« Beauty in Black », le nouveau projet Netflix de Tyler Perry, a été le deuxième streaming original le plus regardé aux États-Unis au cours de la semaine du 25 au 31 octobre, selon le classement hebdomadaire d’audience de Luminate. La série a atteint 1,2 milliard de minutes regardées au cours de sa première semaine complète de disponibilité, se plaçant juste derrière la saison 3 de « The Lincoln Lawyer », qui a pris la première place pour la deuxième semaine consécutive avec 1,4 milliard de minutes regardées.

« Territory », un autre titre de Netflix, a fait ses débuts à la troisième place avec 890,1 millions de minutes regardées au cours de sa première semaine de disponibilité. Elle a été suivie par la saison 2 de « Tulsa King », qui figure au palmarès depuis des semaines, cette fois boostée par la sortie de son septième épisode pour atteindre 555,8 millions de minutes regardées sur Paramount+. Comme les semaines précédentes, le déploiement de la saison 2 de « Tulsa King » a continué d’attirer les téléspectateurs vers la saison 1, qui était le titre n°10 avec 264,9 millions de minutes regardées du 25 au 31 octobre.

« This Is the Zodaic » a fait ses débuts avec 482,3 millions de minutes regardées, ce qui lui a valu la sixième place, tandis que le reste du classement était couvert par des titres rediffusés sous 400 millions de minutes regardées : « Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story », « Nobody Wants ». This » et « Agatha All Along », ainsi que la saison 1 de « Tulsa King ».

Dans le palmarès des films, « Don’t Move » a fait ses débuts avec 792,3 millions de minutes regardées au cours de sa première semaine complète de disponibilité sur Netflix, tandis que « Woman of the Hour » a glissé de sa première place à la deuxième place avec 434,1 millions de minutes regardées. En troisième position, « Canary Black », qui a atteint 291 millions de minutes regardées au cours de sa première semaine sur Amazon Prime Video.

Aucun autre titre n’a réussi à franchir les 200 millions de minutes regardées entre le 25 et le 31 octobre. Dans l’ordre, le reste des classements est allé à « Family Pack », « Infinite », « Hocus Pocus 2 », « Martha », « The Menendez ». Frères », « Do Patti » et « Frères ».