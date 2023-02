Audience d’arbitrage DP World Tour vs LIV: les joueurs ont des opinions partagées sur le résultat | Nouvelles du golf

Lee Westwood (à gauche) et Ian Poulter (à droite) font partie des appelants représentés à l’audience

Ryan Fox espère que le DP World Tour obtiendra un “résultat favorable” de l’audience d’arbitrage en cours avec les membres de LIV Golf et pense que les frictions à long terme sont préjudiciables au sport.

Une audience est actuellement en cours entre l’équipe juridique du DP World Tour et l’équipe juridique représentant 13 appelants, avec un panel chargé de décider si des amendes et des suspensions peuvent être imposées aux golfeurs LIV concourant sur le circuit soutenu par l’Arabie saoudite après s’être vu refuser des autorisations de jouer. .

Le résultat de l’audience de cinq jours n’est pas attendu avant plusieurs semaines, tandis que le PGA Tour est impliqué dans une poursuite anti-trust distincte avec LIV Golf, Fox admettant que les querelles en cours entre les organisations rivales continuent de provoquer des tensions au sein du jeu professionnel. .

“C’est vraiment difficile de savoir comment ça va se passer”, a admis Fox avant la Classique de Singapouren direct sur Sky Sports. “Évidemment, je pense que c’est un arbitrage très étroit, en termes de pouvoir appliquer nos règlements ou non ?

“C’est très différent de ce qu’est le PGA Tour, car les réglementations du PGA Tour sont un peu plus strictes légalement que les nôtres. Évidemment, j’espère que le tour aura un résultat favorable, mais nous n’allons pas le sait depuis un moment.

“Le golf a toujours été un jeu de gentleman, bien qu’il y ait eu des querelles ici et là, généralement tout le monde s’entend très bien. Tout cela a mis fin à des amitiés, pas pour moi ou quoi que ce soit, mais cela a mis fin à des amitiés pour les gens.

“Cela a créé beaucoup de tension dans le jeu, et bien que la tension ait pu être bonne au début, je ne pense pas que ce soit bon à long terme pour qui que ce soit.”

Que veulent les joueurs ?

Si le panel tranche en faveur du DP World Tour, cela pourrait avoir des implications importantes pour l’équipe européenne de la Ryder Cup, avec les piliers Sergio Garcia, Lee Westwood, Ian Poulter et Martin Kaymer parmi ceux qui ont rejoint LIV Golf.

Justin Rose a renforcé ses espoirs de faire une sixième apparition à la Ryder Cup pour l’équipe européenne plus tard cette année après avoir remporté le AT&T Pebble Beach Pro-Am du PGA Tour, le joueur de 42 ans offrant une vue équilibrée sur la question de savoir si les membres du LIV devraient être autorisés à continuer à participer au DP World Tour.

“Il [having LIV golfers in fields] a définitivement renforcé les événements du circuit européen, si vous le regardez du point de vue du terrain et des choses comme ça”, a déclaré Rose après avoir remporté une 11e victoire sur le PGA Tour lundi.

“Une partie de moi pense que vous avez pris une décision, vous devriez simplement baisser la tête et vous y tenir. Mais en même temps, beaucoup de ces gars ont beaucoup donné à l’European Tour pendant deux décennies, alors peut-être que devrait compter pour quelque chose aussi.

“Écoutez, j’essaie de garder mon nez hors de ça parce que beaucoup d’entre eux sont mes amis et ils restent mes amis. Je ne juge pas leur décision parce que chacun a ses propres paramètres pour ce qui fait une bonne décision ou non. J’ai toujours continuer à rester en contact avec eux et leur souhaiter le meilleur.”

Si l’audience se prononce en faveur des appelants, les golfeurs LIV pourront continuer à jouer sur le DP World Tour, en dehors de leurs autres engagements, tout comme ils ont pu le faire jusqu’à présent cette saison.

“J’ai joué avec Henrik Stenson il y a quelques semaines à Abu Dhabi, ce n’est pas du tout un problème”, a déclaré Alexander Bjork. “Je pense que tout le monde devrait pouvoir jouer où il veut, donc je n’ai vraiment aucun problème à jouer avec qui que ce soit. Ouais, c’est mon point de vue.”

