Audience Bond fixée pour un homme d’Hébron, 1 sur 7 arrêtés à la maison McHenry – Shaw Local

Un homme d’Hébron arrêté en février avec six autres personnes dans une maison McHenry est accusé de posséder 7 grammes de cocaïne, du matériel d’emballage, une balance, un agent de coupe et 140 $ en espèces, selon les archives du tribunal du comté de McHenry.

L’audience de cautionnement de Dylan Wetzel-Connor, 25 ans, du bloc 9600 de la rue Saint Albans, est fixée à jeudi.

Il est accusé de possession avec l’intention de livrer 1 à 15 grammes de cocaïne, un crime de classe 1, ainsi que de possession de cocaïne, de deux chefs de coups et blessures graves d’un policier, de résistance à des policiers et de possession d’accessoires de consommation de drogue, selon à l’acte d’accusation.

« La source de la caution doit être déterminée afin de s’assurer que la caution est suffisante pour garantir la comparution de l’accusé et pour s’assurer que les fonds obtenus illégalement ne sont pas utilisés pour la caution. » — Procureur adjoint de l’État Matthew Brodersen

S’il est reconnu coupable du chef d’accusation le plus grave, il encourt jusqu’à 15 ans de prison.

Il est détenu avec une caution de 100 000 $ résultant de l’arrestation du 1er février et de 28 500 $ liés à d’autres affaires ouvertes dans le comté de McHenry. Pour être libéré, il doit déposer 12 850 $, selon le journal de la prison.

Les procureurs sont sur le point de faire valoir qu’il « existe des motifs raisonnables de croire que les fonds qui pourraient être déposés » pour sa libération provisoire peuvent ne pas provenir d’activités légitimes et non criminelles, selon la requête déposée par le procureur adjoint Matthew Brodersen.

« La source de la caution doit être déterminée afin de s’assurer que la caution est suffisante pour garantir la comparution de l’accusé et pour s’assurer que les fonds obtenus illégalement ne sont pas utilisés pour la caution », a déclaré Brodersen dans la requête.

Vers 17 h 30 le 1er février, le bureau du shérif du comté de McHenry a exécuté un mandat de perquisition et d’arrestation contre Wetzel-Connor dans une maison du bloc 4000 de la rue William à McHenry après que des informations les aient amenés à croire qu’il était à l’intérieur, porte-parole du département Emily Matusek a dit.

Wetzel-Connor était dans la résidence et arrêté pour des accusations liées à plusieurs affaires ouvertes, selon Matusek et les archives judiciaires.

Pendant leur séjour à la maison, les députés ont vu de la drogue et des accessoires de consommation de drogue, ce qui a entraîné la demande d’un mandat de perquisition distinct pour la maison, selon le bureau du shérif.

Jeffrey Corbeil, 27 ans, de McHenry, Dawn Castagne, 42 ans, de McHenry, Raymond Schordie, 61 ans, de Wonder Lake et Shallay Zerin, 35 ans, de McHenry ont été arrêtés et accusés de possession de moins de 15 grammes de cocaïne et de possession d’accessoires liés à la drogue. , et les archives judiciaires.

Austin Wetzel-Connor, 29 ans, d’Hébron, le frère de Dylan, était également dans la maison et arrêté. Il a été accusé de possession de moins de 15 grammes de cocaïne, d’entrave à l’identification et de possession d’accessoires de consommation de drogue, selon les archives judiciaires.

Austin Wetzel Connor (Photo fournie par le bureau du shérif du comté de McHenry)

Austin Wetzel-Connor avait également un boîtier de batterie domestique ouvert existant, a déclaré Matusek.

Alors que les députés entraient dans la maison, Nicholas Strnad, 41 ans, de Lindenhurst, qui avait également un mandat en cours dans le comté de McHenry, a été vu quittant la maison, selon le bureau du shérif et des documents judiciaires. Il a été arrêté et accusé de possession d’une substance contrôlée et de conduite alors que son permis était suspendu.