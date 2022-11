Audi lance des versions plus performantes des RS 6 Avant et RS 7 Sportback 2023

Audi a perfectionné les performances de ses modèles RS 6 et RS 7 pour le lancement de leurs nouvelles variantes Performance. Les Audi RS 6 Avant Performance et RS 7 Sportback Performance 2023 offrent encore plus de puissance que les modèles de base déjà puissants avec des améliorations de maniabilité et de style qui vont avec.

Dans la salle des machines, vous trouverez des turbocompresseurs plus gros qui tournent à hauteur de 37,7 livres par pouce carré, contre 34,8 psi du modèle standard. La suralimentation accrue ajoute 30 chevaux supplémentaires et 37 livres-pied de couple à la puissance du V8 TFSI de 4,0 litres, qui se situe maintenant à 621 ch et 627 lb-pi. La puissance passe par une transmission automatique à huit rapports de série avant d’être répartie entre les essieux via un différentiel central autobloquant Quattro avec une répartition du couple par défaut de 40:60 orientée vers l’arrière.

Une réduction de l’isolation de la cabine permet aux modèles RS Performance d’économiser environ 17,6 livres tout en laissant plus de son provenant du compartiment moteur et de l’arrière des véhicules. Plus de puissance et moins de poids est une formule pour une accélération améliorée, réduisant le sprint de 0 à 62 miles par heure (100 kilomètres par heure) à 3,4 secondes, 0,2 seconde plus rapide que la base RS 6 ou RS 7.

Les modèles RS Performance se déroulent sur des roues standard en aluminium coulé de 21 pouces, mais si vous parcourez toute la route Performance, vous voudrez probablement sauter pour la nouvelle option de roue légère forgée de 22 pouces. Construits à l’aide d’un processus de forgeage-fraisage, les 22 légers permettent d’économiser environ 11 livres par roue par rapport aux roues en aluminium coulé de 22 pouces sur la base RS 6 et RS 7. C’est une réduction globale de 44 livres de masse non suspendue pour l’ensemble. , ce qui devrait améliorer la réponse de l’accélérateur et de la suspension. Les roues légères sont équipées de nouveaux pneus haute performance 285/30 R22 Continental Sport Contact 7 qui promettent de raccourcir la distance d’arrêt à 62 mph de 6,7 pieds tout en améliorant l’adhérence sur sol mouillé et sec.

Le groupe dynamique RS d’Audi est un équipement standard pour les modèles RS 6 et RS 7 Performance, y compris un différentiel arrière Quattro Sport, une direction intégrale et une augmentation de la vitesse de pointe à 180 mph. Les modes de sélection de conduite, le contrôle du moteur et le logiciel de gestion dynamique de l’Avant et du Sportback ont ​​tous été modifiés pour compléter la puissance accrue. Les propriétaires qui recherchent encore plus d’avantages peuvent opter pour le RS Dynamics Package Plus pour augmenter la vitesse de pointe à 190 mph et passer aux freins en céramique RS avec des rotors avant de 17,3 pouces et des arrières de 14,6 pouces. On dit que les bouchons exotiques permettent d’économiser 75 livres supplémentaires de poids non suspendu.

Il existe 16 options de couleurs extérieures disponibles pour les nouveaux modèles RS 6 et RS 7 Performance, y compris les nouvelles finitions métallisées et mates Ascari Blue et matte Dew Silver. Les modèles de performance se distinguent par des composants extérieurs RS gris mat, notamment les coques de rétroviseurs, le becquet, les rails de toit, les garnitures de fenêtre, le diffuseur arrière et divers éléments aérodynamiques. Les projections lumineuses des flaques d’eau “RS Performance” sont un autre signe révélateur la nuit.

À l’intérieur, l’Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 pouces est mis à niveau avec un nouvel indicateur de changement de vitesse clignotant lorsque la transmission est en mode manuel et un nouvel affichage des feux de circulation qui signale lorsque le contrôle de lancement est prêt. Autour de l’écran, les packs intérieurs RS Design rouge ou gris du cockpit sont rejoints par une nouvelle option bleue. Cochez cette case pour ajouter des accents bleus aux coutures du volant, des tapis de sol et du soufflet du levier de vitesses, des ceintures de sécurité et de l’éclairage ambiant. Des brins de bleu sont même ajoutés à la garniture en fibre de carbone du tableau de bord et des portes.

Sur les marchés européens, Audi ouvre le 8 décembre les carnets de commandes des RS 6 Avant Performance et RS 7 Sportback Performance 2023 à partir de 135 000 euros chacune. Les prix et la disponibilité en Amérique du Nord sont toujours à déterminer, mais surveillez cet espace pour les mises à jour lorsqu’elles sont annoncées.