Audience de détermination de la peine pour le meurtrier de masse de l’école Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – L’audience de deux jours sur la détermination de la peine du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz commence mardi avec les familles des 17 personnes qu’il a assassinées qui ont la chance après près de cinq ans de lui parler directement de la dévastation qu’il a apportée à leur vie.

Après qu’eux et les 17 personnes blessées par Cruz aient eu la chance de parler, la juge de circuit Elizabeth Scherer le condamnera officiellement mercredi à la prison à vie sans libération conditionnelle pour son massacre du 14 février 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland. Elle n’a pas d’autre choix car le jury de son procès pour sanction récemment conclu n’a pas pu convenir à l’unanimité que l’ancien étudiant de Stoneman Douglas, âgé de 24 ans, méritait une condamnation à mort.

Les familles ont fait des déclarations très émouvantes au cours du procès, mais ont été limitées sur ce qu’elles pouvaient dire aux jurés : elles ne pouvaient que décrire leurs proches et le bilan que les meurtres avaient eu sur leur vie. Les blessés ne pouvaient dire que ce qui leur était arrivé.

Il leur était interdit de s’adresser directement à Cruz ou de dire quoi que ce soit à son sujet – une violation aurait risqué l’annulation du procès. Et les jurés ont été informés qu’ils ne pouvaient pas considérer les déclarations de la famille comme des facteurs aggravants alors qu’ils pesaient si Cruz devait mourir.

Désormais, les endeuillés et les balafrés peuvent parler directement à Cruz, s’ils le souhaitent.

Ses avocats disent que Cruz ne devrait pas parler. Il s’est excusé devant le tribunal l’année dernière après avoir plaidé coupable des meurtres et des tentatives de meurtre – mais les familles ont déclaré aux journalistes qu’elles trouvaient les excuses intéressées et visaient à susciter la sympathie.

Ce plaidoyer a ouvert la voie à un procès de trois mois qui s’est terminé le 13 octobre avec le jury votant 9-3 pour une peine de mort – les jurés ont déclaré que ceux qui votaient pour la vie pensaient que Cruz était mentalement malade et devrait être épargné. Selon la loi de Floride, une condamnation à mort requiert l’unanimité.

Les procureurs avaient fait valoir que Cruz avait planifié la fusillade pendant sept mois avant de se glisser dans une salle de classe de trois étages, tirant 140 coups avec un fusil semi-automatique de style AR-15 dans les couloirs et dans les salles de classe. Il a tué par balle des blessés après leur chute. Cruz a déclaré qu’il avait choisi la Saint-Valentin pour qu’elle ne puisse plus jamais être célébrée à Stoneman Douglas.

Les avocats de Cruz n’ont jamais remis en question l’horreur qu’il a infligée, mais se sont concentrés sur leur conviction que la forte consommation d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’a laissé endommagé au cerveau et condamné à une vie de comportement erratique et parfois violent qui a abouti au massacre – la fusillade de masse la plus meurtrière pour aller à procès dans l’histoire des États-Unis.

Neuf autres personnes aux États-Unis qui ont tué par balle au moins 17 personnes sont mortes pendant ou immédiatement après leurs attentats par suicide ou par balles de la police. Le suspect du massacre de 23 personnes en 2019 dans un Walmart à El Paso, au Texas, attend son procès.

Terry Spencer, l’Associated Press