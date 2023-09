Audience de la finale de l’US Open Cup sur Telemundo et Peacock

Telemundo a révélé mercredi des chiffres d’audience impressionnants pour la finale de l’US Open Cup. L’Inter Miami a accueilli le Houston Dynamo pour le trophée dans la soirée. Même si l’on s’attendait à ce que l’audience soit élevée en raison de l’implication de la superstar Lionel Messi, l’Argentin a raté le match en raison d’une blessure.

Malgré le coup dur, Telemundo et ses réseaux frères ont quand même affiché de solides statistiques pour le match. La confrontation a affiché une diffusion totale d’audience (TAD) de 1,2 million de téléspectateurs entre Telemundo, Universo et Peacock. C’était suffisant pour devenir le programme phare de la soirée en langue espagnole destiné aux téléspectateurs âgés de 18 à 34 ans et de 18 à 49 ans.

Outre les formidables chiffres en langue espagnole, la finale de l’US Open Cup s’est également bien comportée par rapport aux programmes en langue anglaise. En fait, le match était l’émission la plus regardée dans la tranche horaire, quelle que soit la langue, à Los Angeles, New York, Miami, Houston, Dallas, Orlando et Philadelphie.

Le Dynamo remporte le deuxième trophée de l’US Open Cup

Houston a ensuite soulevé le trophée après avoir battu Miami 2-1 sur la route. Griffin Dorsey a donné l’avantage aux visiteurs en début de match après une contre-attaque de qualité. Houston a ensuite doublé son avance huit minutes plus tard sur penalty. Amine Bassi a converti le coup de pied avant la pause de la mi-temps.

Les hôtes ont réussi à marquer un but tardif pour rendre le match intéressant, alors que Josef Martinez a marqué le fond des filets dans le temps additionnel. Néanmoins, la salle comble du stade DRV PNK a finalement vu son équipe tomber. Miami n’a désormais remporté qu’un seul match avec Messi en marge.

Les réseaux espèrent que Messi pourra bientôt revenir sur le terrain

Les chaînes de télévision espèrent que le vainqueur de la Coupe du monde pourra se remettre de sa blessure le plus rapidement possible. L’entraîneur adjoint de Miami, Javier Morales, a révélé vendredi que Messi s’était entraîné ce jour-là et que ce serait une décision en temps de match pour leur match de MLS contre le New York City FC le samedi 30 septembre.

