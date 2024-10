Audience de libération conditionnelle prévue pour Susan Smith 30 ans après le décès de ses enfants en Caroline du Sud

Une date d’audience de libération conditionnelle a été fixée pour la meurtrière Susan Smith, plus de 30 ans après le meurtre de ses deux jeunes fils.

Lundi, le Département des services de probation, de libération conditionnelle et de grâce de Caroline du Sud a déclaré que l’audience d’admissibilité à la libération conditionnelle de Smith aurait lieu le 20 novembre en Colombie.

En 1995, Smith a été reconnu coupable de meurtre de ses fils — Alex, 14 mois, et Michael, 3 ans. Smith n’a pas été condamné à la peine de mort mais à la prison à vie.

Alors qu’il était sous la garde du Département des services correctionnels de Caroline du SudSmith, aujourd’hui âgée de 53 ans, a passé la majeure partie de sa peine à Établissement correctionnel de Leath.

Alexander Smith, 14 mois, et Michael Smith, 3 ans, sont représentés sur cette photo prise le mois précédant leur décès en octobre 1994, à Union, Caroline du Sud.

Le 25 octobre 1994, Smith a déclaré aux forces de l’ordre qu’elle avait été arrêtée à un feu rouge à une intersection de la rue Main dans la ville d’Union, lorsqu’un homme noir l’a forcée à sortir de la voiture sous la menace d’une arme et est parti avec ses deux petits fils à l’arrière.

Après une semaine de chasse à l’homme pour les deux garçons et le suspect potentiel, Smith a avoué avoir laissé sa voiture rouler dans les eaux froides du comté d’Union. Lac John D. Long avec Alex et Michael attachés sur la banquette arrière.

L’homme noir initialement accusé par Smith n’existait pas. Mais son histoire d’agresseur noir est devenue un phénomène d’actualité internationale.

Tommy Pope, qui a dirigé les poursuites contre Smith, avait précédemment déclaré que le motif du meurtre de ses deux enfants faisait suite à une lettre qu’elle avait reçue de Tom Findley, le fils du propriétaire de la société Conso Products où Smith travaillait comme secrétaire. Il mettait fin à la liaison dans laquelle les deux étaient engagés alors que Smith était séparée de son mari, David Smith, selon Pope.

«Il lui écrit une lettre à Dear Jane disant que tu es une gentille fille, mais que je ne veux vraiment pas d’enfants», a déclaré Pope en 2014.

Smith a dit que c’était un mensonge.

« Ce qui me fait le plus mal, c’est que les gens pensent que j’ai blessé mes enfants pour être avec un homme », a déclaré Smith dans une lettre adressée à The State en 2015. « C’est tellement loin de la vérité. »

David Smith, son ex-mari et père des garçons, s’est engagé à lutter contre la libération de Smith de prison, affirmant qu’il avait l’intention de rappeler à la commission des libérations conditionnelles le sort des victimes.

Susan Smith photographiée en août 2016.

Smith a récemment été reconnu coupable d’une accusation disciplinaire interne pour parler avec un cinéaste du meurtre de ses deux jeunes fils. Elle a perdu ses privilèges de téléphone, de tablette et de cantine pendant 90 jours à compter du 4 octobre.

Cette infraction était la première en 10 ans pour Smith. Elle a été accusée deux fois de possession de drogue et une fois de mutilation, selon les dossiers du Département correctionnel de SC.

Le 11 septembre 2000, Smith a été reconnu coupable d’inconduite sexuelle pour avoir eu des actes sexuels avec deux gardiens de prison pendant son incarcération. L’un des gardes, Alfred Rowe, a récemment déclaré à News Nation elle ne mérite pas d’être libérée sur parole.

À propos 6% des demandes de libération conditionnelle sont approuvés, selon le Département des services de probation, de libération conditionnelle et de grâce de SC.

La journaliste Lyn Riddle a contribué à cette histoire.