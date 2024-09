Audible va commencer à générer des répliques vocales IA de certains narrateurs de livres audio – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Audible, filiale d’Amazon, va inviter un groupe restreint de narrateurs de livres audio basés aux États-Unis à entraîner l’intelligence artificielle sur leurs voix, dont les clones pourront ensuite être utilisés pour réaliser des enregistrements de livres audio. Cette initiative, qui débute cette semaine, vise à ajouter rapidement et à moindre coût davantage de livres audio au service, et à accueillir les narrateurs traditionnels dans le monde en évolution de l’automatisation des livres audio, que beaucoup ont jusqu’à présent considéré avec méfiance.

L’année dernière, Amazon a commencé à proposer aux auteurs auto-édités basés aux États-Unis qui mettent leurs livres à disposition sur la boutique Kindle la possibilité de faire raconter leurs œuvres par une « voix virtuelle » générique. L’initiative a rencontré un franc succès. En mai, plus de 40 000 livres sur Audible étaient signalés comme ayant fait appel à cette technologie.

Dans le cadre de ce nouvel accord, plutôt que de limiter entièrement le travail audio aux voix synthétiques appartenant à l’entreprise, Audible encouragera les narrateurs professionnels à participer à l’action.

« Cette offre bêta permettra aux participants d’étendre leurs capacités de production de livres audio de haute qualité, de générer de nouvelles activités en prenant en charge davantage de projets simultanément et d’augmenter leur potentiel de revenus », a déclaré la société dans un article de blog publié aujourd’hui.

Les narrateurs qui choisissent de participer pourront créer gratuitement leurs répliques vocales. Ils seront ensuite rémunérés pour tous les livres audio créés à l’aide de leur voix IA. Les paiements seront effectués titre par titre selon un modèle de partage des redevances.

Audible cherche des moyens d’ajouter davantage de contenu exclusif à son service. Un an après l’introduction des outils de voix virtuelle, 96 % des titres auto-édités et écrits sur le service Kindle Direct Publishing d’Amazon ne sont toujours pas accompagnés de livres audio, a déclaré la société à Bloomberg News. Une plus grande diversité de voix pourrait améliorer ces chiffres.

Une fois qu’un narrateur aura approuvé l’utilisation de sa voix IA pour une œuvre spécifique, il pourra modifier la prononciation et le rythme à l’aide d’outils de production internes. Audible n’utilisera pas les répliques à moins que le narrateur n’en donne explicitement l’autorisation.

« Les narrateurs continuent de garder le contrôle des projets pour lesquels ils souhaitent auditionner, en utilisant une réplique vocale ou une performance en direct, et resteront au cœur du processus de production », a déclaré la société dans le billet de blog.

