des règles financières. Mais cela n’a pas empêché l’UEFA et la Premier League d’ouvrir des enquêtes en conséquence.

La ville avait déjà été L’UEFA lui a infligé une amende de plusieurs millions de livres en 2014, dans le cadre d’un règlement après avoir été reconnus coupables d’avoir enfreint les règles du FFP qui étaient censées rendre le jeu plus durable, mais qui, selon les critiques, protègent les plus grands clubs historiquement en limitant les investissements des rivaux, en particulier ceux qui ont des soutiens du Moyen-Orient.

Puis, début 2020, le club a été frappé par une interdiction de deux ans de compétitions européennes de clubs Après avoir été reconnu coupable de « violations graves » des règlements de l’instance dirigeante, un panel indépendant de l’instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA a conclu que City avait « surestimé ses revenus de sponsoring dans ses comptes… soumis à l’UEFA entre 2012 et 2016 », ajoutant que le club « n’avait pas coopéré à l’enquête ».

Critiquant ce qu’elle a qualifié de décision « préjudiciable » suite à un « processus défectueux et constamment divulgué », la Ville a fait référence à un « ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de sa position » et a fait appel.

Quelques mois plus tard, ils ont obtenu gain de cause, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) renverser l’interdiction, affirmant qu’elle n’avait trouvé « aucune preuve concluante qu’ils avaient déguisé le financement de leur propriétaire en parrainage », et que la plupart des violations présumées des règles n’étaient pas établies ou étaient « prescrites » car elles dépassaient le délai légal de cinq ans pour les poursuites.

Cas a révélé que Cheikh Mansour avait écrit une lettre au tribunal insistant sur le fait qu’il n’avait « pas autorisé ADUG à effectuer des paiements à Etihad, Etisalat ou l’une de leurs filiales en relation avec leur parrainage du MCFC ».

Cependant, elle a également constaté que City avait commis une « violation grave » en ne coopérant pas à l’enquête de l’UEFA, avec une amende initiale de 25 millions de livres sterling réduite à 8 millions de livres sterling.

Pendant plus de deux ans, la saga a semblé se taire, mais en coulisses, l’enquête de la Premier League s’est poursuivie. En juillet 2021, on en a eu un aperçu dramatique, lorsqu’un juge de la Haute Cour a révélé que la Premier League avait effectivement accusé City de tactiques dilatoires en refusant d’accepter de remettre les documents, ordonnant au club de le faire.

Et puis, début 2023, est survenu le rebondissement le plus sensationnel de cette saga à ce jour, lorsque, alors que City était en route vers le troisième de quatre titres consécutifs et son premier triomphe en Ligue des champions, ils ont été frappés par ce catalogue d’accusations, relatives à chacune des années depuis que le club a été acheté par Sheikh Mansour.