Audience aujourd’hui sur la vente d’actifs de LMC | Actualités, Sports, Emplois

LORDSTOWN — Les négociations entourant la vente des actifs appartenant à Lordstown Motors Corp. à une société formée par son fondateur et ancien PDG ont été « vaste, âprement combattu et mené à bout de bras » et ont été réalisés en « bonne foi, » selon un dossier dans le dossier de faillite de Lordstown Motors.

Le document déposé lundi par Lordstown Motors présente des arguments en faveur de la vente à Steve Burns et à sa société, LAS Capital LLC – l’enchérisseur retenu pour certains des actifs de l’entreprise de véhicules électriques en difficulté – avant l’audience de vente d’aujourd’hui devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware. .

Burns et LAS Capital offrent 10 millions de dollars pour des actifs liés au « conception, production et vente de véhicules légers électriques » sur le marché des flottes commerciales. L’accord comprend également certaines responsabilités.

Il s’agissait de la seule offre qualifiée déterminée par Lordstown Motors et le consultant de la société, Jefferies LLC, une société de banque d’investissement et de conseil financier basée à New York ; et « a été lourdement négocié dans des conditions de pleine concurrence », le dépôt indique.

Motors Lordstown « négocié plusieurs améliorations » à l’offre de LAS Capital et, par conséquent, la société estime « consommer la vente d’actifs » dans le contrat d’achat d’actifs entre Lordstown Motors et LAS Capital « maximisera les actifs du débiteur et est dans le meilleur intérêt de toutes les parties intéressées », le dépôt indique.

Des déclarations de soutien de Burns et de Ryan Hamilton, vice-président senior de Jefferies, ont également été déposées lundi.

Burns est l’actionnaire majoritaire de LAS Capital, tandis qu’un autre haut dirigeant a également des liens avec Lordstown Motors.

L’ancien directeur financier de Lordstown Motors, Julio Rodriguez, occupe le même rôle chez LAS Capital.

Tous deux ont démissionné de Lordstown Motors le même jour, le 14 juin 2021, sans raison, cependant, sous le prétexte que les déclarations de précommande pour le véhicule phare de l’entreprise, le camion Endurance alimenté par batterie, étaient inexactes.

Le dossier déposé lundi par Lordstown Motors indique que Burns et Rodriguez ont « aucun contrôle ni influence » sur les décisions de Lordstown Motors et ne sont « pas différents de tout autre acheteur tiers dans le processus de vente approuvé par le tribunal ».

Jefferies a également commercialisé les actifs de la société auprès de 175 acheteurs potentiels, parmi lesquels 42 ont signé des accords de non-divulgation pour accéder aux dossiers confidentiels. Neuf parties ont soumis des offres, indique le dossier.

Burns est également actionnaire majoritaire de LandX Holdings Inc., la société mère de la filiale de LAS Capital, LandX Motors Inc., à laquelle LAS Capital cédera ses droits en vertu du contrat d’achat avant la clôture, selon la déclaration de Burns.

Le dossier de Lordstown Motors indique qu’il a résolu toutes les objections à la vente et à la réparation déposées dans le cadre de la vente, sauf quatre, et qu’il s’efforce d’en résoudre une autre. Une objection qui reste en suspens, de la part de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), selon la société, devrait être rejetée.

L’objection de la NHTSA se concentre sur les rappels concernant l’Endurance, mais l’accord, indique le dossier, concerne certains actifs et non l’acquisition de Lordstown Motors en tant qu’entreprise en activité ou de tout véhicule appartenant à des tiers.

De plus, si LAS devait acquérir des camions Endurance auprès d’un tiers, l’entreprise serait responsable des obligations de garantie, de responsabilité du fait des produits et de rappel, indique le dossier.

L’objection fait partie de l’audience d’aujourd’hui.

UN « exploitation en activité » est un terme comptable utilisé pour décrire une entreprise qui devrait rester en activité.

