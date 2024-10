Audience d’AEW Rampage, note de démo 18-49 en hausse

L’épisode du vendredi 11 octobre d’AEW Rampage a attiré en moyenne 253 000 téléspectateurs sur la TNT, en hausse de 17,1 pour cent par rapport à la semaine précédente. Il s’agit de la troisième plus grande audience totale de l’émission depuis le 23 août.

Rampage a obtenu une note de 0,09 dans la démo 18-49. Cela représente une hausse de 28,6 pour cent par rapport au plus bas record de la semaine dernière et constitue la deuxième note la plus élevée que la série ait obtenue dans cette catégorie depuis son épisode du 23 août.

L’émission s’est affrontée avec le football universitaire sur ESPN et FS1 ainsi qu’avec le cinquième match de la série de divisions de la Ligue nationale sur Fox entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego.

Par rapport à la même semaine en 2023, l’audience globale de Rampage a diminué de 37,8 pour cent, tandis que la cote 18-49 ans a baissé de 35,7 pour cent.

Vous trouverez ci-dessous les 11 dernières semaines du nombre total de téléspectateurs et des notes de démo de 18 à 49 pour Rampage, ainsi que la moyenne sur 10 semaines dans les deux catégories. Le spectacle de cette semaine était presque exactement au même niveau que les moyennes récentes.

