Audicus annonce une nouvelle gamme d’aides auditives et un programme mensuel de mises à niveau

Lorsque les aides auditives sont devenues disponibles sans ordonnance l’automne dernier pour la première fois aux États-Unis, l’un des avantages qui s’est manifesté est le fait que davantage d’entreprises peuvent désormais rivaliser dans le domaine de la santé auditive, avec de nouveaux appareils améliorant les anciens à un rythme qui (peut-être) pourrait rivaliser avec la technologie grand public traditionnelle.

Audicus semble faire exactement cela. La société a annoncé plus tôt ce mois-ci une nouvelle gamme d’aides auditives, la série 2 pour son Appareils Spirit et Omni. La mise à niveau d’Omni est particulièrement remarquable : CNET a qualifié la première aide auditive Omni de la société de la meilleure aide auditive globale en vente libre cette année.

Selon Audicus, la série 2 est un peu plus petite, dispose d’une nouvelle puce avec une meilleure mémoire, une technologie qui vous permet de basculer entre plusieurs appareils Bluetooth et un son amélioré dans le bruit de fond. (Cela est vrai pour Omni et Spirit, une aide auditive moins chère que l’Omni avec des capacités légèrement différentes.)

Audicus a également annoncé un nouveau programme qui vous permet essentiellement de louer vos aides auditives de la série 2, avec des mises à niveau automatiques tous les 18 mois sans frais supplémentaires, au lieu d’acheter une paire à l’avance.

Par exemple, une paire d’aides auditives Spirit Series 2 coûte 1 800 $ et une paire Omni Series 2 coûte 2 800 $ à l’avance, mais via Audicus Programme d’adhésion Premier vous pouvez obtenir l’un ou l’autre ensemble moyennant des frais uniques de 249 $, puis un paiement mensuel de 99 $ (Spirit) ou de 149 $ (Omni).

Vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment et retourner les aides auditives. Il est important de noter que les personnes qui s’inscrivent via le programme d’adhésion et obtiennent leurs aides auditives de cette manière peuvent toujours profiter de la période d’essai de 45 jours au cours de laquelle vous pouvez retourner le produit pour récupérer votre argent. La société indique que vous recevrez également un kit d’entretien des accessoires tous les six mois, qui comprend des éléments tels que des lingettes nettoyantes et des protège-cérumen.

Vous pouvez également racheter vos aides auditives si vous décidez d’annuler l’adhésion. Mais Audicus dit que vous devrez payer le plein prix de détail moins 2x ou 3x vos frais de démarrage, selon si vous avez acheté le Spirit ou l’Omni. Cela signifie que si vous annulez une location pour mise à niveau sur un Omni Series 2, vous devrez payer 2 053 $ selon le prix actuel, pour conserver votre paire. Donc, si vous avez les yeux rivés sur une paire singulière et que vous n’êtes pas intéressé par la mise à niveau, vous feriez peut-être mieux d’acheter à l’avance. Si vous souhaitez fractionner un peu les paiements, vous pouvez utiliser l’option de financement en payant en plusieurs fois avec des sociétés comme CareCredit ou Affirm. (Pour un temps limité, Audicus est organiser une vente pour 200 $ de rabais une paire de série 2.)

Bien que les paiements mensuels d’environ 100 $ ne soient en aucun cas une monnaie d’échange, le programme d’adhésion peut être une bonne option pour les personnes qui souhaitent se tenir au courant des dernières technologies de l’une des meilleures marques du marché en vente libre en obtenir cet appareil mis à niveau à 18 mois.

Bien qu’il ait gagné une place parmi les meilleurs sur le marché OTC, Audicus est loin d’être l’aide auditive la moins chère disponible. Avant de prendre une décision sur une aide auditive, renseignez-vous pour savoir si vous êtes un bon candidat pour un appareil OTC, comment trouver la bonne paire d’aides auditives pour vous et quels sont les principaux signes de perte auditive.