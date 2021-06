Audible en vente à 99p pendant 3 mois avant le Prime Day 2021

En mars, les soldes de printemps d’Amazon ont réduit le prix d’Audible à seulement 99 pence pendant trois mois, une remise importante par rapport aux 7,99 £ habituels par mois. L’accord est maintenant de retour pour les membres d’Amazon Prime à l’approche du Prime Day, qui se déroulera du 21 au 22 juin. Dirigez-vous vers Amazon pour obtenir Audible pour 99p.

Aux États-Unis, Amazon propose 53% de réduction sur l’abonnement coût pendant quatre mois, ce qui fait baisser le prix à 6,95 $ contre 14,95 $ par mois. L’offre se termine le 30 juin 2021.

Le service d’abonnement aux livres audio héberge la plus grande sélection au monde de livres audio et de « divertissements parlés haut de gamme », selon Amazon.

L’abonnement Audible comprend un crédit chaque mois, applicable à tout livre audio, quel que soit son prix ou sa durée. Les membres Prime peuvent réclamer deux livres audio dans le cadre de l’essai.

Vous pouvez conserver les livres à vie, même si vous annulez – ce que vous pouvez à tout moment, y compris la veille du troisième mois si vous ne souhaitez plus continuer en tant que membre en payant l’abonnement plein tarif.

• Comment annuler Audible







Les membres bénéficient également d’une écoute illimitée d’une vaste sélection de podcasts originaux Audible, sans frais supplémentaires.

En dehors de l’adhésion, les livres audio coûtent beaucoup plus cher chez Audible via Amazon. Par exemple, le polar The Thursday Murder Club de Richard Osman coûte 17,49 £. L’autobiographie A Promised Land de Barack Obama vous coûtera 43,74 £.

Il existe quatre formules d’adhésion :

Abonnement mensuel 1 livre : 7,99 £/mois (7,99 £ par livre)

Abonnement annuel de 12 livres : 69,99 £/an (5,83 £ par livre)

Abonnement mensuel à 2 livres : 14,99 £/mois (7,49 £ par livre)

Abonnement annuel de 24 livres : 109,99 £/an (4,58 £ par livre)

Ou vous pouvez obtenir le contrat de 99p de trois mois pour une période limitée maintenant avec un abonnement Prime.

Nous suivons séparément les meilleures offres Prime Day dans cet article, où vous pouvez également voir d’autres offres Prime Day anticipées

L’application Audible fonctionne sur iPhone, Android, Windows ou sur la tablette Fire, Fire TV et Echo d’Amazon.